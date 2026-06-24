El famoso museo de cera Madame Tussauds junta a los dos Lando Norris

El vigente campeón de Formula 1 Lando Norris finalmente se ha encontrado cara a cara con su primera figura de cera en el famoso Madame Tussauds de Londres, el más famoso de entre los museos de cera, y que tiene versiones en varias otras ciudades del mundo.

La figura de cera se exhibirá en Londres antes de su carrera de casa, el GP de Gran Bretaña. El piloto de McLaren, que logró su primer título del mundial de pilotos de F1 en el GP de Abu Dhabi 2025, pasó meses trabajando junto a artistas del famoso museo.

El piloto de 26 años también donó un mono de carrera para la figura de cera, que se exhibirá junto a una réplica exacta del casco que llevó durante la temporada 2025.

"Ver la figura terminada y estar de pie junto a ella es bastante surrealista; realmente es como mirar otra versión de mí. Estoy acostumbrado a verme en fotos, videos o en un reflejo, pero esto soy yo en 3D", dijo Norris después de ver la figura por primera vez.

"Los artistas realmente han clavado los detalles; es muy realista. También quería donar uno de mis monos para que los fans puedan ver de cerca algo que realmente llevo cuando compito y ayudar a que la figura se sienta lo más realista posible. Estoy deseando que todos vengan a verla en Londres este verano, y espero que todos se diviertan en la visita."

El director general de Madame Tussauds London, Steve Blackburn, añadió: "Es increíble revelar por fin al público la figura de Lando Norris, y estamos seguros de que a los fans les va a encantar. Estamos increíblemente agradecidos a Lando por donar piezas clave del mono; realmente da vida a la figura. Estamos deseando dar la bienvenida a los fans para que posen como ganadores junto a Lando durante todo el verano".

La figura de cera de Norris formará parte de la zona Culture Capital y estará junto al siete veces campeón de F1 Lewis Hamilton, así como a otras leyendas del deporte como Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Mary Earps MBE, Anthony Joshua y Kylian Mbappe.

Además de albergar la figura de cera, el Madame Tussauds London también organizará un concurso, dando a los fans la oportunidad de tener la posibilidad de ganar una gorra, la LN4 Grandstand Dad Cap, firmada.