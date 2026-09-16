Calendario de la F1 2027: fechas, circuitos y más (¡sprint en Mónaco!)

Cuando aún se desconoce cómo acabará 2026 respecto a los dos últimos grandes premios por la guerra en Oriente Medio, ya sabemos cuál es el calendario de Fórmula 1 para 2027, de nuevo con 24 carreras. Consulta aquí las fechas de cada carrera, los circuitos y cómo está configurado el calendario 2027 de F1, y atento a las diez carreras sprint que vamos a tener.

Como desde 2021 (y a excepción de este año), el mundial 2027 de F1 empezará en Bahrein el 14 de marzo (con carrera sprint), y Australia no será hasta la tercera carrera. Lo más llamativo es que cuenta con 10 carreras sprint (cuatro de ellas en los primeros cinco grandes premios, y las dos últimas), y que aunque no es noticia, tiene las novedades de Estambul y Portimao por Zandvoort y Barcelona.

Calendario de F1 2027: carreras, fechas y circuito

*En negrita, los grandes premios que tendrán carrera sprint en 2027

¿Cuántas carreras habrá en la temporada 2027 de F1?

Si no se cancela ninguna carrera como ha ocurrido por la guerra en 2026, el calendario 2027 de F1 tendrá 24 carreras, como en 2024 y 2025. Además, en 2027 habrá diez carreras sprint, así que en total serán 34 carreras de F1, 24 normales y diez sprint.

Qué es lo nuevo del calendario de la Fórmula 1 2027

Para empezar, que el campeonato empezará en Bahrein (como desde 2021 menos en 2026) y no en Australia, que será solo la tercera parada. Y la primera carrera del año será sprint, como cuatro de las cinco primeras.

Japón y China cambian, primero irá Suzuka y luego Shanghai, y la llegada a Europa, nuevamente en Mónaco y no coincidirá con la Indy500, será con carrera sprint. En el segundo fin de semana de junio cambia Barcelona (que se disputará cada dos años, y por tanto volverá en 2028) por Portugal, que regresa al calendario.

También cambian el orden Gran Bretaña, que irá después de Portugal (con un fin de semana sin carreras entre media) y Austria, que ahora será detrás de Silverstone.

Destaca también más de un mes de parón en verano, desde el 1 de agosto con el GP de Hungría hasta del 3 al 5 de septiembre con el GP de Italia. Madrid mantiene su fecha como la de este 2026.

Luego, el GP de Azerbaiyán 2027 será el mismo día que en 2026, el 26 de septiembre, pero en domingo (este año es en sábado para no coincidir con un festivo nacional). Mientras en 2026 se puso como plan B el GP de Bahrein en Sepang el primer fin de semana de octubre, en 2027 tendremos el GP de Turquía, otra de las novedades.

A partir de ahí, no cambia nada, más allá de que tres de las últimas rondas tendrán carreras sprint.

¿Cuándo es el GP de España de F1 en Madrid? ¿Y Barcelona?

En 2027, se mantiene la misma fecha para el GP de España de F1 en Madring, del 10 al 12 de septiembre, en el segundo año de la carrera, cuyo circuito tendrá cambios.

Barcelona no estará en la F1 en 2027 por primera vez desde 1990, porque ahora entra en rotación, y se disputará cada dos años, así que regresará en 2028, cuando nuevamente haya dos carreras en España (GP de Barcelona-Catalunya en Montmeló y GP de España en Madrid).

¿Cuándo empieza la temporada 2027 de F1? ¿Y cuándo son los test?

La primera carrera de la temporada 2026 será el GP de Bahrein el fin de semana del 12 al 14 de marzo, mientras que los test de pretemporada vuelven al formato habitual de cuatro días, del 24 al 27 de febrero, después de tres tandas en 2026 para empezar a conocer las reglas.

La temporada 2027 de F1 terminará con el GP de Abu Dhabi (¡sprint!) del 10 al 12 de diciembre.

¿Cuántas carreras sprint tendrá la F1 2027?

La Fórmula 1 batirá su récord de carreras sprint en 2027, con un total de diez, cuatro más que hasta ahora. Mira dónde.

Carreras sprint de la F1 2027: fechas, países y circuitos

Circuito Carrera sprint en el GP de Fecha Sakhir Gran Premio de Bahrein 13 de marzo Albert Park Gran Premio de Australia 3 de abril Suzuka Gran Premio de Japón 10 de abril Gilles Villeneuve Gran Premio de Canadá 22 de mayo Montecarlo Gran Premio de Mónaco 5 de junio Silverstone Gran Premio de Gran Bretaña 3 de julio Monza Gran Premio de Italia 4 de septiembre Interlagos Gran Premio de Sao Paulo 6 de noviembre Losail Gran Premio de Qatar 4 de diciembre Yas Marina Gran Premio de Abu Dhabi 11 de diciembre

¿Cuántos dobletes tiene el calendario 2027 de F1 (dos carreras conseutivas) y cuántos tripletes (tres)?

