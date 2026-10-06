Vowles critica el límite de gastos y explica sus contras: "Empeora las cosas"

El "límite de gastos" ha salvado económicamente a la Fórmula 1, pero no ha logrado que sea más equilibrada. Es más, según James Vowles, ha producido el efecto contrario, consolidando una división cada vez más evidente entre las ahora cuatro escuderías punteras y el resto de la parrilla.

El director del equipo Williams abordó este tema en Sepang para explicar la situación de su escudería. La última actualización presentada en Bakú supuso un paso adelante, pero admitió que una parte importante de los recursos disponibles no se pudo destinar a la búsqueda del rendimiento, sino a sentar las bases necesarias para el futuro.

"Hemos concentrado el dinero disponible dentro del límite de gastos sobre todo en los elementos que necesitaremos el año que viene, y esto ha supuesto algunos sacrificios. Hemos dejado de lado gran parte del rendimiento en el túnel de viento", explicó.

Es precisamente de ahí de donde surge lo que Vowles denomina la "trampa del límite de gasto". El principio en el que se basa el reglamento financiero no se cuestiona: según el responsable de Williams, uno de los tres objetivos, la sostenibilidad económica, se ha superado incluso. La Fórmula 1 está compuesta hoy en día por equipos financieramente sólidos, capaces de atraer inversiones. Sin embargo, los otros dos objetivos no se han alcanzado: una mayor igualdad deportiva y la reducción de las diferencias.

Vowles ha aportado algunas cifras para respaldar su tesis: "Actualmente, cuatro equipos se llevan el 83% de los puntos. Antes del límite de gastos, estábamos en torno al 70%. En otras palabras, hemos empeorado la situación".

Lo mismo ocurre con las posibilidades de subir al podio: según los datos citados por el director del equipo Williams, el porcentaje para los equipos que no forman parte del famoso "top 4" habría descendido del 10% al 5%.

El problema, según Vowles, es que el límite de gastos pone en pie de igualdad a las estructuras que parten de bases profundamente diferentes. Quienes ya disponen de fábricas, sistemas y procesos de vanguardia pueden concentrar sus recursos en el rendimiento; quienes, en cambio, deben recuperar años de escasa inversión, se ven obligados a destinar una parte importante de su presupuesto en construir infraestructuras que sus rivales poseen desde hace tiempo.

Alexander Albon, Williams Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Cuando se introdujo el reglamento financiero, se concedió un presupuesto extra a los equipos que no disponían de infraestructuras a la altura de las de los equipos punteros. Sin embargo, no todos han podido aprovechar la oportunidad debido a la falta de capital necesario y, aunque algunos han logrado reducir la brecha en ciertas áreas, como el túnel de viento, se han quedado rezagados en otros frentes. Ahora que se dispone de capital, lo que frena a los equipos que deben completar este proceso de recuperación son justo los límites impuestos por el reglamento, que obligan a tomar decisiones.

"Estamos gastando millones, en realidad decenas de millones, solo en sistemas básicos, incluso simplemente para saber dónde se encuentra un componente dentro de la fábrica, es dinero que no se destina al monoplaza, un alerón delantero o una mejora", dijo Vowles.

De ahí la paradoja. Invertir en el coche actual significa restar recursos a la construcción del Williams del futuro. "Estamos atrapados en el límite de gastos. Si hago algo pensando en el corto plazo, frenaré nuestro futuro, y no puedo permitírmelo".

Vowles ha hablado abiertamente de una Fórmula 1 "de dos niveles". Incluso una buena temporada, ha subrayado, no basta necesariamente para cerrar la brecha: el año pasado, a pesar de los tres podios de Williams, la diferencia entre el equipo de Grove y Ferrari, que fue la cuarta clasificada, fue de 238 puntos.

Sin embargo, la solución no sería eliminar el límite de gastos: "Tenemos un deporte muy estable financieramente gracias a eso. No obstante, debemos pensar en mecanismos que nos permitan competir usando los mismos recursos, porque hoy en día no es así".

Una posibilidad podría ser introducir medidas correctoras vinculadas a los puntos conseguidos o a la posición en el campeonato, siguiendo una filosofía similar a la que ya se utiliza para limitar de forma diferenciada el trabajo aerodinámico. El objetivo, precisó Vowles, no sería permitir que los que van por detrás superen a los mejores, sino permitir recuperar el déficit estructural acumulado a lo largo de los años.

"En nuestro caso, estamos intentando recuperar veinte años de escasa inversión que hoy, con el límite de gastos, realmente no consigo subsanar", concluyó Vowles.