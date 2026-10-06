Un final de locura: cómo un fotógrafo ayudó a la victoria de Toyota en Fuji

Un final dramático y una obra maestra táctica le valieron a Toyota un triunfo inesperado en la carrera del WEC disputada en casa, en Fuji. Aunque los TR010 Hybrid distaban mucho de ser los coches más rápidos en pista en cuanto a ritmo de carrera, el Toyota #8 (Buemi/Hartley/Hirakawa) se hizo con la victoria… ¡y todo ello con la ayuda de un fotógrafo!

Un grave accidente obligó a realizar largos trabajos de reparación en las barreras de seguridad. Mientras la competencia aún especulaba, el equipo de Toyota ya estaba analizando el lugar del accidente. Tal y como explica el asesor del equipo, Alexander Wurz, toda la plantilla colaboró para calcular la duración exacta de la interrupción.

"Todo el equipo colaboró, incluido el fotógrafo y, por supuesto, toda la dirección del equipo, con un servidor como asesor", afirma Wurz.

El fotógrafo envió de inmediato imágenes en alta resolución de la barrera de seguridad dañada al puesto de mando. Wurz, que también cuenta con experiencia en la construcción de circuitos, se desplazó además él mismo con la radio hasta el lugar del accidente.

"Fui corriendo, lo examiné todo y dije: 'Oye, se necesitan al menos otros 25 minutos para que esta carrera pueda reanudarse", relata el austriaco. A partir de esa información, el departamento de estrategia sacó las conclusiones decisivas para la última parada en boxes bajo el coche de seguridad y llevó a cabo lo que se conoce como un «short fill».

"Lo importante de esto es que fuimos los que menos combustible repostamos en la última parada en boxes durante la salida del coche de seguridad, porque simplemente apostamos a que ya no habría otra tanda completa", explica Wurz. "Repostamos lo mínimo y acertamos. Todos los demás repostaron demasiado y, por eso, salimos disparados en primera posición con el coche #8".

Además, el equipo del #8 prescindió por completo del cambio de neumáticos para ahorrar tiempo en boxes. En el WEC, el repostaje y el cambio de neumáticos deben realizarse por separado. Sin embargo, eso provocó una auténtica emoción en la fase final, cuando empezó a caer una ligera llovizna.

"Lluvia fina con neumáticos lisos viejos frente a los Alpine, que venían por detrás con neumáticos más nuevos: ahí estuvo la emoción", analiza el expiloto de Fórmula 1. "Pero Ryo Hirakawa lo llevó a buen puerto de forma sensacional".

El héroe local japonés defendió el liderato con sus neumáticos usados en un final de fotofinish hasta cruzar la línea de meta. Fue la llegada más reñida en la historia del Campeonato del Mundo de Resistencia. Gracias a esa victoria en casa, Toyota acude ahora como líder de la clasificación a la próxima prueba del Mundial, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Lo hemos conseguido, no porque fuéramos los más rápidos en Fuji, sino porque al final, cuando todo estaba en un puño, hicimos una jugada mejor que todos los demás equipos", resume Wurz.

Con esta victoria, el equipo con sede en Colonia se ha situado en cabeza tanto en el Campeonato del Mundo de Pilotos como en el de Constructores.