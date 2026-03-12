Ferrari envía a última hora tres alas "Macarena" a China y valora usarlas en la Sprint
Ferrari ha llevado a Shanghái tres unidades del ala trasera "Macarena", vista brevemente en los test de Bahrein, y podría probarla este viernes antes de decidir si la utiliza ya en el Sprint.
Foto de: Roberto Chinchero
Ha llegado a China en el último momento, ya que, aunque se había reservado un traslado urgente hacia el Circuito Internacional de Shanghai, no era seguro que el envío se realizara, puesto que en la Gestione Sportiva hubo una carrera contra el tiempo para preparar tres ejemplares.
Aquí está la imagen del alerón trasero Macarena que se ha montado en ambos SF-26 y que mañana por la mañana será probado durante la única hora de entrenamientos libres del GP de China, una cita que presenta el primer formato con carrera Sprint.
Disponer de dos unidades más una de repuesto demuestra la voluntad del equipo del Cavallino de estar orientado a utilizar la esperada solución también durante el evento, adelantando así el debut que estaba programado para el GP de Bahrein, cuarta carrera del calendario, ahora en riesgo de cancelación por el conflicto en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en el que también están implicados los Emiratos y Arabia Saudí.
Foto de: AG Photo
El adelanto del alerón abatible se convierte en una oportunidad para la Scuderia, que tiene toda la intención de reducir la brecha técnica con Mercedes vista en Australia. La intrigante solución, vista en los test de Bahrein 2 durante una breve aparición en el coche rojo de Lewis Hamilton, debería asegurar una reducción de la resistencia al avance que puede traducirse en una mayor velocidad en la speed trap, pero que también puede permitir, gracias a un menor drag, un ahorro de energía y de consumo de combustible.
La ventaja no está garantizada solo por la ausencia del actuador central para accionar el movimiento de los dos flaps (ahora alojado en la endplate lateral izquierda), sino también por la singular rotación de 270 grados de los dos elementos, que permite una notable ventaja aerodinámica en las rectas, pero que también parece ofrecer buenas oportunidades de puesta a punto con el alerón cerrado.
El alerón Macarena, apodado así por el team principal Fred Vasseur, es un proyecto en continua evolución después de que la FIA diera el visto bueno a su aplicación: la idea, de hecho, pensada para funcionar en estrecha sinergia con el sistema FTM (el escape carenado por un flap vertical, otra solución que revela la vivacidad del concepto aerodinámico), debería contar con varias opciones de desarrollo para asegurar un impacto importante en el rendimiento.
Veremos la Macarena mañana en la sesión de libres, pero no se descarta que también pueda verse en la parte del evento reservada a la carrera sprint (Sprint Qualifying y Sprint Race). Solo si hay confirmaciones importantes en los datos será aprobada también para el GP. Veremos...
Comparte o guarda este artículo
A qué hora es la clasificación sprint del GP de China de F1 2026 y cómo verla
Hamilton lo confirma: Ferrari utilizará el alerón trasero giratorio en China
Ferrari avisa: el Sprint de China hará vital el trabajo en simulador
Leclerc defiende las reglas de la F1 2026: "Duelos divertidos, pero más estratégicos"
En Haas defienden a Ferrari tras las dudas de los clientes de Mercedes
Ferrari pide calma con las reglas de F1 2026: "Sería un error cambiarlas ya"
Últimas noticias
Por qué la carrera de F1 en China debería ser "más normal" que Melbourne
Mercedes presiona para cambiar las salidas en la F1 y Ferrari bloquea el plan
Audi F1 sorprende con pinzas delanteras de ocho pistones únicas en la parrilla
Frank Porté apunta alto en 2026 en la Porsche Benelux: "El objetivo es ganar el campeonato"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios