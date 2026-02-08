Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"

Gabriel Bortoleto no tiene ningún objetivo concreto antes de su primera temporada como piloto oficial de Audi. "Si el coche no es competitivo en Australia, da igual dónde quiera estar yo", afirma el joven de 21 años antes del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

"Quiero ganar carreras, pero siendo realista, eso no va a suceder en el primer año. Queda mucho por hacer", subraya el brasileño. Y es que en Audi no ocultan que no van a tener éxito inmediato en la F1.

"Pero simplemente quiero ser competitivo", aclara Bortoleto y explica: "Quiero luchar por algo y quiero ver progresos a lo largo del año. Si tuviera que resumir [el objetivo de la temporada] en una palabra, diría 'progreso'".

El equipo predecesor de Audi, Sauber, terminó la temporada 2025 en novena y penúltima posición del campeonato de constructores. Por lo tanto y partiendo desde esa base, al equipo le queda un largo camino por recorrer hasta llegar a la cima. "Quiero ver cómo crece el equipo a lo largo del año".

El piloto brasileño espera que Audi mejore continuamente "y simplemente haga un mejor trabajo en cada carrera". Para ello, el equipo se beneficiará tanto de sus propias aportaciones como de las de su compañero Nico Hulkenberg, explica.

Expectativas similares para Bortoleto y Hulkenberg en Audi F1

"No creo que él ni yo estemos sometidos a una presión extra. Creo que ambos estamos contentos con nuestra situación y que el equipo está contento con nosotros", afirma Gabriel Bortoleto, que en 2026 disputará su segunda temporada en la Fórmula 1.

Su compañero de equipo Hulkenberg es 17 años mayor que él y tiene mucha más experiencia, pero, según Bortoleto, tienen objetivos similares: "Tengo la sensación de que quieren ver cómo rendimos juntos en la pista y sacamos el máximo partido al coche", explica.

El equipo no hace ninguna distinción entre él y Hulkenberg: "Hasta ahora, tengo la sensación de que somos muy similares. Con más experiencia, creo que es lo normal esperar que el piloto más experimentado ayude en algunas áreas, mientras que el joven puede ayudar en otras".

"Tengo la sensación de que solo hay una pequeña diferencia en cuanto a lo que cada uno de nosotros probablemente puede ayudar un poco más [que el otro]", explica Bortoleto, que ganó la Fórmula 3 en 2023 y la Fórmula 2 un año después, en ambas ocasiones como debutante.

Sin embargo, en la Fórmula 1, estos éxitos suelen tardar al menos unos años en llegar.