Antonelli es como "una IA" que no deja de mejorar, según Wolff

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, reconoció en Monza que incluso a él le ha sorprendido el rápido crecimiento que ha demostrado Andrea Kimi Antonelli a lo largo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, comparándolo con una IA (inteligencia artificial) que no deja de mejorar.

El joven italiano se encuentra en su segunda temporada en la categoría tras haber sido ascendido rápidamente a la F1 como sustituto de Lewis Hamilton en 2025.

En su primer año, Antonelli vivió una temporada con altibajos y tuvo muchas dificultades, sobre todo en las pruebas europeas. Esto llevó a algunos observadores a cuestionar la decisión de Wolff de ascender al joven piloto, pero él siempre defendió esa apuesta.

"El año pasado fue según lo previsto", declaró el austriaco a Motorsport.com. "Ya dije que habría momentos brillantes y momentos difíciles. Creo que empezó la temporada en un momento en el que se sentía como un ciervo ante los faros de un coche. En su mundo, dentro del coche, ya ofrecía actuaciones extraordinarias, pero no de forma continua".

"Luego pasó por esa racha negativa en la que disputó más de nueve carreras sin sumar puntos. Recuerdo que Spa fue terrible para él y se sentía desanimado. En Monza fue el momento en el que, por primera vez, le dije: 'Escucha, tienes que espabilarte'. Pero realmente nunca dudé de él. Por eso le dimos la oportunidad".

Kimi Antonelli tuvo una temporada de debut complicada con Mercedes en 2025 Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, los resultados irregulares desaparecieron tras el parón invernal, cuando la F1 entró en una nueva era y Mercedes pasó de luchar por subir al podio a volver a ser un equipo con opciones al título.

Junto con la mejora en el rendimiento del equipo llegó un salto cualitativo en los propios resultados de Antonelli, y el italiano lidera ahora la clasificación de pilotos por delante de su compañero George Russell, que se encuentra a 66 puntos por detrás. Esto, afirma Toto Wolff, fue una sorpresa incluso para él.

"Tras el invierno, empezó de una forma que nadie se esperaba", dijo. "Su capacidad para asimilar todo el año pasado... Ha estado en todas las carreras. Ha visto la presión de los medios de comunicación, la atención que recibe. En cierto modo, su sistema ha asimilado y almacenado todo eso. Y por eso [ha obtenido] los resultados que hemos visto después".

"Pero sigue siendo sorprendente y asombroso ver lo rápido que evoluciona. Para mí, es como una inteligencia artificial que se mejora a sí misma y aprende continuamente. Esa es la velocidad. Y ahí, sin duda, su edad también es una ventaja. La capacidad cognitiva e intelectual para mejorar constantemente", explicó.

Toto Wolff se reafirma en su decisión de ascender a Kimi Antonelli para que sea compañero de George Russell Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

A pesar del impresionante cambio de rumbo en sus resultados, que quedó patente en Monza, donde remontó hasta la victoria saliendo desde la 19ª posición tras recibir una penalización por cambio de motor, Antonelli no se está precipitando.

Se ha mantenido tranquilo tras cada victoria y ha hecho balance en las contadas ocasiones en las que ha cometido errores en 2026. Ahora, con una ventaja sustancial sobre su compañero de equipo más experimentado, Antonelli afirma que simplemente se toma la temporada tal y como viene.

"Me lo tomo carrera a carrera porque nunca se sabe lo que puede pasar", dijo Antonelli a Sky tras el GP de Italia. "Hoy ha ido bien, tuvimos una gran oportunidad y la aprovechamos, pero, por supuesto, la semana que viene nos espera Madrid y va a ser un nuevo reto".

"Tendremos que estar al máximo nivel porque es un circuito nuevo para todos y va a ser importante estar a la altura para aprovechar al máximo el tiempo en pista y demás".

"Voy a disfrutar de este momento y luego centrarme en el siguiente, y así sucesivamente hasta el final de la temporada", dijo el joven italiano.

La Fórmula 1 volverá a la acción esta semana con el Gran Premio de España, que se traslada de su sede tradicional en Barcelona al nuevo circuito de Madring.