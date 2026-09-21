La lección de Alpine que Audi quiere aprender para triunfar en F1

Hace ya unas semanas, en el Gran Premio de Italia, Pierre Gasly protagonizó quizá la mayor sorpresa de lo que llevamos de temporada 2026 de Fórmula 1. El francés colocó su Alpine en la primera posición de la parrilla en Monza, logrando así la primera pole position del año que no fue para McLaren ni para el equipo oficial de Mercedes.

Aunque Gasly no pudo mantener esa posición en carrera y el domingo terminó "solo" séptimo, el resto de equipos de la zona media tomó buena nota. "Nos centramos principalmente en nuestros rivales directos, es decir, en aquellos contra los que luchamos en la zona media", explica el responsable de Audi, Allan McNish.

Y, en ese sentido, hay que reconocer "objetivamente" que Alpine fue rápido durante todo el sábado en Monza. "No fue únicamente una vuelta en la Q3. Fueron muy rápidos durante toda la sesión. Por eso, no fue una gran sorpresa que consiguieran llegar a la última parte de la clasificación", señala McNish.

Mientras que Audi sufrió, como se esperaba, en un circuito de potencia como Monza, Alpine consiguió meter sus dos coches en la Q3. Sin embargo, que Gasly acabara logrando incluso la pole también sorprendió a McNish. "Creo que también les sorprendió a ellos, y probablemente a todos los demás", subraya.

La pole de Gasly fue especialmente impresionante "porque no tuvo un gran rebufo", explica McNish. Sin embargo, en Audi no están preocupados por ello. "Simplemente demuestra lo rápido que pueden cambiar las cosas y lo rápido que pueden aparecer oportunidades", destaca McNish.

"Como equipo, tienes que estar preparado para aprovechar esas oportunidades cuando se presentan. Cuando aparece una oportunidad así, tienes que ser capaz de sacarle partido. Y creo que esa es la conclusión que yo saqué de aquello", afirma el responsable de Audi.

"Y precisamente de eso hemos hablado en casa: Alpine tuvo una oportunidad y la aprovechó", elogia McNish, quien explica que el objetivo de Audi debe ser ponerse en disposición de poder conseguir resultados de ese calibre.

"Esperemos que en algún momento también llegue nuestra oportunidad de hacer lo mismo y podamos beneficiarnos de ella", añade McNish.

En las últimas carreras, Audi se ha convertido en un candidato habitual a terminar entre los diez primeros en Fórmula 1. En cinco de las seis últimas pruebas consiguió sumar puntos, y durante ese periodo únicamente se quedó fuera de ellos precisamente en Monza.

A partir de 2030, Audi quiere estar en condiciones de luchar por el título mundial de la categoría reina. En el camino hacia ese objetivo también deberán llegar, en algún momento, la primera pole position y la primera victoria.