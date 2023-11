La estrella de Williams de la F3 que debutará en la FP1 de Abu Dhabi

Zak O'Sullivan hará bastantes más kilómetros en la prueba de novatos posterior al fin de semana de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, donde compartirá las tareas de conducción en el segundo FW45 con Franco Colapinto. El británico, ganador del Premio Aston Martin Autosport BRDC 2021, fue el mejor clasificado de los cuatro pilotos de la academia de los de Grove en la Fórmula 3, con cuatro victorias para ser subcampeón, por detrás de Gabriel Bortoleto.

El de 18 años superó por muy poco al argentino, que cosechó dos triunfos y se quedó cuarto a solo nueve puntos, y el año que viene escalará a la Fórmula 2 con ART. El inglés superó el primer paso para obtener la superlicencia de Fórmula 1 para realizar los entrenamientos libres gracias a los puntos que acumuló en la Fórmula 3 y la GB3, pero también tuvo que completar 300 kilómetros en lo que el reglamento de la FIA denomina un monoplaza del Gran Circo "representativo".

Lo consiguió cuando Williams le permitió pilotar el A521 de Alpine en una prueba privado en Bahrein el mes pasado. Zak O'Sullivan ya había pilotado un Fórmula 1 anteriormente, cuando completó 32 vueltas en el circuito de Silverstone en un Aston Martin AMR21 en octubre del año pasado como parte de su premio por ganar el Aston Martin Autosport BRDC 2021.

Por ello, sustituirá a Alex Albon en el trazado de Yas Marina, y hará cumplir a la escudería con el reglamento de la federación internacional, puesto que el debut de Logan Sargeant en el Gran Premio Bahrein contó como participación de un novato con el otro coche.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com, el director del equipo, James Vowles, dijo que barajaron la posibilidad de buscar fuera un piloto para ocupar esa FP1 en caso de que Zak O'Sullivan no hubiera obtenido la licencia: "Hubo opciones de poner a otros que no estaban en el programa de pilotos, pero en realidad, nos centramos mucho en asegurarnos de poner a nuestro propio piloto en el coche, y no a otros, porque esa es la inversión que estamos haciendo".

"En cuanto a Zak [O'Sullivan] , aunque viene de la Fórmula 3, ya ha pilotado un Fórmula 1", señaló. "Ganó el premio Aston Martin BRDC Autosport, y tuvo un resultado positivo en eso, y para participar en este evento, tienes que hacer 300 kilómetros más o menos en un coche de Fórmula 1. No era un Williams, era un Alpine, pero es suficiente para que me dé confianza en que va a rendir muy bien".

"Si nos fijamos en su temporada y en cómo es como persona, es un piloto muy inteligente que sabe cómo sacar el máximo partido de la maquinaria", explicó el inglés. "Sabe que, en realidad, no está aquí para marcar un tiempo de vuelta. Está aquí para acumular experiencia, y creo que es un piloto capaz, y merecedor de esta oportunidad en Abu Dhabi".

Por su parte, el joven piloto comentó: "Estoy muy emocionado de participar en la FP1 en Abu Dhabi. No puedo esperar a ponerme al volante del FW45 por primera vez, y conseguir un buen kilometraje en mi haber. Además de eso, vuelvo al coche para los test de novatos de postemporada para continuar con mi desarrollo con el equipo, muchas gracias a Williams Racing por la oportunidad y por confiar en mí para pilotar el coche de 2023".

Además de ello, Franco Colapinto, que hará su debut en la Fórmula 2 en Yas Marina antes de su prueba con los de Grove la semana siguiente, dijo: "Estoy extremadamente agradecido a Williams por darme la oportunidad de pilotar un coche de Fórmula 1 en solo mi primer año en la academia. He soñado con este día desde que era un niño, y he trabajado muy duro para conseguirlo".

"Tener esta oportunidad en el test oficial de jóvenes pilotos es un verdadero honor", expresó el argentino. "Gracias al equipo por confiarme el FW45. Formar parte de la academia este año me ha abierto los ojos en muchas áreas diferentes, y me siento preparado para dar este paso, estoy impaciente".

El piloto sudamericano también pasará a la Fórmula 2 el próximo año, haciendo su estreno en la categoría en la ronda final de la temporada 2023 en Abu Dhabi con MP Motorsport, antes de continuar con el equipo.

