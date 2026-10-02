WRC Cerdeña: Fourmaux encabeza un doblete de Hyundai tras una mañana de pinchazos

Adrien Fourmaux se ha situado en cabeza del Rally de Cerdeña, última prueba del curso del WRC, liderando un doblete de Hyundai Motorsport tras un exigente primer bucle en el que se produjeron varios pinchazos entre las tripulaciones de la categoría Rally1.

El francés fue uno de los que logró evitar los problemas con los neumáticos y llegó al servicio de mediodía del viernes con una ventaja de 4,6 segundos sobre su compañero de equipo, Thierry Neuville.

Fourmaux se adjudicó la primera especial del día, lo que le aupó del séptimo al segundo puesto, a solo 0,7 segundos del piloto de Toyota Sébastien Ogier. Algunas nubes de polvo afectaron a Fourmaux y a los pilotos que tomaban la especial más tarde, pero la decisión de los organizadores del rally de aplicar intervalos de salida de cuatro minutos redujo el efecto. Pero el segundo puesto se convirtió rápidamente en el liderato, cuando Ogier sufrió un pinchazo en la rueda delantera derecha en el tramo siguiente.

"Ha sido una buena mañana, bastante positiva. Ni un solo susto. Nada. Estoy esquivando las rocas. Soy muy prudente al frenar. Podría frenar más tarde, con más fuerza, pero siempre intento evitar los pinchazos. Intento conducir con mucha suavidad", declaró Fourmaux.

El líder del jueves, Oliver Solberg, fue el más rápido de los tres aspirantes al título del WRC y se situó en tercera posición a pesar de sufrir un pinchazo en la especial inaugural de la mañana. Una magnífica actuación en 'Monti di Ala’ – Sa Conchedda – Lerno', la prueba final del bucle, ayudó al sueco a remontar hasta la tercera plaza, a 8,1 segundos del líder. Y lo que es más importante para sus aspiraciones al título, terminó con 2,6 de ventaja sobre su rival por la corona, Sami Pajari, y 16,8 por delante del líder del campeonato, Elfyn Evans.

"De alguna manera ganamos el último tramo. No sé cómo, porque hubo que hacer muchas correcciones. Pero había buenas sensaciones en el coche y no intenté arriesgar demasiado. Y creo que esta tarde será aún más dura. Así que solo hay que intentar mantener la limpieza de alguna manera y, lo que es más importante, estar en una buena posición para la salida de mañana", afirmó Solberg.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Neuville se aupó al segundo puesto tras ganar la etapa de Su Filigosu – Lerno y sigue firmemente en la lucha por la victoria, mientras que Pajari ocupa la cuarta posición, a 10,7 segundos del líder. El finlandés fue más rápido que Evans en los tres tramos matutinos y admitió que se había centrado en aprovechar al máximo la oportunidad que le brindaba su posición en el orden de salida, siendo de los últimos en partir a la carretera.

"Al menos somos más rápidos que Elfyn, pero me preocupa que no sea suficiente. Sabíamos que esta mañana de viernes sería realmente importante, así que intentaremos hacer todo lo que podamos", comentó Pajari.

Al salir el primero, Evans se enfrentó a lo peor de la grava suelta y llegó al mediodía en sexta posición de la general, a 24,9 segundos de Fourmaux, pero, tal y como están las cosas, el galés sigue en camino de asegurarse su primer título mundial.

"En realidad no teníamos un plan claro, solo conducir lo mejor que pudiéramos. Creo que, en general, no me he sentido mal en el coche. Algunos tramos fueron peores que otros en cuanto a la limpieza de la pista", afirmó Evans.

"La última etapa, sobre todo, fue bastante mala; se notaba estrecha, donde no puedes aprovechar la carretera ni nada por el estilo. En general, está bien. [Los pinchazos de los demás] no son ninguna sorpresa. Pero, por desgracia, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Por supuesto, puedes controlar dónde pones las ruedas, pero la mitad de las veces no sabes cuándo van a surgir estas pequeñas sorpresas".

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Ogier se había puesto brevemente en cabeza del rally tras la segunda especial, antes de que un pinchazo en la siguiente le costara más de 25 segundos. Se recuperó con el segundo mejor tiempo en el cuarto tramo y se mantuvo quinto de la tabla combinada, a 23,0 segundos del líder.

Los pinchazos se convirtieron en una constante a medida que avanzaba la mañana. Takamoto Katsuta, Jon Armstrong y Martins Sesks se detuvieron para cambiar de rueda en la cuarta especial, mientras que Dani Sordo ya había perdido unos cuatro minutos cambiando un neumático dañado en el tercer tramo.

Josh McErlean se situó séptimo en la general tras una mañana regular, mientras que Teemu Suninen lidera la clase WRC2 en octava posición. Jan Solans y Rodrigo Sanjuan son novenos de dicha categoría. Las tripulaciones repetirán los tres tramos de la mañana esta tarde.