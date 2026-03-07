La FIA explica por qué Stroll puede correr pese al 107%; Alonso, clave

Después de que tres pilotos no marcaran tiempo en la clasificación del GP de Australia de F1 2026, la FIA ha recibido la solicitud por parte de sus equipos, Aston Martin, Red Bull y Williams, y ha dado el visto bueno a que todos participen en la primera carrera del mundial, la del domingo.

El reglamento obliga a todos los pilotos a marcar un tiempo por debajo del 107 % del tiempo de vuelta más rápido de esa ronda de la clasificación, aunque permite a los comisarios conceder permisos "considerando excepcionalmente parámetros tales como un tiempo de vuelta adecuado en otra sesión de entrenamientos o el rendimiento general del piloto en competiciones anteriores del campeonato".

Sin embargo, Lance Stroll no dio vueltas cronometradas en la FP1, y no pudo salir a pista en la FP3 ni la clasificación, por lo que solo quedaba la FP2, la única sesión que disputó como tal. Ahí, marcó un tiempo de 1:25.816, que comparado con el 1:19.729 que permitió liderar a Oscar Piastri, estaba por encima del 107% (un 1:25.310 habría estado por debajo).

Por tanto, Aston Martin no pudo jugar esa carta de un tiempo competitivo de Stroll en otra sesión, así que fue por otro lado. Por una parte, apuntaron a la FIA que Fernando Alonso, clasificado 17º, demostró que el coche puede perfectamente estar dentro del 107%, y por otro, defendieron la experiencia de Lance Stroll. Y todo ello, convenció a la FIA, que en su comunicado decía:

"El competidor señaló los siguientes aspectos a la atención de los comisarios al solicitar el permiso:

El piloto del segundo coche del equipo, el coche 14, Fernando Alonso, demostró que el AMR26 era capaz de clasificarse dentro del 107 % del tiempo de clasificación más rápido.

El piloto del coche 18, Lance Stroll:

-Ha completado un total de 859 km en lo que va de año con el AMR26;

-Ha competido en 178 grandes premios del Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde su debut en 2017;

-Ha competido en siete Grandes Premios de Australia, clasificándose en seis de ellos, con un mejor resultado de cuarto puesto en 2023, lo que demuestra un gran conocimiento del circuito y sus requisitos operativos

-Ha sumado 325 puntos en el Campeonato Mundial a lo largo de su carrera, incluyendo podios y una pole position.

Además, Aston Martin también destacó que "tomó la decisión de no permitir que el coche 18 participara en la clasificación, debido a un daño en el conducto de aceite del coche, por prudencia, para poder realizar más investigaciones".

Con todo, Stroll podrá tomar parte de la salida... siempre que la fiabilidad del motor Honda se lo permita.

Sainz y Verstappen, también con permiso pese a no haber superado el 107% en la clasificación de Australia

El Aston de Stroll no fue el único ausente en la clasificación. Carlos Sainz tampoco pudo salir a pista después de un problema en el Williams durante la FP3, pero sus tiempos en FP1 y FP2 fueron lo suficientemente buenos como para convencer a los comisarios de poder correr el domingo pese a no conseguir el 107%.

Por otra parte, Max Verstappen sí salió a pista en la clasificación de Australia, pero sufrió un accidente cuando aún no había marcado tiempo y obviamente, sin registro, no logró el 107%. Sus tiempos en la FP1 y FP2 del viernes y en la FP3 del sábado le permitieron conseguir fácilmente el 'OK' de los comisarios.

A la espera de la parrilla oficial, se espera que Verstappen salga 20º, Sainz 21º y Stroll 22º, porque el orden se determina según los resultados de la última sesión en la que participaron todos, que es la FP2 del viernes (Verstappen fue 6º ahí, Sainz 17º y Stroll, 21º).

