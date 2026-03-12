Ferrari envía a última hora tres alas "Macarena" a China y valora usarlas en la Sprint

Ha llegado a China en el último momento, ya que, aunque se había reservado un traslado urgente hacia el Circuito Internacional de Shanghai, no era seguro que el envío se realizara, puesto que en la Gestione Sportiva hubo una carrera contra el tiempo para preparar tres ejemplares.

Aquí está la imagen del alerón trasero Macarena que se ha montado en ambos SF-26 y que mañana por la mañana será probado durante la única hora de entrenamientos libres del GP de China, una cita que presenta el primer formato con carrera Sprint.

Disponer de dos unidades más una de repuesto demuestra la voluntad del equipo del Cavallino de estar orientado a utilizar la esperada solución también durante el evento, adelantando así el debut que estaba programado para el GP de Bahrein, cuarta carrera del calendario, ahora en riesgo de cancelación por el conflicto en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en el que también están implicados los Emiratos y Arabia Saudí.

Foto de: AG Photo

El adelanto del alerón abatible se convierte en una oportunidad para la Scuderia, que tiene toda la intención de reducir la brecha técnica con Mercedes vista en Australia. La intrigante solución, vista en los test de Bahrein 2 durante una breve aparición en el coche rojo de Lewis Hamilton, debería asegurar una reducción de la resistencia al avance que puede traducirse en una mayor velocidad en la speed trap, pero que también puede permitir, gracias a un menor drag, un ahorro de energía y de consumo de combustible.

La ventaja no está garantizada solo por la ausencia del actuador central para accionar el movimiento de los dos flaps (ahora alojado en la endplate lateral izquierda), sino también por la singular rotación de 270 grados de los dos elementos, que permite una notable ventaja aerodinámica en las rectas, pero que también parece ofrecer buenas oportunidades de puesta a punto con el alerón cerrado.

El alerón Macarena, apodado así por el team principal Fred Vasseur, es un proyecto en continua evolución después de que la FIA diera el visto bueno a su aplicación: la idea, de hecho, pensada para funcionar en estrecha sinergia con el sistema FTM (el escape carenado por un flap vertical, otra solución que revela la vivacidad del concepto aerodinámico), debería contar con varias opciones de desarrollo para asegurar un impacto importante en el rendimiento.

Veremos la Macarena mañana en la sesión de libres, pero no se descarta que también pueda verse en la parte del evento reservada a la carrera sprint (Sprint Qualifying y Sprint Race). Solo si hay confirmaciones importantes en los datos será aprobada también para el GP. Veremos...