Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Por qué Norris cree que las reglas de la F1 2026 "crearán más caos"

Las nuevas reglas de la F1 para 2026 incorporan una función de adelantamiento para facilitar los cambios de posición en las carreras, pero Norris cree que esto podría crear caos.

Owen Bellwood Stuart Codling
Publicado:
Añadir como fuente principal
Lando Norris, McLaren

Los pilotos de Fórmula 1 probaron por primera vez sus coches de 2026 en el shakedown de la semana pasada en Barcelona, y la experiencia dejó a Lando Norris preocupado por el hecho de que algunos elementos de las nuevas reglas puedan generar "carreras más caóticas".

En 2026, la F1 dará la bienvenida a una serie de nuevas reglas con el objetivo de tener carreras más reñidas y sostenibles. Los monoplazas de serán más cortos, más estrechos y más ligeros, mientras que las unidades de potencia tendrán una distribución al 50/50 entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica.

Además, se está implementando la aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero para ayudar a la velocidad en recta, mientras que un nuevo modo de adelantamiento activa la potencia máxima del motor para ofrecer un extra de velocidad que antes se conseguía con el DRS, que se elimina este año.

Aunque la prueba de Barcelona de la semana pasada no ofreció a los pilotos una oportunidad adecuada para competir, sí sirvió para dar una idea de cómo estas nuevas características afectarán a la acción en la pista. Cuando se le preguntó por su experiencia al probar la nueva tecnología, Norris advirtió de que todos estos cambios podría añadir un elemento de caos a un fin de semana de F1.

"Las carreras pueden ser casi más caóticas, dependiendo de cuándo se utilice el botón de adelantamiento", explicó Norris. "Porque hay muchas rectas y lugares posibles, incluso en Barcelona, donde realmente no se utiliza mucho la batería, por ejemplo, entre la curva 5 y la curva 7. Pero si se utiliza el modo adelantamiento, se gana una buena cantidad de potencia y se puede adelantar a alguien en la curva 7, algo que normalmente nunca se veía antes".

"Lo único es que entonces estás atrapado hasta la curva 10. Pero podrás forzar más a los demás en diferentes posiciones y crear carreras potencialmente mejores que las que se han podido ver en el pasado. Y creo que eso es probablemente algo mejor, algo bueno", añadió.

También puedes leer:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto: Fórmula 1

Al pulsar el botón de adelantamiento se activa un cambio en el rendimiento de la unidad de potencia, ya sea ajustándola a su máxima potencia o activando una configuración predeterminada establecida por el equipo. Se puede utilizar tanto para defender como para atacar en la pista, siempre que los pilotos dispongan de suficiente energía eléctrica en sus baterías.

Y ahí es donde las consecuencias del uso del botón de adelantamiento podrían pasar factura a algunos pilotos, lo que podría significar que llevar a cabo una maniobra de adelantamiento bajo las nuevas regulaciones de la F1 sea más difícil.

Norris cree que esto podría llevar a los pilotos a realizar maniobras de "yo-yo", es decir, adelantándose repetidamente unos a otros.

"Es posible que veamos a alguien adelantar y tal vez ni siquiera porque sea mucho más rápido, sino simplemente porque puede hacerlo", dijo. "Pero entonces [ellos] tendrán que pasar una o dos vueltas intentando recuperar la batería de la forma correcta".

"En cuanto te adelantan y te quedas detrás de ese coche, eso es crucial porque podrás ganar cinco o diez km/h más en una recta, lo que en cierto modo es casi como lo que era el DRS".

"Así que sí, verás más vaivenes, más movimientos, pero entonces ese piloto quizá tenga que defenderse más de lo que se ha visto en el pasado, y eso creará más caos, lo cual es genial para vosotros".

El impacto real de esta nueva tecnología aún está por ver, pero Norris cree que los equipos intentarán experimentar más con ella durante los próximos test de Bahrein, que se llevarán acabo del 11 al 13 y del 18 al 21 de febrero. Después, la verdadera prueba llegará en la primera carrera de la temporada en Australia, que comienza el 6 de marzo.

