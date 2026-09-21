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El Alonso que no se ve ante las cámaras: Bortoleto cuenta cómo es en privado

Gabriel Bortoleto asegura que su mánager, Fernando Alonso, es tan directo y sarcástico en privado como se muestra públicamente

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

El piloto de Fórmula 1 de Audi, Gabriel Bortoleto, asegura que su mánager, el bicampeón Fernando Alonso, es exactamente igual entre bastidores que cuando aparece ante los medios de comunicación.

Bortoleto afronta ya su segunda temporada en el campeonato después de debutar en la Fórmula 1 en 2025 con Sauber, antes de que Audi tomara oficialmente el control de la escudería suiza a principios de este año. Durante su ascenso por las categorías del automovilismo, el piloto brasileño ha estado representado por A14 Management, la agencia de Alonso.

Durante su participación en el podcast The Fast And The Curious, le preguntaron a Bortoleto si existe una faceta diferente y más privada del piloto de Aston Martin que el público no llega a conocer.

"Es muy directo cuando está delante de las cámaras. Es tal y como se muestra. Una de sus cualidades es que no finge. Así que creo que la gente sabe cómo es", explicó Bortoleto.

"Me encanta que muchas veces sea muy sarcástico con muchas cosas. La gente ya lo sabe, pero la mayoría de las veces está siendo sarcástico y es muy divertido. Me encanta. Me río muchísimo con eso".

El piloto de 21 años aseguró que le "gusta" el sarcasmo de Alonso y añadió que "es bastante divertido".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Bortoleto forma parte de una larga lista de pilotos representados por A14 Management, entre los que se encuentran Maximilian Gunther, Clement Novalak, Dino Beganovic, Pepe Martí, Sebastian Montoya, Chloe Chambers, Cenyu Han, Andres Cardenas y Carl Bennett.

Alonso describió a Bortoleto como "el mejor rookie de esta generación" en 2025, después de que el brasileño terminara sexto en el Gran Premio de Hungría, justo por detrás del español, que fue quinto.

"Comete pocos errores, siempre está presionando. Es [Bortoleto] el mejor rookie de esta generación", dijo Alonso entonces. "Si fuera inglés, o algo así, y hubiera terminado sexto con un Sauber, mañana estaría en todas las noticias. Lo que hace es excepcional".

Después de terminar 19º en el Mundial de Pilotos durante su temporada de debut, Bortoleto ocupa actualmente la 14ª posición de la clasificación con 10 puntos. En comparación, su experimentado compañero de equipo, Nico Hulkenberg, es 15º con siete puntos.

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