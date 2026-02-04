Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
Fórmula 1

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

La F1 introduce un nuevo conjunto de reglas en 2026, lo que significa que el orden competitivo podría verse alterado. Norris lo asume.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Añadir como fuente principal
Lando Norris, McLaren

Lando Norris está ansioso por descubrir cómo han interpretado los equipos rivales de Fórmula 1 el nuevo reglamento para la próxima temporada, y asegura que hay que aceptar cuando otros lo hacen "mejor". 

La temporada 2026 introducirá lo que podría considerarse la mayor revisión normativa en la historia de la F1, con cambios en el chasis y la unidad de potencia que hacen que la jerarquía sea actualmente una incógnita. 

Así que, por ejemplo, el actual colista, Alpine, podría dar la sorpresa en la primera carrera en Melbourne y ser el más rápido con un innovador A526 que marque la tendencia de desarrollo para el resto del año.

Este es el momento en el que los ingenieros brillan, y ya se ha visto antes: Brawn GP ganó sorprendentemente el título de 2009, en parte gracias a su polémico difusor doble, mientras que Mercedes dominó la era turbo-híbrida con su interpretación de la normativa sobre motores.

Por lo tanto, el recién coronado campeón del mundo Norris acepta que algo similar pueda volver a ocurrir este año y que el diseño innovador podría no ser el de su equipo McLaren.

"Siempre existe ese elemento de mirar a los demás, que también forma parte del deporte: miras a los demás, ves lo que se les ha ocurrido a otras grandes mentes, qué ideas han tenido, ves cómo puedes aprender de ello, incorporarlo, evitarlo, sea lo que sea", declaró el británico a F1 TV en los test de Barcelona de la semana pasada. 

"Siempre hay que estar dispuesto a aceptar que a veces otros pueden hacer un mejor trabajo y hay que aprender de ellos, así que estoy contento con el esfuerzo del equipo y con todo lo que hemos hecho hasta ahora este año, pero sí, va a ser un año largo, así que seguiremos trabajando duro, nos aseguraremos de que todos estén contentos y partiremos de ahí".

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto: Erik Junius

Un equipo al que muchos tienen en el punto de mira como posible aspirante a luchar por los primeros puestos es Aston Martin, a pesar de que la escudería de Silverstone terminó séptima en la clasificación del año pasado.

Eso se debe a que ahora cuenta con el legendario diseñador Adrian Newey como director del equipo, y el coche que Aston presentó en Barcelona ya ha causado sensación, especialmente por la suspensión en forma de horquilla y la cubierta del motor. 

Por lo tanto, se cree que Newey, junto con el campeón del mundo Fernando Alonso y su nuevo motor Honda, podría desafiar a los cuatro primeros del año pasado: McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari

Como dijo George Russell, piloto de Mercedes y actual favorito para el título de pilotos: "El mejor escenario para el deporte y también para los pilotos es que haya varios pilotos diferentes y varios equipos diferentes compitiendo entre sí".

"Creo que, en este momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros somos, digamos, los cuatro equipos que están más cerca unos de otros".

Lance Stroll, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin

Foto: Aston Martin Racing

"Pero no se puede descartar lo que se ha visto de Aston Martin y lo que Adrian ha hecho con ese coche. Tiene un aspecto espectacular y Honda, en los últimos años con Red Bull, ha tenido un motor muy bueno".

"El Aston Martin fue probablemente el más destacado en términos de diseño del coche", añadió. "Creo que todo el mundo se fijó en la suspensión trasera y, obviamente, visualmente es muy impresionante, pero no se trata de una competición sobre cuál es el más atractivo. Se trata de una competición sobre cuál es el más rápido en la pista".

"Así que la gente siempre se fija en el coche más rápido y lo veremos en Melbourne. Sea cual sea, ese será el coche del que querrás inspirarte".

Información adicional de Filip Cleeren.

Lee más:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
Siguiente artículo Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Mejores comentarios

Más de
Ed Hardy

Russell, ansioso por luchar contra Verstappen en 2026, y se fija en Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Russell, ansioso por luchar contra Verstappen en 2026, y se fija en Aston Martin

Antonelli ya piensa en ganar el título de F1 2026; Wolff pide paciencia

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Antonelli ya piensa en ganar el título de F1 2026; Wolff pide paciencia

Russell cree que el W17 no es una "mierda", pero es pronto para hablar del título

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Russell cree que el W17 no es una "mierda", pero es pronto para hablar del título
Más de
Lando Norris

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Toda una vida: los pilotos con más temporadas de F1 en un mismo equipo

Fórmula 1
Fórmula 1
Toda una vida: los pilotos con más temporadas de F1 en un mismo equipo

Norris y el plan tras Barcelona: estudiar a los genios antes del test de Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Norris y el plan tras Barcelona: estudiar a los genios antes del test de Bahrein
Más de
McLaren

Piastri: "¿El MCL40? Hay cosas buenas y otras que debemos cambiar por completo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Piastri: "¿El MCL40? Hay cosas buenas y otras que debemos cambiar por completo"

Lo mejor de los F1 2026: el diseño extremo de Newey, pontones de Red Bull y Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Lo mejor de los F1 2026: el diseño extremo de Newey, pontones de Red Bull y Mercedes

McLaren explica por qué el MCL40 no pudo rodar todo lo previsto en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
McLaren explica por qué el MCL40 no pudo rodar todo lo previsto en Barcelona

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas