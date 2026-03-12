Leclerc defiende las reglas de la F1 2026: "Duelos divertidos, pero más estratégicos"

Charles Leclerc y George Russell fueron los primeros pilotos en protagonizar un duelo en la Fórmula 1 al 50-50, es decir, con la división equitativa de la energía eléctrica y la potencia endotérmica.

En vísperas al GP de China, Leclerc analizó las sensaciones vividas en Melbourne. De sus palabras se desprende una imagen diferente a la que perciben muchos aficionados, es decir, la sensación de una comparación muy artificial. Leclerc habla de un duelo con reglas de combate un poco diferentes, pero no hasta el punto de convertir al piloto en un mero pasajero de la potencia eléctrica.

"Hoy en día, en una pelea en la pista hay que anticiparse mucho más a las situaciones que en el pasado, cuando se conseguía un adelantamiento corriendo un poco más de riesgo en la frenada. Ahora, si pienso frenar al límite, tengo que considerar lo que pasará en la siguiente recta, porque si utilizo la energía, corro el riesgo de pagar un alto precio poco después".

Para Leclerc, la Fórmula 1 todavía se encuentra en una fase de transición y, con el paso del tiempo, se irá avanzando hacia una convergencia en las estrategias de energía.

"Estamos experimentando un poco, creo que es así para todos los pilotos, carrera tras carrera tendremos las ideas más claras sobre lo que necesitamos y lo que queremos. Pero por ahora hay mucho margen para la intuición, lo que crea situaciones como las que se vieron al principio en Melbourne, donde se observó un efecto yo-yo bastante evidente".

Leclerc describió a continuación la sensación que tuvo dentro del monoplaza: "Si las cosas siguen así, estaré bastante contento, me ha parecido bastante divertido. La verdad es que me sorprendieron bastante las primeras vueltas con George, me gustó esa batalla. Es un poco más estratégico que en el pasado, pero me gustó más de lo que pensaba".

Para el piloto monegasco de Ferrari, no es la primera vez que un piloto piensa con perspectiva para atacar a un rival, y puso un ejemplo de hace cuatro años.

"Recuerdo la batalla con Max en 2022 en Yeda, donde ambos nos asegurábamos de no estar delante en el punto de detección del DRS. Eso también era un "juego" que se hacía para aprovechar las reglas del momento, ahora el tema es diferente, pero sigue tratándose de cómo optimizar el adelantamiento".

"Y ya no se trata solo del adelantamiento en sí: hoy en día ya no es suficiente, hay que pensar en cómo superar al rival con el mínimo consumo de energía posible, lo que supone una complejidad añadida. En las primeras vueltas, al menos por lo que yo creo, no creo que haya habido adelantamientos artificiales, salvo quizás el de George en la curva 3, donde realmente aprovechó mucho más la energía eléctrica, todo lo demás fue real", dijo.

En cuanto a las expectativas para el fin de semana en China, Leclerc se ha expresado con mucha claridad. Ferrari lo tiene todo para acercarse a Mercedes aquí, pero no lo suficiente como para dar la vuelta al orden jerárquico que se vio en Australia.

"En la clasificación no espero que estemos todavía a su nivel, pero estaremos más cerca porque en Melbourne no optimizamos nuestro potencial y eso nos costó bastante tiempo por vuelta. Dicho eso, no estamos a su nivel, pero creo que la carrera puede estar más reñida. Sigo pensando que es muy difícil tener las ideas claras en esta fase de la temporada, todavía tenemos un conocimiento limitado de los monoplazas, todavía tenemos que entender qué efecto causa cada cosa", concluyó.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images