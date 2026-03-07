Hamilton: "Si la ventaja de Mercedes es por eso, me decepcionará que la FIA lo permita"

Los problemas en el mejor momento. Lewis Hamilton parecía un piloto muy diferente al del año pasado en cuanto a actitud y rendimiento, pero hoy, durante la clasificación del Gran Premio de Australia, no ha conseguido dar el golpe que habría certificado un tema muy valorado por muchos amantes de la lectura, "El retorno del rey".

Después tres excelentes sesiones de entrenamientos libres, Hamilton también abordó bien la Q1, pero a partir de la siguiente tanda las cosas fueron muy diferentes de lo que el británico había imaginado.

Al llegar a la Q2, el SF-26 número 44 perdió potencia, pero eso no fue todo. Posteriormente, en la segunda tanda, le costó mucho poner los neumáticos en la ventana de uso adecuada, lo que comprometió el resto de la clasificación.

"En general, ha ido bien, ha sido un gran fin de semana hasta la Q2, prácticamente, y el coche estaba bien. Estaba muy contento con el coche y con todo lo demás, ya sabes, la ingeniería y todo eso. Luego llegamos a la Q2 y tuvimos problemas: prácticamente perdimos potencia, por lo que no teníamos nada para volver a boxes. Con los neumáticos medios parecíamos sólidos y luego, cuando salimos de nuevo, terminamos detrás de varios pilotos, perdiendo más temperatura en los neumáticos y luego... simplemente nos desincronizamos y no hicimos un gran tiempo de vuelta".

Que Mercedes era la referencia en cuanto a rendimiento en este comienzo de temporada ya estaba claro desde hacía varias semanas. Sin embargo, la diferencia que los equipos rivales han sufrido en cuanto a vuelta rápida ha hecho saltar una nueva alarma. Hamilton ha querido lanzar un importante mensaje político a la FIA sobre la influencia que puede tener la relación de compresión del V6 alemán en los resultados que se han visto hoy.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"No lo entiendo exactamente. En los test no demostraron que pudieran subir el nivel y ahora tienen sacan potencia extra de algún sitio y tenemos que entender de dónde viene. Espero que no sea esa historia de la relación de compresión, espero que sea solo potencia pura y que simplemente el resto tengamos que hacer un mejor trabajo. Pero si realmente es la relación de compresión, entonces me decepcionará que la FIA haya permitido que sea así, que no cumpla con el reglamento. Y presionaré a mi equipo para que haga lo mismo para que podamos tener más potencia".

Luego, siguiendo sobre Mercedes, añadió una frase lacónica, que deja poco margen para la réplica: "Si Mercedes tiene unos meses de ventaja (en términos de rendimiento), entonces la temporada está acabada. Bueno, no acabada, pero en siete carreras, en pocos meses, pierdes muchos puntos si estás un segundo por detrás en la clasificación, así que... sí".

Para concluir, el piloto de Ferrari también dio su opinión sobre los nuevos monoplazas, la conducción, los problemas del despliegue de energía y el hecho de afrontar algunas partes de la pista sin su apoyo.

"El coche es realmente genial de conducir. Es solo la potencia. La potencia es buena cuando la tienes, pero no llega cuando la necesitas y, ya sabes, no da la sensación... Estamos empezando la vuelta, a medio gas pasando por la última curva y durante un tercio, un cuarto de la recta, luego vas a toda velocidad y es justo... es completamente lo contrario de lo que representa la Fórmula 1: pie a fondo, ataque total. En cambio, tenemos que levantar el pie y hacer lift and coast y cosas así. Ese aspecto no es muy bueno".