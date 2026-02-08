Ocon se queda sin palabras ante la aceleración de los F1 de 2026

La Fórmula 1 versión 2026 lleva la hibridación aún más lejos que en la década anterior, con una potencia máxima repartida ahora a partes iguales entre el V6 térmico y la parte eléctrica (el sistema ERS), llevada al máximo de lo que esta última puede ofrecer.

La parte eléctrica puede proporcionar ahora hasta 350 kW, con un almacenamiento de energía recogida únicamente durante las fases de frenada a través del MGU-K. Si este stock, limitado por el tamaño de las baterías, probablemente no podrá mantenerse durante toda una vuelta en gran parte de los circuitos, especialmente en clasificación, la sensación para los pilotos es clara.

A diferencia de los años anteriores, en los que ya existía una parte de potencia eléctrica, pero que representaba alrededor del 15-20% de la potencia total, el impacto de esta nueva distribución se percibe claramente en las fases de aceleración, donde la energía eléctrica está disponible de forma inmediata y completa en cuanto el piloto pisa el pedal del acelerador.

Así, cuando Motorsport.com preguntó a Esteban Ocon qué había sido lo que más le había sorprendido de la semana de test privados en Barcelona, el piloto de Haas respondió: "Lo que más me sorprendió, creo, es la forma en la que la velocidad aumenta en la recta. Nunca habría pensado llegar a 350 [km/h] tan rápido".

"Es algo que nunca había sentido en Fórmula 1, ni en ningún otro coche que haya pilotado antes".

"Tuvimos un despliegue [de energía] irregular en una de las vueltas que hicimos, y tuve un despliegue total en la recta, y llegué a, no sé, 355 [km/h] en la primera curva de Barcelona, así que la frenada fue muy diferente respecto a las vueltas anteriores".

"Pero sí, la forma en la que sube la velocidad y cómo se siente es algo increíble, honestamente. Es algo que nunca había sentido en Fórmula 1 ni en ningún otro coche que haya pilotado antes. Así que sí, fue realmente una locura".

"La aceleración y la potencia a la salida también son instantáneas, es mucho más de lo que jamás había sentido. Creo que esas son las cosas que más me sorprendieron, sin duda".

Más tarde, expresándose en francés, añadió: "Probablemente sea el F1 que acelera más rápido de todos los tiempos, con la mayor potencia instantánea. En Barcelona, llegar a 350 km/h al final de la recta en uno de los stints no había ocurrido nunca antes. Así que es muy diferente comparado con el pasado".

Una aceleración "bastante brutal"

Kimi Antonelli au volant de la Mercedes W17 lors des essais de Barcelone. Photo de: Mercedes AMG

Una impresión corroborada por Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes, también presente en los test en Cataluña, explicó durante un encuentro con los medios, entre ellos Motorsport.com: "En cuanto a la unidad de potencia, por supuesto, la diferencia es enorme en comparación con el año pasado".

"El motor eléctrico nos aporta mucha más potencia. […] Mucha más potencia gracias al motor eléctrico, cuya aceleración es bastante brutal, especialmente cuando alcanzas los 350 [km/h]. Evidentemente, no dura toda la recta, por desgracia, pero aun así es muy agradable de pilotar".