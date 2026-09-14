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Norris completa su primer test con el Hypercar de McLaren para Le Mans tras el GP de España

El campeón del mundo de Fórmula 1 completó 38 vueltas en Portimão con el MCL-HY, el prototipo con el que McLaren regresará a la categoría reina del WEC y a las 24 Horas de Le Mans en 2027.

Pol Hermoso
Editado:
Lando Norris, McLaren MCL-HY

Lando Norris, McLaren MCL-HY

Foto de: McLaren

Lando Norris apenas ha necesitado unas horas para cambiar completamente de escenario. Después de abandonar Madrid con una pole, un podio y la sensación amarga de haber dejado escapar una victoria prácticamente en sus manos, el británico se ha bajado del monoplaza de Fórmula 1 para ponerse al volante de una máquina muy diferente: el nuevo Hypercar de McLaren.

El vigente campeón del mundo participó este lunes en Portimão en la quinta prueba en pista del MCL-HY, el prototipo LMDh con el que la marca de Woking regresará a la categoría reina del Mundial de Resistencia en 2027 y, sobre todo, a las 24 Horas de Le Mans.

Un pequeño cambio de planes en mitad de la temporada de Fórmula 1 que permite a Norris cumplir uno de esos deseos que ha expresado en varias ocasiones: probar otros tipos de coches y explorar disciplinas más allá de los grandes premios.

Y no se trató únicamente de unas vueltas de exhibición.

Tras una primera tanda de adaptación, Norris completó 38 vueltas al trazado portugués de 4,653 kilómetros, participando en diferentes elementos del programa de desarrollo y aportando sus sensaciones a los ingenieros de McLaren.

"Primero de todo, muchas gracias al McLaren Hypercar Team por dejarme conducir el MCL-HY", explicó Norris. "Ha sido genial que me dieran la oportunidad de divertirme un poco y probar algo nuevo, especialmente durante una fase tan importante de preparación para el próximo año".

El británico considera que incluso pudo aportar algo diferente al desarrollo del coche gracias a su experiencia en Fórmula 1.

"Creo que también recopilamos algunos datos valiosos y espero haber podido aportar sensaciones, comentarios y perspectivas diferentes sobre algunas cosas, algo que puede ser útil para el equipo en este periodo crucial de pruebas", añadió.

Norris pasa página de Madrid con un Hypercar

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: McLaren

La oportunidad llega inmediatamente después de uno de los fines de semana más intensos de la temporada para Norris.

El piloto de McLaren logró la pole position en el estreno de la Fórmula 1 en Madring y lideró con autoridad durante la primera parte de la carrera, hasta que la aparición del coche de seguridad virtual cambió por completo el panorama estratégico.

Norris había pasado por apenas unos segundos la entrada de boxes cuando se activó el VSC, mientras que varios de sus rivales pudieron aprovechar la neutralización para realizar una parada mucho más barata. El británico terminó finalmente tercero, por detrás del ganador Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen, después de un fin de semana en el que había demostrado tener ritmo para ganar.

De Madrid viajó directamente a Portugal para cambiar el MCL de Fórmula 1 por el MCL-HY.

"Personalmente, ha sido genial trabajar con este equipo y también ha sido emocionante probar una máquina nueva", señaló. "Hacía años que no hacía un test de verdad con algo que no fuese un Fórmula 1, así que poder probar algo diferente y, además, seguir haciéndolo dentro de la familia McLaren, ha sido muy especial".

"Ha sido un día divertido, con un coche rápido en un circuito genial, ayudando al equipo a prepararse para el comienzo del WEC el próximo año. Muchas gracias a todos los implicados. No puedo esperar para volver a subirme al coche en el futuro", concluyó Norris.

Una última frase que deja abierta la puerta a que este primer contacto no sea el último.

El proyecto con el que McLaren quiere volver a ganar Le Mans

Lando Norris, McLaren MCL-HY

Lando Norris, McLaren MCL-HY

Foto de: McLaren

El MCL-HY representa uno de los proyectos más importantes de la expansión deportiva de McLaren.

El prototipo está construido sobre un chasis Dallara y equipa un motor V6 biturbo de tres litros combinado con el sistema híbrido común de la normativa LMDh. Debutará en el Mundial de Resistencia de 2027 y permitirá a McLaren volver a luchar por la victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans más de tres décadas después de su histórico triunfo de 1995.

La marca lleva meses acumulando kilómetros con el coche. Antes de esta quinta salida a pista en Portimao, McLaren ya había realizado pruebas en Varano, ImolaMagny-Cours y Motorland Aragon, donde llegó a completar una simulación de resistencia de más de 30 horas para poner a prueba la fiabilidad del conjunto.

En Portugal, Norris trabajó junto a Mikkel Mac Jensen, piloto oficial del programa, y Laurens Vanthoor, campeón de pilotos de Hypercar del WEC en 2024 y que se incorporará oficialmente al proyecto de McLaren a comienzos de 2027.

James Barclay, director del equipo McLaren Hypercar, explicó que la presencia de Norris formaba parte precisamente de las posibilidades que abre la expansión de la estructura de Woking.

"Todos somos pilotos en McLaren Racing, y competir en Fórmula 1, IndyCar y el Mundial de Resistencia crea oportunidades muy interesantes entre diferentes categorías", afirmó.

"Lando tenía muchas ganas de conducir el MCL-HY más allá de su subida en Goodwood, así que le invitamos a nuestro test privado en Portimão. Como esperábamos, se adaptó muy rápido, se integró perfectamente y proporcionó comentarios valiosos para ayudar al desarrollo del coche".

La Triple Corona, el gran objetivo de Zak Brown

El regreso a Le Mans tiene además un fuerte componente simbólico para McLaren.

La escudería es la única de la historia que ha conseguido ganar las tres pruebas que forman tradicionalmente la llamada Triple Corona del automovilismo: el Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans. Sin embargo, esos éxitos llegaron en épocas diferentes y Zak Brown lleva tiempo persiguiendo la posibilidad de competir simultáneamente en los tres grandes escenarios.

McLaren ganó Le Mans en su debut en 1995 con el F1 GTR de JJ Lehto, Yannick Dalmas y Masanori Sekiya, un resultado que todavía permanece como su única victoria absoluta en La Sarthe.

Ahora, con presencia en Fórmula 1, IndyCar y próximamente en el WEC, la estructura británica tendrá otra vez coches compitiendo por esos tres grandes premios del automovilismo.

Y Norris ya sabe cómo es abandonar su hábitat natural para afrontar una carrera de resistencia.

Antes incluso de debutar en Fórmula 1, el británico disputó las 24 Horas de Daytona de 2018 con United Autosports, compartiendo el Ligier JS P217 LMP2 precisamente con Fernando Alonso y Phil Hanson. El coche sufrió diferentes problemas mecánicos y terminó 38º, pero Norris dejó una gran impresión, especialmente por su rendimiento sobre mojado, hasta el punto de recibir los elogios públicos del propio Alonso.

Ocho años después, convertido ya en campeón del mundo de Fórmula 1, Norris vuelve a ponerse al volante de un prototipo. Esta vez, además, lleva el logo de McLaren y apunta directamente a Le Mans.

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