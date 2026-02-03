Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Por qué Ocon no es el mayor fan de la aerodinámica activa de la F1 2026

Según Esteban Ocon, los nuevos alerones móviles de los coches de F1 2026 no son realmente aerodinámica activa.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Añadir como fuente principal
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon no ha quedado impresionado con la aerodinámica activa que incorporarán los coches de Fórmula 1 en 2026 con motivo del nuevo reglamento técnico, con alerones delanteros y traseros móviles destinados a reducir la resistencia aerodinámica en las rectas.

Sin embargo, estos alerones solo tienen dos posiciones permitidas: "modo curva" y "modo recta", lo que significa que funcionan como el DRS, ahora ya eliminado, aunque estas herramientas están disponibles en zonas de activación específicas, independientemente de que se encuentren a menos de un segundo del coche que va por delante.

"La aerodinámica activa, para ser sincero, me decepciona un poco porque es solo un DRS con la parte delantera", dijo Ocon, aunque el piloto de Haas se retractó más tarde de su expresión 'decepcionado': "Eso es un poco extremo. Digamos que no estoy decepcionado, pero creo que podríamos haberlo utilizado de una manera mejor".

En cualquier caso, explicó: "Lo estamos utilizando todo el tiempo. Así que es más una cuestión de eficiencia que algo que nos dé muchas más herramientas con las que jugar y cosas por el estilo".

"Por supuesto, podemos hacer [algunos] ajustes, pero hubiera preferido que pudiéramos configurar el alerón delantero como quisiéramos para cada curva. Eso es a lo que yo llamo aerodinámica activa".

"Como el Pagani Huayra hace unos años, ese coche tenía aerodinámica activa en la parte delantera y se configuraba para cualquier curva que tomases y lo que necesitaras en términos de equilibrio. Eso es lo que yo llamo aerodinámica activa, más que el DRS que tenemos en la parte delantera. Es genial, pero creo que podríamos utilizarlo en otro ámbito distinto al que lo estamos utilizando ahora".

Cuando se le preguntó si la aerodinámica activa podría modificarse tras posibles conversaciones con la FIA, Ocon se mostró escéptico: "No, no creo que eso sea posible con la herramienta que tenemos ahora, porque o está activada o desactivada. No es como algo que funciona según los ángulos del alerón. No es tan detallado. La herramienta que tenemos, básicamente, está encendida o apagada, ya está. Así que no creo que sea factible", añadió.

Los pilotos de F1 seguirán disponiendo de una serie de herramientas con las que jugar en 2026, con diferentes formas de obtener y utilizar la mayor energía eléctrica de las nuevas unidades de potencia.

También puedes leer:
Esteban Ocon, Haas

Esteban Ocon, Haas

Foto: Haas F1 Team

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Williams F1 admite que recargará la batería quemando combustible en 2026
Siguiente artículo Honda define el test de Barcelona con Aston como "un buen paso en la dirección correcta"

Mejores comentarios

Más de
Benjamin Vinel

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Antonelli espera que las luchas sean como un "ajedrez rápido" en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Antonelli espera que las luchas sean como un "ajedrez rápido" en 2026
Más de
Esteban Ocon

¿Reducir marchas en rectas y levantar el pie? Los pilotos ya no están preocupados

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Reducir marchas en rectas y levantar el pie? Los pilotos ya no están preocupados

Ocon advierte: adelantar parece "difícil" con los F1 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Ocon advierte: adelantar parece "difícil" con los F1 de 2026

Haas F1 convence en Barcelona y Komatsu avisa: "Estamos progresando"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Haas F1 convence en Barcelona y Komatsu avisa: "Estamos progresando"

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas