Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Lando Norris ha comparado la nueva generación de coches de Fórmula 1 con los de Fórmula 2 tras los test de pretemporada en Barcelona.

Norris probó por primera vez su nuevo McLaren MCL40 en el llamado 'Shakedown' que tuvo lugar a puerta cerrada en el circuito catalán la semana pasada, y aún no ha sacado conclusiones definitivas al respecto.

"Sin duda, en algunos aspectos se parece más a un coche de F2 en cuanto a cómo hay que conducirlo", reconoció el actual campeón del mundo de F1 y subcampeón de F2 en 2018. "Por el momento, no sé si me gusta o no".

"Creo que en Barcelona ya entendimos bastantes cosas sobre cómo hay que conducir el coche, pero en Barcelona se trata de curvas de cuarta marcha, curvas de tercera marcha, bastante abiertas, bastante anchas. Cuando llegas a un circuito urbano o a circuitos con baches, circuitos más lentos, creo que esa es una pregunta que aún tenemos que responder, y Bahrein responderá a algunas de esas dudas"

Lando Norris, McLaren MCL40 Foto: McLaren

Los coches actuales de F1 son muy diferentes de sus predecesores, con chasis más pequeños y ligeros que incorporan aerodinámica activa. Por otra parte, casi la mitad de la potencia del motor proviene de la energía eléctrica, con aumentos de potencia que se utilizan tanto para adelantar como para defenderse.

Los motores de F2 también son turboalimentados, pero no son eléctricos en absoluto, por lo que es de suponer que los pilotos ven cierta similitud en cuanto al chasis, ya que Norris no es el primero en mencionarlo.

Si los coches de F1 de 2026 se parecerían a los de F2 fue un tema de debate en el Gran Premio de Las Vegas del año pasado, cuando algunos pilotos comenzaron a dar detalles sobre sus sesiones de simulador. El piloto reserva de Aston Martin, el americano Jak Crawford, lo calificó como "bastante similar a conducir un coche de F2", y lo mismo se le preguntó a Isack Hadjar, quien lo describió como "más cercano a un coche de F2 en cuanto a rendimiento".

Así, en un abrir y cerrar de ojos, el debate pasó del comportamiento al rendimiento, y la FIA se apresuró a restar importancia a lo que consideraba cada vez más preocupaciones perjudiciales.

"Creo que los comentarios sobre el ritmo de la Fórmula 2 están muy lejos de la realidad», afirmó el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis. "Estamos hablando de tiempos por vuelta, en general, que están a uno o dos segundos de donde estamos ahora, dependiendo del circuito y de las condiciones".

"Y, obviamente, al comienzo de un ciclo, sería absurdo tratar de que sea más rápido que en el ciclo anterior. Desde el punto de vista normativo, no nos costaría nada, sería muy fácil hacer que los coches fueran más rápidos. Pero hay que recuperar gradualmente lo que se gana con el desarrollo natural. Por lo tanto, no se puede empezar el ciclo yendo más rápido que el anterior".

"Entonces, ya sabes, dentro de 20 años, te puedes imaginar lo que pasaría. Así que creo que es natural que los coches sean un poco más lentos, pero no creo que estemos ni mucho menos en una discusión del tipo 'esto no es Fórmula 1' en ningún sentido".

En cuanto a los tiempos por vuelta, la prueba de Barcelona arrojó un tiempo de referencia no oficial de 1:16,348s por parte de Lewis Hamilton, de Ferrari, en la última tarde, la del viernes. Eso es unos cinco segundos más lento que la pole position del año pasado, pero teniendo en cuenta lo empinada que es la curva de aprendizaje a la que se enfrentan todos, y lo mucho que mejorarán las condiciones de la pista en junio, la diferencia debería ser mucho menor en el Gran Premio de Catalunya.

Y, para que conste, el tiempo de la pole de la F2 del año pasado fue de 1:25.180s, marcado por Arvid Lindblad. No es muy comparable.

Pero, una vez más, el debate se alejó de los comentarios iniciales —y más recientes— sobre el comportamiento de los nuevos coches de F1 y el estilo de conducción requerido, aunque Esteban Ocon, Oliver Bearman y Oscar Piastri describieron recientemente la nueva maquinaria como "más ágil".

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1 Foto: Audi

Gabriel Bortoleto abordó el tema el primer día de las pruebas de Barcelona, cuando se le pidió que comparara los nuevos monoplazas con los de F1 de 2025. Él también los comparó con los de F2, sin entrar en detalles.

"Son muy diferentes", dijo. "Se sienten un poco diferentes. No sé cómo expresarlo porque realmente no he conducido ningún coche similar en el pasado. Diría que el coche de Fórmula 2 es mucho más lento que los antiguos reglamentos de Fórmula 1. Y creo que estos también serán más lentos".

"Pero es muy interesante, ya sabes, tener ahora una unidad de potencia que es 50 % eléctrica, sales de la curva y tienes mucha velocidad y entonces puedes ver lo potente que es. Y estas cosas son diferentes y hay que acostumbrarse a ellas y adaptar también la forma de conducir el coche".

"Pero, como siempre digo, sigue siendo un coche de carreras y no es otro mundo. Solo es un nuevo cambio en la normativa que es muy diferente".

Los test de Bahrein proporcionarán más información sobre en qué medida es diferente.

Información adicional de Stuart Codling.