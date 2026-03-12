Los problemas en la salida provocarán pronto un "gran accidente", advierte Pérez

Sergio Pérez cree que pronto se producirá un "gran accidente" debido al nuevo procedimiento de salida de la Fórmula 1, tras el casi accidente de Liam Lawson y Franco Colapinto en Australia.

En la primera carrera de la temporada 2026, celebrada el pasado fin de semana, Lawson salió lento tras quedarse sin batería, mientras que Colapinto clavó la salida y demostró unos reflejos increíbles al evitar chocar contra la parte trasera del Racing Bull, que apareció de repente delante suyo.

Esto ocurrió en el debut del último cambio del reglamento de la Fórmula 1, con modificaciones tanto en el chasis como en la unidad de potencia, en la que se ha eliminado el MGU-H y se depende más de la parte eléctrica, algo que ha complicado las salidas, ya que ahora los pilotos deben acelerar mucho más los motores durante al menos 10 segundos para que el turbo entre en funcionamiento, con el peligro de entrar en "modo antideslizamiento" si no se calcula bien el tiempo.

Por lo tanto, Melbourne demostró que los riesgos que esto conlleva son ahora aún más extremos, especialmente para los coches que salen detrás, ya que el tráfico puede ocultar a un piloto lento delante, como fue el caso del casi accidente de Colapinto y Lawson.

"Es una pena", dijo Pérez antes del Gran Premio de China de este fin de semana. "Es una pena que lo diga, pero es solo cuestión de tiempo que se produzca un gran accidente".

"Estas unidades de potencia son muy difíciles de arrancar. Puedes tener una buena salida o una mala salida, dependiendo de muchos factores diferentes. Puedes calar el coche, como le pasó a Lawson, y sinceramente eso puede ser muy, muy peligroso, porque las velocidades en dos o tres segundos son extremas. Así que es difícil, porque no sé qué se puede hacer al respecto. Es solo que estos nuevos motores son muy difíciles de arrancar", añadió el mexicano.

Pero esto no es nada nuevo, ya que surgieron preocupaciones por la seguridad durante la pretemporada, hasta tal punto que la FIA llevó a cabo prácticas de salida al final de cada día en los test de Bahrein.

"Cuando empecé a ver las cámaras onboard después de la carrera, vi que era aún más ajustado de lo que pensaba, incluso más impreciso", dijo Colapinto.

"En general, son cosas que esperábamos que sucedieran y cosas que sabíamos que podían pasar, son problemas que todos tenían, todos los equipos".

"Hablamos en muchas situaciones diferentes de que estas cosas iban a ser algo a tener en cuenta y que serían posibles situaciones peligrosas. Ocurrió. Por suerte, pude evitarlo y conseguí acabar la carrera".

El piloto de Alpine cree que el aumento de la aceleración de estos coches debido a la potencia eléctrica adicional agravó la situación, con más diferencias de velocidad. De hecho, a mitad de una carrera, un coche puede estar recargando la batería mientras otro va a toda velocidad por una recta, lo que hace que aumente la velocidad a la que se encuentran.

"Ya iba a unos 200 km/h", añadió Colapinto. "Así que ya íbamos muy rápido. Cuando se activa este impulso y luego la energía, es mucha potencia y aceleramos muy rápido".

"Hay una gran diferencia de velocidad entre los coches que tienen problemas y los que van con normalidad. Además, creo que fue en la FP2, tuve un susto con Lewis Hamilton. En la recta principal iba muy lento y estas diferencias de velocidad se producen constantemente", concluyó el argentino.

Franco Colapinto, Alpine Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images