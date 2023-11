Exclusiva: Red Bull F1 niega los rumores sobre Alonso y Pérez

Después del Gran Premio de México 2023 de Fórmula 1 se desató una ola de rumores en el paddock en el que había muchos involucrados y de los que se desconocía su identidad. Siempre que se deja un vacío con una redacción críptica en un deporte como es el de la Fórmula 1, que centra la atención mundial, eso se llena de rumores, y así surgió una historia en la que había dos caminos: la retirada de Fernando Alonso o el fichaje del asturiano para sustituir a Sergio Pérez en Red Bull.

Que el ovetense quiera decir adiós por segunda vez al Gran Circo parece, cuanto menos, improbable. El piloto de 42 años dejó Alpine a finales de 2022 porque solo querían darle un año de contrato, y él mismo insistió en que quería estar en la categoría durante más tiempo para firmar sorprendentemente con Aston Martin, donde llegó a un acuerdo para estar varias temporadas más.

La otra especulación es más probable, que el mexicano se vea obligado a salir del equipo de Milton Keynes después de no ganar ninguna carrera desde el Gran Premio de Azerbaiyán y sumar tan solo unos pocos puntos en los últimos fines de semana. Es obvio que eso no cumple las expectativas del director del conjunto y el asesor, Christian Horner y Helmut Marko.

Es más, uno de los más allegados a Fernando Alonso, Flavio Briatore, fue fotografiado hablando con el máximo responsable de Red Bull en su hospitality en el Gran Premio de Qatar, pero que los dos solo hablaran del clima no suena creíble. Daily Mail informó por primera vez de la conversación, y aclararon en sus informes que el asturiano no era un problema en la escudería austriaca.

Sin embargo, la publicación hermana de Motorsport.com, Motorsport.com-Total, se puso en contacto con uno de los altos cargos de Red Bull y aseguró que Sergio Pérez estará con el equipo la temporada 2024 de Fórmula 1. No es ningún secreto que Helmut Marko siempre está en la búsqueda de pilotos adecuados para el equipo, pero ahora es posible que no sea tan sencillo encontrar a alguien tan rápido y que tenga la confianza de competir contra Max Verstappen.

Fernando Alonso podría ser uno de ellos, pero el dos veces campeón del mundo no está demasiado arriba en la lista de deseos del austriaco y de Honda [el suministrador de motores de Red Bull]. Lo que pasó con él en sus anteriores conjuntos no parecen ser algo muy positivo para los ojos de los dominadores absolutos de la categoría, y aunque es piloto español no es en sí un problema, no se han puesto en contacto con él.

Así pues, aunque el ovetense lo desee, sería un "disparate total", lo que deja a Lando Norris como favorito a sustituir al mexicano, pero cuando finalice su actual contrato con McLaren a finales de 2025. Eso deja a Daniel Ricciardo como el candidato más probable en caso de que Sergio Pérez acabe fuera de Red Bull, incluso Christian Horner lo elogió tras su séptimo puesto en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Mira lo cerca que estuvo de Max [Verstappen] en la clasificación, menos de una décima, una actuación impresionante, ha vuelto a ser el Daniel [Ricciardo] de antes. Es fantástico volver a ver a Daniel rendir así, y confirma por qué lo pusimos en AlphaTauri justo antes de las vacaciones de verano", dijo el británico. "¡Estaba luchando contra un Mercedes en el AlphaTauri! Y si no hubiera sido por la bandera roja, habría terminado incluso delante".

Si se mantiene la tendencia de que el australiano rinde mejor que el mexicano en un monoplaza inferior, no es descabellado que se produzca un intercambio para 2024, e impediría ir a Sergio Pérez a un mejor lugar en la parrilla. No obstante, por ahora, los jefes siguen confiando en el de Guadalajara.

"En México mostró un rendimiento estupendo hasta la primera vuelta", aseguró Helmut Marko para alabar sus entrenamientos libres y clasificación en su prueba de casa. "Y en la carrera, estoy convencido de que también habría acabado en el podio, sin ninguna duda".

El director de la escudería también salió en defensa del latinoamericano, y explicó: "No se le pude culpar por intentar ponerse en cabeza en su carrera de casa, todavía tiene tres grandes premios por delante para asegurarse el segundo puesto en el campeonato, hay 20 puntos entre él y Lewis [Hamilton]. Ha tenido mala suerte, algunos problemas, pero creemos que puede hacerlo".

¿Y si no lo hace? ¿Acabará fuera de Red Bull si no es subcampeón? Los altos cargos de Milton Keynes hablan: "No es tan blanco o negro, 'Checo' tiene contrato para el año que viene, y nuestra intención es que esté en el coche en 2024, le daremos todo el apoyo que necesite para asegurar el segundo puesto, pero no hay ninguna decisión de que esté fuera si no puede hacerlo. Tendrá todo el apoyo para conseguir algo que nunca hemos hecho [el doblete en el mundial de pilotos]".

Sin embargo, si los rumores no tienen nada que ver con el mexicano, ¿puede que todo tenga que ver con Fernando Alonso y su retirada? Parece muy poco probable que se trate de una retirada del español a pesar de que el proyecto de Aston Martin haya hecho aguas después de empezar tan bien el 2023.

El plan no era estar en los podios tan pronto, por lo que el año de los de Silverstone es todo un éxito, e incluso un muy buen conocedor de la estructura como es Pedro de la Rosa desmintió que se tratase sobre el asturiano: "Fernando [Alonso] es piloto de Aston Martin, es un activo importantísimo para nosotros y no va a cambiar nada. No sé de dónde salen estos rumores, no sé qué fuente tienen, ni qué objetivo, pero está claro que Fernando es piloto nuestro".

"Y repito, además un activo, es importantísimo tener a Fernando en el equipo. Estos rumores no sé de dónde vienen y ahora no es precisamente el mejor momento, la 'Silly Season' ya ha acabado, así que centrémonos en estas tres carreras que son muy importantes para el año que viene", explicó.

El otro rumor es que Lawrence Stroll se está dando cuenta poco a poco de que su hijo quizá no tenga lo que debe para ser campeón del mundo de Fórmula 1, y que su proyecto familiar ya no tenga mucho más valor, lo que no convertiría en una casualidad los rumores sobre la venta de Aston Martin a un grupo de Arabia Saudí.

Lo que está claro es que, según la información de Motorsport.com, se puede decir que Sergio Pérez seguirá en el equipo Red Bull en la temporada 2024 de Fórmula 1 y que la escudería austriaca no se ha puesto en contacto con Fernando Alonso ni con nadie de su entorno.

