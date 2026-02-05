En Haas F1 reconocen que esperaban más de Ocon y piden más para 2026

Esteban Ocon terminó la temporada 2025 de Fórmula 1 por detrás de Oliver Bearman. En el duelo interno de Haas, el novato, que disputó su primera temporada completa en la categoría reina, se impuso al final con 41 puntos frente a los 38 de su compañero. Un resultado que sorprendió a algunos expertos, y también al jefe del equipo, Ayao Komatsu.

"Si solo se miran los resultados deportivos, sin entrar en detalles, seguramente nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado", dijo Komatsu sobre Ocon, que en 2025 también perdió la batalla en la clasificación contra Bearman (10-14).

El piloto británico ha sido un "gran novato", aclara el jefe del equipo, "pero [Esteban] tiene diez años de experiencia en la Fórmula 1. Ha ganado carreras y ha subido al podio. Por eso esperábamos más de él", afirma sin ningún problema.

Ocon fichó por Haas en 2025 tras dejar Alpine. Con los franceses ganó el Gran Premio de Hungría en 2021 y, además, subió al podio otras tres veces con el equipo de Enstone. En Haas, su mejor resultado hasta ahora es el quinto puesto conseguido en el Gran Premio de China del año pasado.

Sin embargo, sobre todo a mitad de temporada, terminó regularmente por detrás de su compañero de equipo. Entre Zandvoort y Sao Paulo, Bearman terminó por delante de Ocon en siete grandes premios consecutivos. Una circunstancia en la que Komatsu también ve responsable al equipo.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Haas F1 Team

Komatsu: el equipo también tiene parte de culpa

"A veces también fue culpa del equipo y no pudimos darle un coche con el que se sintiera cómodo, especialmente en la clasificación", subraya Ayao Komatsu, quien explica que en una situación así nunca es culpa solo del piloto o solo del coche. Por lo general, la responsabilidad se divide "al 50 %".

"Es simplemente un proceso en el que trabajamos juntos para llegar al fondo del asunto mucho más rápido", dice Ayao Komatsu en referencia a los problemas que Ocon tuvo con el coche el año pasado.

"Ese es el punto en el que creo que no lo hicimos especialmente bien el año pasado. Porque creo que deberíamos haberlo solucionado más rápido. Tenemos que resolver estas cosas más rápido, porque el potencial de Esteban es evidente", subraya, y pone como ejemplo la última carrera de la temporada en Abu Dhabi, donde tras un viernes difícil, Ocon, junto con el equipo, logró darle la vuelta a la situación.

"Si nos fijamos en Abu Dabi, lo que logró el sábado y el domingo, después de haber tenido un viernes muy malo, demuestra el talento que tiene", afirma Komatsu. Ocon quedó séptimo en Abu Dhabi, logrando así uno de sus mejores resultados de la campaña.

Sin embargo, el jefe del equipo aclara que no existe una solución milagrosa para las dificultades del francés. Más bien se trata de varios pequeños detalles "que provocan un efecto bola de nieve", explica.

Komatsu espera que Ocon obtenga mejores resultados en 2026, porque para conseguir un buen resultado en el campeonato de constructores se necesita a ambos pilotos este año, asegura.