El calendario de 2027 de F1 tiene tres tripletes (que son tres carreras consecutivas) y cinco dobletes (por lo que cinco veces habrá dos carreras seguidas):

Uno de los tripletes de la F1 2027 está al principio y los otros dos estarán al final del calendario, porque de hecho habrá dos tripletes entre las siete últimas rondas

Del GP de Australia (4 de abril) pasando por el GP de Japón (11 de abril) hasta el GP de China (18 de abril)

Del GP de Azerbaiyán (26 de septiembre) pasando por el GP de Turquía (3 de octubre) hasta el GP de Singapur (10 de octubre)

Del GP de Estados Unidos (24 de octubre) pasando por el GP de México (31 de octubre) hasta el GP de Sao Paulo en Brasil (7 de noviembre)

Los dobletes de la F1 2027 será en estas fechas:

GP de Bahrein (14 de marzo) y GP de Arabia Saudí (21 de marzo)

GP de Gran Bretaña (4 de julio) y GP de Austria (11 de julio)

GP de Bélgica (25 de julio) y GP de Hungría (1 de agosto)

GP de Italia (5 de septiembre) y GP de España (12 de septiembre)

GP de Qatar (5 de diciembre) y GP de Arabia Saudí (12 de diciembre)

¿Cuándo es el parón de verano de la F1 2027?

Una de las particularidades del calendario de F1 2027 será un parón de verano más largo de lo habitual en los últimos años. La última carrera antes de la pausa será el GP de Hungría, del 30 de julio al 1 de agosto, y la competición no regresará hasta el GP de Italia, del 3 al 5 de septiembre. Es decir, habrá más de un mes completo sin grandes premios de F1, un hueco considerablemente mayor que el visto en varios de los calendarios recientes.

Eso no significa, sin embargo, que equipos y pilotos tengan más de un mes entero de vacaciones. El reglamento obliga a las escuderías de Fórmula 1 a realizar un cierre de fábrica de 14 días consecutivos durante julio y/o agosto, periodo en el que quedan prohibidas buena parte de las actividades relacionadas con el desarrollo y la producción del monoplaza.

Fuera de esas dos semanas, los equipos pueden seguir trabajando, por lo que el amplio margen entre Hungría y Monza deja espacio para mantener las fábricas operativas antes o después del cierre obligatorio y realizar otras actividades permitidas por la normativa y el programa de cada escudería.

El aumento del parón también ayuda a explicar que el Mundial de F1 2027 vaya a terminar especialmente tarde. Después de regresar en Monza a principios de septiembre todavía quedarán 11 grandes premios, que tendrán que disputarse en poco más de tres meses, con dos tripletes incluidos antes de que la temporada eche el cierre en Abu Dhabi el 12 de diciembre.

Así es el calendario de la F1 2027 carrera a carrera

La temporada 2027 de F1 tendrá 24 carreras desde mediados de marzo hasta mediados de diciembre. Si la guerra lo permite, el mundial empezará del 12 al 14 de marzo con el GP de Bahrein, con formato sprint, que formará un doblete con el GP de Arabia Saudí del 19 al 21 de marzo.

Después del primer doblete, hay una semana de descanso a finales de marzo en 2027, antes del primer triplete del curso (por lo que el mundial empezará con cinco carreras en seis semanas). El GP de Australia del 2 al 4 de abril con sprint estará seguido por el GP de Japón del 9 al 11 de abril también con sprint y luego sin descanso el GP de China del 16 al 18 de abril, sin sprint.

Después del inicio de frenético, llega algo más de calma, porque habrá una semana de descanso, y luego el GP de Miami del 30 de abril al 2 de mayo. Y luego, dos semanas de descanso antes del GP de Canadá del 21 al 23 de mayo, con formato sprint.

Mayo acabará con una semana de descanso, antes del GP de Mónaco (con formato sprint) del 4 al 6 de junio. Después de eso, habrá otra semana sin F1 hasta el GP de Portugal del 18 al 20 de junio.

Tras una semana de descanso, del 2 al 4 de julio con el GP de Gran Bretaña con sprint seguirá la parte europea de la temporada. Gran Bretaña formará un doblete con el GP de Austria, el segundo de la temporada 2027, que se disputa del 9 al 11 de julio. Y después de una semana de descanso, hay otro doblete antes de la pausa de verano, con el GP de Bélgica del 23 al 25 de julio y el GP de Hungría del 30 de julio al 1 de agosto.

Las vacaciones de verano de la F1 serán de un mes sin carreras, desde el lunes 2 de agosto hasta septiembre, ya que el GP de Italia, con sprint, vuelve del 3 al 5 de septiembre. Italia volverá a formar un doblete con Madrid en 2027, ya que el GP de España en Madring será del 10 al 12 de septiembre.

Como en 2026, tras Madrid hay una semana sin F1 y vuelve con el GP de Azerbaiyán del 24 al 26 de septiembre, ya con la carrera en domingo al contrario que este año, que es en sábado porque el domingo 27 es festivo nacional. Bakú forma el segundo triplete del año, con el GP de Turquía del 1 al 3 de octubre, y el GP de Singapur del 8 al 10 de octubre.

El final del calendario es muy intenso, ya que después de ese triplete hay una semana de descanso antes de otro triplete, el último, ya que el GP de Estados Unidos es del 22 al 24 de octubre, el GP de México del 29 al 31 de octubre y el GP de Brasil (con sprint) del 5 al 7 de noviembre.

Las Vegas está en un islote en el calendario 2027, sin carrera la semana de antes y sin carrera la semana de después, del 18 al 20 de noviembre. Y después de tomar aire con un fin de semana sin F1, el mundial 2027 terminará con un doblete y ambas con sprint, con el GP de Qatar del 3 al 5 de diciembre y el GP de Abu Dhabi del 10 al 12 de diciembre.