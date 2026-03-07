Por qué a un piloto "estúpido" podría pasarle "la mitad de la parrilla" en Australia

Un piloto de Fórmula 1 puede ser "adelantado por la mitad de la parrilla» al inicio del Gran Premio de Australia si compite "de forma imprudente", según opina Charles Leclerc.

El campeonato estrena este año su última revisión del reglamento, con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, lo que hace que la forma de correr de los pilotos sea muy diferente.

Eso se debe en gran medida a los ajustes en el motor, que ahora depende más de la energía eléctrica (casi al 50 %), lo que significa que la gestión de la batería tendrá un papel más importante, mientras que las salidas en carrera son más complejas.

La eliminación del MGU-H significa que los pilotos deben acelerar mucho más sus motores durante al menos 10 segundos para que el turbo se ponga en marcha, y si no se calcula bien el tiempo, el coche podría entrar en modo antideslizamiento cuando se apagen las luces.

Oscar Piastri había dicho anteriormente que eso podría costarle a un piloto hasta siete posiciones, algo que Leclerc cree que se podrá ver durante la carrera inaugural de 2026 en el Circuito de Albert Park de Melbourne este domingo.

"Hay muchas incógnitas", dijo Leclerc, que se clasificó cuarto. "No sé muy bien cómo va a ir. Puedes adelantar fácilmente a varios coches en la primera vuelta, pero también puedes ser adelantado por la mitad de la parrilla en la siguiente vuelta si cometes un error".

"Así que no sé si al final todo el mundo se quedará quieto o si veremos cosas locas, pero supongo que tendremos que esperar a mañana para verlo".

Las salidas en los entrenamientos fueron interesantes de ver durante los test de pretemporada en Bahrein, ya que los pilotos intentaban acostumbrarse al nuevo procedimiento, y algunos lo hicieron mejor que otros.

Ferrari fue sin duda el más exitoso, ya que en una ocasión Lewis Hamilton pasó del quinto al primer puesto, pero Leclerc no cree que esa ventaja se mantenga el domingo.

Si Mercedes no comete ningún error, debería mantener su dominio con un doblete en la clasificación, e Isack Hadjar, de Red Bull, que se clasificó tercero, podría ser la mejor oportunidad de Leclerc para adelantar.

"Ha sido un poco caótico en Bahrein las salidas que hemos visto", declaró Leclerc a Sky Sports. "No creo que mañana sea así, pero podría estar equivocado".

"La cuestión es que, cuando todos están en su ventana óptima para la salida, no hay tanta diferencia entre los coches. Para nosotros es bastante fácil alcanzar esa ventana óptima para la salida".

"Creo, aunque nunca he probado el motor Mercedes, que a ellos les resulta mucho más difícil alcanzar ese momento óptimo, lo que significa que puede ser un poco más complicado para ellos en la salida. Pero si lo hacen todo a la perfección, no espero que tengan ningún problema".