Norris defiende título: "Habrá que ser perfectos. Yo aún tengo que mejorar"

Salir a la pista como campeón del mundo, con el número 1 en el morro de tu coche, conlleva emociones, responsabilidades y honores. Tras coronarse campeón del mundo hace menos de dos meses, 2026 supondrá un reto diferente para Lando Norris: ya no se trata de perseguir el sueño, sino de defenderlo, con el objetivo de mantener en Woking ambos títulos.

Un reto nada fácil: en el inicio de una nueva normativa técnica, aún quedan muchas incógnitas por descifrar, y los valores en la parrilla representan una fotografía provisional, quizás lejos de lo que realmente veremos al final de la temporada. Mucho dependerá no solo del desarrollo, sino también de cómo se adaptarán los coches a las diferentes pistas.

Lo que es seguro es que quien sepa gestionar mejor la energía partirá con ventaja. En ese sentido, el piloto tendrá un papel fundamental, sobre todo en las primeras carreras, cuando los equipos aún estarán buscando las mejores soluciones antes de converger en tácticas similares. Es precisamente en esa fase cuando un campeón debe saber marcar la diferencia.

Lando Norris, McLaren Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

Al ganar su primer título, Norris ha alcanzado por fin el objetivo por el que ha trabajado toda su carrera, pero no tiene intención de detenerse: su voluntad es seguir ganando, aunque manteniendo una mentalidad diferente a la de otros grandes de la Fórmula 1. Esa "manera propia" que el británico ha reivindicado en repetidas ocasiones desde Abu Dabi el año pasado.

"Creo que está bastante claro que tengo una mentalidad y un enfoque diferentes a los de, por ejemplo, Max. Para bien o para mal, decididlo vosotros. Hay muchas cosas que sigo admirando de Max y que me gustaría tener un poco más, aquí y allá. Pero sí, siempre estoy tratando de mejorar en mis cosas", dijo Norris.

Si hay un aspecto clave en la Fórmula 1 es que convertirse en campeón no significa haber completado tu proceso de crecimiento. Al contrario: en este deporte hay que seguir mejorando, explorando nuevas vías para marcar la diferencia, porque siempre habrá momentos en los que el piloto contará más que el coche. Con los nuevos monoplazas, ese equilibrio tendrá aún más peso en determinadas situaciones.

Lando Norris, McLaren Foto de: Jakub Porzycki / NurPhoto vía Getty Images

"Sé que todavía hay áreas en las que no estoy al nivel que debería, aunque sigo estando a un buen nivel. Pero cuando compites contra esos chicos, tienes que estar cerca de la perfección. Todavía hay muchas cosas en las que quiero trabajar y en las que quiero mejorar, pero la base desde la que parto ahora ya es bastante buena".

"Mi motivación por ganar es exactamente la misma, no he perdido nada, al contrario, si cabe, tengo aún más confianza. Porque, como he dicho en entrevistas anteriores, soy de los que tienen que ver algo para creerlo, sobre todo cuando se trata de mí mismo. ¿Creía que podía conseguir la pole la primera vez? ¿O que podía ganar una carrera? Y cuando lo hice, entonces pensé que podía hacerlo".

"El año pasado mejoré en muchos aspectos, desde la preparación mental hasta el estado mental con el que afrontar los momentos buenos, los malos y todo lo que hay entre medias. Pero sí, sin duda tengo que encontrar mi camino, sin ignorar lo que otros han hecho en el pasado, pero entendiendo lo que siempre me motivará de verdad".

Por un lado, se necesita al piloto, pero sin un coche capaz de luchar por el título, llegar a disputar la victoria es difícil para cualquiera, incluso para los campeones. En los últimos años, McLaren ha invertido decididamente para crecer: no solo reforzando su plantilla con ingenieros de primer nivel, sino también actualizando sus instalaciones técnicas, desde el nuevo simulador hasta el renovado túnel de viento.

Lando Norris, McLaren Foto de: Fórmula 1

Son elementos que infunden confianza, también de cara a un nuevo ciclo técnico, aunque todavía no hay certeza de que el camino emprendido sea el correcto. McLaren ha explorado soluciones interesantes, sobre todo en la parte delantera, con un morro muy estilizado y excavado: una clara señal de la voluntad de canalizar el máximo aire posible hacia el suelo, hacia el t-tray y los pontones. Pero esa no es la única característica distintiva del nuevo coche.

"Por parte del equipo, tengo mucha confianza en que conseguiremos un buen coche. Se ha realizado un gran trabajo que comenzó a principios del año pasado, con un buen número de personas centradas en el coche del año pasado y otro buen número de personas ya centradas en el coche de este año", añadió Norris.

"Siempre hay cosas que te gustaría hacer mejor, pero también gané el campeonato por dos puntos. Entonces, ¿estaba contento de que hubiéramos incorporado esa última actualización, ese último pequeño añadido en una de las carreras? ¿Quizás me dio una posición y esos dos puntos? Probablemente diría que sí".

"No se puede ganar en todas las situaciones, pero creo firmemente en mi equipo. Han ganado los dos últimos campeonatos de constructores por una razón: más allá de los pilotos, han hecho un gran trabajo. Y es importante que todos nosotros, como equipo, creamos que podemos continuar con los resultados obtenidos en los últimos dos años, incluso con un cambio en el reglamento".

Lando Norris, McLaren Foto de: McLaren

"Pero también vemos que habrá equipos tan rápidos como nosotros, y quizás incluso más rápidos ya desde las primeras pruebas. Mercedes parecía muy fuerte, Red Bull y Ferrari parecían muy fuertes, así que creo que podemos esperar cuatro equipos muy competitivos, como de costumbre".

Para los pilotos será fundamental comprender rápidamente cómo adaptarse a estos nuevos coches que, según Norris, recuerdan un poco al estilo de conducción de la F2: "Este año se trabaja de una manera completamente diferente, es otro proceso, otra curva de aprendizaje. En algunos aspectos, parece casi una F2, por cómo hay que conducirlo. Todavía no sé si me gusta o no".

Habrá grandes diferencias de un circuito a otro. En el Circuit de Barcelona-Catalunya, por ejemplo, en años anteriores se tomaba la curva 3 a toda velocidad con bastante facilidad en la clasificación, mientras que ahora será necesario levantar el pie. En algunos trazados, especialmente los urbanos o los que se caracterizan por muchas curvas cerradas, será fundamental gestionar con cuidado la potencia del motor eléctrico de 350 kW en la fase de tracción y salida, porque el empuje es decididamente superior al del pasado.

"Creo que en Barcelona ya hemos aprendido varias cosas sobre cómo conducir el coche, pero allí se trata de curvas en cuarta o tercera marcha, bastante abiertas, bastante amplias. Cuando llegas a un circuito urbano, o a pistas irregulares, más lentas, es una pregunta que aún no tenemos respuesta, y Bahrein nos dará algunas de esas respuestas. Así que sí, será una curva de aprendizaje. Tengo mucha confianza en mí mismo y mucha confianza en mi equipo, pero será una curva de aprendizaje para ambos, como lo será para todos los demás equipos de la parrilla".