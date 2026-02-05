Ir al contenido principal

Fórmula 1

Las consecuencias desconocidas del famoso choque de Grosjean en Japón 2012

El choque de Romain Grosjean con Mark Webber en el Gran Premio de Japón de F1 2012 fue un momento decisivo en su carrera en la Fórmula 1, que su ingeniero, Ayao Komatsu, habría gestionado de otra manera.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Añadir como fuente principal
Mark Webber, Red Bull Racing, Romain Grosjean, Lotus

Solo un mes después del choque múltiple en Spa-Francorchamps que le valió una suspensión de una carrera, Romain Grosjean logró un alentador quinto puesto en la parrilla de salida del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de 2012.

A falta de seis carreras para el final, las esperanzas de Mark Webber de ganar el título se estaban desvaneciendo. El piloto de Red Bull era solo quinto en la clasificación general, a 62 puntos del líder del campeonato, Fernando Alonso. Al menos, comenzó la carrera de Suzuka desde la primera fila, junto a su compañero de equipo, Sebastian Vettel, que había conseguido la pole.

Sin embargo, Webber tuvo una mala salida y quedó por detrás de Kamui Kobayashi, de Sauber, antes de que Grosjean le golpeara la rueda trasera derecha en la curva 2, lo que le hizo salir disparado hacia la hierba. Solo pudo remontar hasta la novena posición.

Esto provocó la famosa bronca del australiano contra el piloto de Lotus, al que tildó de "loco de la primera vuelta", sugiriendo que el joven Grosjean merecía ser suspendido de nuevo. El actual director del equipo Haas, Ayao Komatsu, era el ingeniero de carrera del piloto de 26 años en ese momento, pero él mismo solo tenía 36, y ha admitido que no supo manejar la angustia de Grosjean tan bien como podría haberlo hecho.

Komatsu declaró en el podcast 'High Performance Podcast' que "rehuía ciertos aspectos del carácter de Grosjean", y explicó: "No sabía qué hacer al respecto, no sabía cómo podía ayudarle. Mark Webber fue a la habitación de Romain después de la carrera, dio puñetazos y patadas a todos los paneles que se te puedan ocurrir, y luego se marchó enfadado. Y Romain se quedó llorando en el suelo".

"Para mí, si yo hubiera sido Romain, aunque tuviera la culpa, si alguien viniera a dar patadas a todos mis paneles, echaría a ese tipo, ¿no? Pero él no podía hacer eso, ¿sabes? Pero entonces, en ese estado emocional, no sabía cuál era la mejor manera de ayudarle, por así decirlo. Sí, no lo abordé de frente".

Ayao Komatsu and Romain Grosjean

Ayao Komatsu y Romain Grosjean

Foto de: Andrew Ferraro

Cuando se le preguntó qué le dijo a Grosjean en ese momento, Komatsu continuó: "Ese es el problema. No pude ofrecerle nada, digamos, significativo, ¿verdad? Pero creo que si hubiera tenido más experiencia vital, podría haberlo tratado de otra manera. Podría haberle ayudado un poco más con cualquier problema que tuviera. Entonces, eso podría haber marcado una gran diferencia. Ahora lo sé, pero en aquel momento no pude hacerlo".

"Pero cuando me reuní con Romain, hace unos años en Interlagos, le dije: 'Realmente siento haberte defraudado al no poder ayudarte en ese momento, porque no tenía la experiencia vital, ¿sabes? Ojalá hubiera tenido cinco años más de experiencia vital. Lo habría hecho de otra manera, habría recorrido el camino contigo para sacarte de ese agujero', por así decirlo, del fondo al que había llegado. No solo en Suzuka, sino en muchos otros incidentes".

"Pero Romain me dijo: 'Ayao, crecimos juntos. No quiero al Ayao con cinco años más de experiencia vital de entonces. No cambiaría nada'. Ya sabes, es un tipo estupendo. Pero sigo deseando haber podido hacer más".

El corredor nacido en Ginebra estaba entonces en las primeras etapas de su tratamiento con un psicólogo deportivo, al que atribuye mejoras sustanciales en su enfoque y salud mental. Llegó a disfrutar de 10 podios a lo largo de su carrera deportiva, aunque la victoria siempre se le escapó.

