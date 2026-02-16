Piastri prevé que una mala salida puede costar siete posiciones en la F1 2026

Oscar Piastri considera que una mala salida en la temporada 2026 de la Fórmula 1 será tan costosa que un piloto podría perder hasta "siete posiciones", comparándola con una carrera de F2. Los procedimientos de arrancada en carrera han sido un tema polémico desde que comenzaron los test de pretemporada la semana pasada, ya que ahora son mucho más complejos que antes por la eliminación del MGU-H.

Esto significa que los pilotos deberán acelerar sus motores durante al menos 10 segundos para alcanzar el nivel de turbo requerido, pero un mal cálculo podría provocar una salida lenta, o poner el coche en modo anticalado.

Eso le ocurrió a Franco Colapinto el pasado viernes en los ensayos de Bahréin, cuando casi chocó contra el muro de la recta de boxes, lo que demuestra que los monoplazas en las salidas están lejos de ser tan fluidos como antes del cambio de normativa. Piastri dijo al respecto: "Cada uno va a necesitar cosas diferentes para la salida y, para ser sincero, no estoy seguro de que ninguno de nosotros sepa aún exactamente lo que necesitamos".

"Creo que probablemente tengamos ideas aproximadas, estoy seguro de que encontraremos la manera de hacer una salida adecuada. Es solo que la diferencia entre una buena y una mala arrancada el año pasado era que se patinaban un poco las ruedas, o se tenía un mal tiempo de reacción. Este año podría ser como una carrera de Fórmula 2, en la que casi se entra en anti-calado o algo así. No solo se pierden cinco metros, más o menos, sino que se pueden perder seis o siete posiciones si se sale mal".

Esta situación podría ser aún peor para los pilotos que salen desde la parte trasera de la parrilla, ya que es posible que ni siquiera dispongan de los 10 segundos necesarios para que el turbo alcance su velocidad máxima con el procedimiento actual.

Así que hay preocupaciones de seguridad que acompañan a toda la coyuntura; el jefe de McLaren, Andrea Stella, pidió ajustes "imperativos", y Piastri se mostró de acuerdo con ello: "Hay que abordar la cuestión de las salidas", añadió el piloto de McLaren. "Como todos hemos visto, ahora es un proceso bastante complicado conseguir una salida segura, por no hablar de una salida competitiva".

"Es algo de lo que hablaremos de aquí a Melbourne, estoy seguro, y hay muchos temas que abordar. Las salidas, los adelantamientos ... Las pasadas también serán diferentes, sin duda. El DRS era una ventaja pura que se utilizaba para ganar, mientras que ahora, con el impulso de energía, obviamente hay que obtener esa energía extra de alguna manera y luego utilizarla, lo que con algunas de las reglas vigentes no siempre es tan sencillo".

"Así que también hay cierta optimización por parte de todos los fabricantes, estoy seguro, sobre cómo redistribuir las cosas y facilitar al máximo los adelantamientos. Creo que seguir [a otros coches] será muy similar al año pasado, sinceramente, lo que no me sorprende mucho, pero sin duda hay muchas cosas de las que hablar y abordar antes de Australia".

Se espera que muchos de estos temas se debatan en la reunión de la Comisión de F1 del miércoles, durante el segundo test de Bahréin de esta semana, antes del inicio de la temporada en Melbourne, del 6 al 8 de marzo.