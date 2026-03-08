Ir al contenido principal

Previo
Fórmula 1 GP de Australia

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver

Mira a qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 en tu país, el horario en España y Latinoamérica y cómo se pudo ver en directo por TV y online el inicio del Mundial de F1.

Pol Hermoso
Editado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Martin Keep / AFP via Getty Images

Tras una intensa clasificación en la que Mercedes demostró un gran dominio en el Circuito de Albert Park en Melbourne, este domingo llegó el plato fuerte del primer fin de semana de la temporada: la carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026. Fue la primera carrera del año y también la primera bajo la nueva reglamentación técnica, por lo que todas las miradas estuvieron puestas en cómo se comportaron los nuevos monoplazas en ritmo de carrera y quién se convirtió en el primer líder del Mundial de F1 2026.

Así fue:

Como suele ocurrir con la cita australiana, los horarios volvieron a ser poco habituales para los aficionados europeos debido a la gran diferencia horaria con Melbourne. A continuación puedes ver a qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 en tu país y cómo se pudo ver en directo por televisión o streaming.

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026

  • A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en España: domingo a las 05:00h

  • A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en México: sábado a las 22:00h

  • A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: sábado a las 23:00h

  • A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en Venezuela y Bolivia: domingo a las 00:00h

  • A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: domingo a las 01:00h

Debido a la gran diferencia horaria entre Australia y España, tocó madrugar para ver la primera carrera del año en Australia. De hecho, la carrera empezó una hora antes que la clasificación, por lo que en España hubo que madrugar aún más. Las luces del semáforo se apagaron a las 05:00h de la madrugada, momento en el que comenzó oficialmente la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1.

En Latinoamérica los horarios fueron algo más favorables, aunque en algunos países también fue ya bien entrada la noche o incluso la madrugada. México fue el país donde se pudo ver más temprano, ya que la carrera empezó a las 22:00h del sábado. En Colombia, Perú, Ecuador y Panamá el inicio fue a las 23:00h del sábado, mientras que en Venezuela y Bolivia ya era medianoche y la carrera arrancó a las 00:00h del domingo. Por su parte, los aficionados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile vieron el inicio de la carrera a la 01:00h del domingo, cuando el semáforo se apagó en el circuito urbano de Albert Park.

Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 por TV y online

  • Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en España: DAZN F1

  • Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua: ESPN en Disney+

  • Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN en Disney+

  • Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en México: Sky Sports en Izzi y Sky

  • Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Venezuela, Bolivia y Paraguay: ESPN en Disney+

  • Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Chile: ESPN en Disney+

  • Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Argentina y Uruguay: Disney+ o FOX Sports Argentina

En España, como ya es habitual desde hace varias temporadas, la carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026 se pudo ver en directo a través de DAZN F1, la plataforma que tiene los derechos de retransmisión del campeonato. 

La emisión comenzó dos horas antes de la salida, con un previo presentado por Antonio Lobato y Toni Cuquerella, en el que se analizó todo lo ocurrido durante el fin de semana y se realizaron conexiones en directo desde el circuito de Melbourne. Durante la carrera también estuvo en la retransmisión Pedro de la Rosa aportando su análisis técnico.

En Latinoamérica, la opción principal para seguir la Fórmula 1 fue Disney+ con ESPN, que emite las carreras en la mayoría de países del continente mediante suscripción.

La excepción es México, donde la Fórmula 1 se pudo ver a través de Sky Sports en los servicios de televisión de Izzi y Sky. Además, en Argentina y Uruguay también exestía la alternativa de seguir la carrera mediante FOX Sports Argentina.

Y por supuesto, todo lo que pasó el domingo en Melbourne lo pudiste seguir a través de Motorsport.com España, con un directo con live timing en el que pudiste seguir la carrera y todas las noticias, fotos, vídeos, declaraciones...

A cuántas vueltas fue la carrera del Gran Premio de Australia

La carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tuvo una distancia total de 58 vueltas al circuito de Albert Park, uno de los trazados urbanos más rápidos del calendario.

Cada giro al circuito australiano mide 5,278 kilómetros, por lo que la distancia total de carrera alcanza aproximadamente los 307,574 kilómetros, cumpliendo así con la distancia mínima reglamentaria que exige la Fórmula 1 para los grandes premios.

Qué pilotos han ganado la carrera del GP de Australia en Melbourne

A lo largo de la historia reciente en Albert Park, el piloto más exitoso sigue siendo Michael Schumacher, que logró cuatro victorias en el Gran Premio de Australia.

Por detrás aparecen Jenson Button y Sebastian Vettel, ambos con tres triunfos en el trazado de Melbourne. Sin embargo, entre los pilotos que actualmente siguen en la parrilla el que más veces ha ganado aquí es Lewis Hamilton, con dos victorias.

En general, las victorias en Australia están bastante repartidas entre los pilotos actuales. Además de Hamilton, también han ganado aquí Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz y Lando Norris.

El más reciente en sumarse a la lista fue Lando Norris, que consiguió la victoria en la última edición del Gran Premio, mientras que Carlos Sainz logró el triunfo en 2025 con Ferrari. Con ese historial y con una nueva era técnica en marcha, el Gran Premio de Australia 2026 promete inaugurar la temporada con una carrera llena de incógnitas para descubrir quién será el primer ganador del nuevo campeonato de Fórmula 1.

¿Cuál fue la parrilla de salida de la carrera del GP de Australia de F1 2026?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

Alpine

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine

 

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sergio Pérez

Cadillac

 

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valtteri Bottas

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen**

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz*

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll*

Aston Martin

