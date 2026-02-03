Por qué Ocon no es el mayor fan de la aerodinámica activa de la F1 2026

Esteban Ocon no ha quedado impresionado con la aerodinámica activa que incorporarán los coches de Fórmula 1 en 2026 con motivo del nuevo reglamento técnico, con alerones delanteros y traseros móviles destinados a reducir la resistencia aerodinámica en las rectas.

Sin embargo, estos alerones solo tienen dos posiciones permitidas: "modo curva" y "modo recta", lo que significa que funcionan como el DRS, ahora ya eliminado, aunque estas herramientas están disponibles en zonas de activación específicas, independientemente de que se encuentren a menos de un segundo del coche que va por delante.

"La aerodinámica activa, para ser sincero, me decepciona un poco porque es solo un DRS con la parte delantera", dijo Ocon, aunque el piloto de Haas se retractó más tarde de su expresión 'decepcionado': "Eso es un poco extremo. Digamos que no estoy decepcionado, pero creo que podríamos haberlo utilizado de una manera mejor".

En cualquier caso, explicó: "Lo estamos utilizando todo el tiempo. Así que es más una cuestión de eficiencia que algo que nos dé muchas más herramientas con las que jugar y cosas por el estilo".

"Por supuesto, podemos hacer [algunos] ajustes, pero hubiera preferido que pudiéramos configurar el alerón delantero como quisiéramos para cada curva. Eso es a lo que yo llamo aerodinámica activa".

"Como el Pagani Huayra hace unos años, ese coche tenía aerodinámica activa en la parte delantera y se configuraba para cualquier curva que tomases y lo que necesitaras en términos de equilibrio. Eso es lo que yo llamo aerodinámica activa, más que el DRS que tenemos en la parte delantera. Es genial, pero creo que podríamos utilizarlo en otro ámbito distinto al que lo estamos utilizando ahora".

Cuando se le preguntó si la aerodinámica activa podría modificarse tras posibles conversaciones con la FIA, Ocon se mostró escéptico: "No, no creo que eso sea posible con la herramienta que tenemos ahora, porque o está activada o desactivada. No es como algo que funciona según los ángulos del alerón. No es tan detallado. La herramienta que tenemos, básicamente, está encendida o apagada, ya está. Así que no creo que sea factible", añadió.

Los pilotos de F1 seguirán disponiendo de una serie de herramientas con las que jugar en 2026, con diferentes formas de obtener y utilizar la mayor energía eléctrica de las nuevas unidades de potencia.

Esteban Ocon, Haas Foto: Haas F1 Team