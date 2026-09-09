McLaren "revisará" las normas entre Norris y Piastri tras lo de Monza

Después de que se escuchara a Lando Norris acusar a su compañero de equipo, Oscar Piastri, de sacarlo de la pista en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, McLaren admite que "revisará" sus normas de comportamiento cuando ambos pilotos se enfrenten en la pista.

En la carrera de 53 vueltas celebrada el pasado domingo en Monza, Piastri salió sexto, mientras que Norris partía octavo. En las últimas vueltas de la carrera, ambos comenzaron a disputarse la posición: el británico adelantó por primera vez a su compañero de equipo en la vuelta 48 para colocarse cuarto.

Piastri recuperó su lugar una vuelta más tarde, y Norris intentó volver a adelantarlo cuando quedaban pocas vueltas para el final. Cuando el británico intentó adelantar a Piastri una vez más, se abrió por el hueco que se cerraba en el lado izquierdo, se quedó sin espacio y se salió con dos ruedas a la hierba, lo que le llevó a sugerir que Piastri le había sacado de pista.

El altercado llamó la atención del director del equipo McLaren, Andrea Stella, quien explicó que, en un principio, el equipo no consideró oportuno interferir en la batalla de ambos pilotos, ya que pretendía ceñirse a su "filosofía de dejar que se compita".

Andrea Stella afirma que el incidente entre sus pilotos fue «insignificante» Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Los dos coches llevaban los mismos neumáticos, con la misma antigüedad, y eran el mismo modelo, así que pensamos que no había necesidad de interferir en el desarrollo normal de la carrera", dijo Stella. "Les dejamos correr. Creemos que fue lo correcto".

"En el momento en que Lando puso las ruedas en la hierba, se comunicó por radio e hizo un comentario como si le hubieran sacado fuera de la pista o algo así, pero, en realidad, cuando lo revisamos, creo que vimos que el episodio fue mucho más inocuo de lo que pudo parecer en el calor del momento".

"Así que creo que es algo que, sin duda, analizaremos, y lo haremos en el contexto de este tipo de carreras, porque creo que tienes razón al destacar que, en cuanto empiezas a luchar entre vosotros, puedes perder tiempo".

"Entonces, ¿había alguna forma mejor en que McLaren le plantara cara a [Max] Verstappen? Lo analizaremos. No nos quedó claro desde el muro de boxes, y pensamos que era más importante dejar que compitieran de acuerdo con nuestra filosofía de competición".

El equipo británico tiene ya un historial de iniciar revisiones internas tras la ronda de Monza. El año pasado, sus infames "reglas papaya" saltaron a la palestra cuando se ordenó a Piastri que dejara pasar a Norris durante la carrera.

A pesar del resultado inminente de cualquier investigación de este tipo, Stella admite que su equipo tenía pocas posibilidades de defenderse de Verstappen en la carrera del domingo. El holandés acabó adelantando a los dos McLaren para subir al tercer escalón del podio junto a George Russell y al ganador de la carrera, Kimi Antonelli.

"Creo que, en general, Max fue más rápido", reconoció Stella. "Simplemente se vio atrapado en esa trampa que hay este año: cuando pierdes el rebufo aquí en Monza y tienes que gastar energía para defenderte de otro piloto".