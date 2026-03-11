El toque de queda será aún más flexible para el GP de China de F1

Durante cada gran premio de Fórmula 1, se impone un toque de queda cada noche, para impedir que el personal de los equipos trabaje continuamente en los monoplazas, y garantizar así un periodo de descanso. En el GP de Australia que abrió el nuevo curso, la FIA eximió a los equipos de esta medida durante la noche del miércoles al jueves y la del jueves al viernes, debido al retraso de parte de la carga pendiente por llegar, por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio.

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de la República Islámica contra varios estados vecinos siguen impidiendo sobrevolar varios países de la región, en los que son frecuentes las escalas entre Europa y Asia. Si bien los equipos de F1 pudieron viajar directamente de Melbourne a Shanghái, donde se celebra este fin de semana la segunda cita de la temporada 2026, Pirelli tuvo que enviar neumáticos desde Europa, y sufrió algunos retrasos.

La FIA se refirió a "retos logísticos para el fabricante de neumáticos debido a retrasos en la llegada de la carga", lo que retrasó el montaje de los neumáticos en los coches este miércoles en Shanghái. Por lo tanto, el toque de queda se flexibilizó antes del GP de China, pero no en la misma medida que en Melbourne.

Esta suspensión del toque de queda solo afecta a seis miembros del "personal operativo, con el único objetivo de preparar los neumáticos después de su montaje [en las ruedas] por parte del proveedor", y solo se aplica al periodo comprendido entre la noche del miércoles y la noche del jueves.

Este "personal operativo" está compuesto por un máximo de 60 personas en cada gran premio, con 16 miembros adicionales calificados como 'personal de entrenamiento', cuya presencia en el circuito también está regulada por las normas relacionadas con el toque de queda.

Cabe señalar que, en condiciones normales, los equipos tienen derecho a saltarse el toque de queda cuatro veces al año si una situación inusual lo requiere, normalmente para realizar reparaciones tras un accidente.