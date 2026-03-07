Aston Martin F1 no frena el desarrollo del AMR26 pese a los problemas con Honda

Aston Martin sigue sorprendiendo. Por un lado, está viviendo la crisis de la unidad de potencia Honda. El equipo de Silverstone, como ya habíamos adelantado en Motorsport.com, tiene que hacer frente a la escasez de recambios que llegan desde Sakura. El fin de semana de Melbourne debe completarse con la disponibilidad de dos baterías, una por coche.

Cualquier problema generado por las vibraciones del V6 RA626H en el acumulador de energía eléctrica tendría como efecto impedir que un piloto pudiera participar en el Gran Premio de Australia.

Los técnicos japoneses, de acuerdo con los de Aston Martin, han concretado una presencia en pista reducida al mínimo, con la unidad térmica funcionando con menor potencia, con la esperanza de evitar posibles roturas.

Resulta curioso observar que, pese a este panorama de grave crisis, Adrian Newey no se rinde ante la idea de detener el desarrollo del AMR26, que tampoco está exento de problemas. El genio inglés, tras haber presentado un monoplaza verde muy innovador con algunas soluciones extremas, quiso hacer debutar en el primer GP de la temporada un par de soluciones que formaban parte de su plan de evolución del coche.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En las pocas vueltas que completaron el viernes, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tuvieron la oportunidad de evaluar el nuevo alerón delantero. Se trata de una solución fácilmente reconocible, porque los tres elementos que componen el ala muestran, cerca de la placa lateral, un llamativo rebaje que genera una especie de forma en V.

Este concepto ya se había visto el año pasado en el AMR25 y ha sido retomado en Melbourne: la intención es generar un vórtice que permita dirigir los flujos hacia donde Newey desea.

La otra novedad se observa en el fondo, poco más allá del borde de entrada, donde llama la atención una zona excavada delante del abultamiento necesario para carenar el cono antiintrusión inferior. Para alimentar el efecto outwash, Adrian ha introducido dos desviadores de flujo curvados hacia el exterior con una clara intención aerodinámica.

Qué datos se pueden haber recopilado rodando a un ritmo muy moderado no se sabe, pero en Silverstone todos están sometidos a una gran presión, no solo para intentar resolver los problemas de la unidad de potencia, sino también para tratar de hacer crecer el monoplaza verde que, pese a mostrar opciones interesantes, tiene sus defectos…



