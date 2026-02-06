El extraño rumor que Ocon vivió como "un insulto"

Esteban Ocon explicó que, tras la publicación de fotos en las que aparecía en una tribuna del Circuit de Barcelona-Catalunya durante los test privados, surgió un extraño rumor sobre una posible lesión.

El mundo de la F1 a veces está lleno de misterios. Organizados a puerta cerrada, los test que se celebraron en España la semana pasada no contaron con la habitual y amplia cobertura mediática, lo que dio rienda suelta a numerosos rumores de pasillo.

Si bien estos se centraron principalmente en incidentes o soluciones técnicas, Ocon se encontró en el centro de un rumor nacido a raíz de unas imágenes en las que se le veía al borde de la pista, más concretamente en una tribuna situada a la altura de la curva 10, en compañía de su padre, observando los monoplazas mientras no estaba al volante del Haas VF-26.

Preguntado durante un encuentro con los medios —en el que estuvo presente Motorsport.com— sobre el hecho de haber estado en la tribuna y sobre lo que había podido sacar de ello, Ocon comenzó refiriéndose a ese rumor, en un tono divertido.

"La gente dijo que estaba pilotando mientras iba con muletas, es genial. No sé si habéis visto eso, pero sí, mi padre se sometió a una operación de rodilla, y estábamos observando los puntos de frenada, el comportamiento de los coches y el cierre del flap [del alerón] delantero en la curva 10".

¿Cómo habría podido pilotar un F1 si estaba con muletas?

"Y luego circuló un enorme rumor según el cual yo había pasado por una operación de rodilla, pero que estaba bien y que el equipo médico de la escudería me había autorizado a pilotar. ¿Cómo habría podido pilotar un F1 si estaba con muletas? Sabéis, me pareció un insulto, porque no se puede pilotar un F1 si estás lesionado, eso es seguro".

El ganador del GP de Hungría 2021 añadió a continuación: "En cualquier caso, sí, fue bastante interesante verlo desde el borde de la pista, porque se podían ver las diferentes trazadas y cómo los pilotos utilizaban el motor a la salida de la curva 10".

"Es un punto muy delicado y muy importante del circuito, porque entre las curvas 10 y 12 distintos constructores utilizaron estrategias diferentes, lo que resultaba bastante interesante, incluso sobre pista mojada. Así que sí, los test sirven para eso, es el único momento en el que puedo ver los coches rodar desde fuera".