A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver

Tras una intensa clasificación en la que Mercedes demostró un gran dominio en el Circuito de Albert Park en Melbourne, este domingo llegó el plato fuerte del primer fin de semana de la temporada: la carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026. Fue la primera carrera del año y también la primera bajo la nueva reglamentación técnica, por lo que todas las miradas estuvieron puestas en cómo se comportaron los nuevos monoplazas en ritmo de carrera y quién se convirtió en el primer líder del Mundial de F1 2026.

Como suele ocurrir con la cita australiana, los horarios volvieron a ser poco habituales para los aficionados europeos debido a la gran diferencia horaria con Melbourne. A continuación puedes ver a qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 en tu país y cómo se pudo ver en directo por televisión o streaming.

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en España: domingo a las 05:00h

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en México: sábado a las 22:00h

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: sábado a las 23:00h

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en Venezuela y Bolivia: domingo a las 00:00h

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: domingo a las 01:00h

Debido a la gran diferencia horaria entre Australia y España, tocó madrugar para ver la primera carrera del año en Australia. De hecho, la carrera empezó una hora antes que la clasificación, por lo que en España hubo que madrugar aún más. Las luces del semáforo se apagaron a las 05:00h de la madrugada, momento en el que comenzó oficialmente la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1.

En Latinoamérica los horarios fueron algo más favorables, aunque en algunos países también fue ya bien entrada la noche o incluso la madrugada. México fue el país donde se pudo ver más temprano, ya que la carrera empezó a las 22:00h del sábado. En Colombia, Perú, Ecuador y Panamá el inicio fue a las 23:00h del sábado, mientras que en Venezuela y Bolivia ya era medianoche y la carrera arrancó a las 00:00h del domingo. Por su parte, los aficionados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile vieron el inicio de la carrera a la 01:00h del domingo, cuando el semáforo se apagó en el circuito urbano de Albert Park.

Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 por TV y online

Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en España: DAZN F1

Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua: ESPN en Disney+

Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: ESPN en Disney+

Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en México: Sky Sports en Izzi y Sky

Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Venezuela, Bolivia y Paraguay: ESPN en Disney+

Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Chile: ESPN en Disney+

Cómo se pudo ver la carrera del GP de Australia de F1 2026 en Argentina y Uruguay: Disney+ o FOX Sports Argentina

En España, como ya es habitual desde hace varias temporadas, la carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026 se pudo ver en directo a través de DAZN F1, la plataforma que tiene los derechos de retransmisión del campeonato.

La emisión comenzó dos horas antes de la salida, con un previo presentado por Antonio Lobato y Toni Cuquerella, en el que se analizó todo lo ocurrido durante el fin de semana y se realizaron conexiones en directo desde el circuito de Melbourne. Durante la carrera también estuvo en la retransmisión Pedro de la Rosa aportando su análisis técnico.

En Latinoamérica, la opción principal para seguir la Fórmula 1 fue Disney+ con ESPN, que emite las carreras en la mayoría de países del continente mediante suscripción.

La excepción es México, donde la Fórmula 1 se pudo ver a través de Sky Sports en los servicios de televisión de Izzi y Sky. Además, en Argentina y Uruguay también exestía la alternativa de seguir la carrera mediante FOX Sports Argentina.

Y por supuesto, todo lo que pasó el domingo en Melbourne lo pudiste seguir a través de Motorsport.com España, con un directo con live timing en el que pudiste seguir la carrera y todas las noticias, fotos, vídeos, declaraciones...

A cuántas vueltas fue la carrera del Gran Premio de Australia

La carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tuvo una distancia total de 58 vueltas al circuito de Albert Park, uno de los trazados urbanos más rápidos del calendario.

Cada giro al circuito australiano mide 5,278 kilómetros, por lo que la distancia total de carrera alcanza aproximadamente los 307,574 kilómetros, cumpliendo así con la distancia mínima reglamentaria que exige la Fórmula 1 para los grandes premios.

Qué pilotos han ganado la carrera del GP de Australia en Melbourne

A lo largo de la historia reciente en Albert Park, el piloto más exitoso sigue siendo Michael Schumacher, que logró cuatro victorias en el Gran Premio de Australia.

Por detrás aparecen Jenson Button y Sebastian Vettel, ambos con tres triunfos en el trazado de Melbourne. Sin embargo, entre los pilotos que actualmente siguen en la parrilla el que más veces ha ganado aquí es Lewis Hamilton, con dos victorias.

En general, las victorias en Australia están bastante repartidas entre los pilotos actuales. Además de Hamilton, también han ganado aquí Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz y Lando Norris.

El más reciente en sumarse a la lista fue Lando Norris, que consiguió la victoria en la última edición del Gran Premio, mientras que Carlos Sainz logró el triunfo en 2025 con Ferrari. Con ese historial y con una nueva era técnica en marcha, el Gran Premio de Australia 2026 promete inaugurar la temporada con una carrera llena de incógnitas para descubrir quién será el primer ganador del nuevo campeonato de Fórmula 1.

¿Cuál fue la parrilla de salida de la carrera del GP de Australia de F1 2026?