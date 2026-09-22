Manu González explica por qué se mantendrá en su equipo de Moto2 tras no subir a MotoGP

Manu González seguirá compitiendo en Moto2 con IntactGP en 2027. De este modo, el español afronta su tercera temporada con el equipo alemán. Su nuevo compañero de equipo será David Almansa, que dará el salto a la categoría intermedia tras un gran año en Moto3.

La decisión de González llega tras un momento en el que su carrera se encontraba ante un posible gran salto adelante. El español lidera la general de Moto2, con cinco victorias en la presente campaña. Su objetivo estaba claro: subir a MotoGP.

Sin embargo, dado que no surgió ninguna oportunidad para 2027 —Tech3 dio preferencia al compañero de equipo de González, Senna Agius—, el madrileño apostará por continuar una colaboración que, en estos momentos, le ofrece unas condiciones óptimas tanto a nivel deportivo como personal.

González considera que está en el mejor sitio en el que puede estar

Ya tras su victoria en Misano hace unas semanas, González explicó por qué se quedará en el IntactGP a pesar de su ambición de dar el salto a MotoGP: "Lo que más valoro es que, en este momento, estoy en el mejor sitio posible. Estoy muy feliz en este equipo, nada podría ir mejor en mi entorno". En su opinión, la evolución deportiva también apunta a quedarse: "Estamos contentos, disfruto pilotando, gano carreras. ¿Por qué iba a buscar algo nuevo?".

González se incorporó a la escuadra de Jürgen Lingg en 2025 tras quedar tercero en el Mundial. Ya en su primera temporada con el equipo luchó por el título hasta la última carrera. En 2026 vuelve a ser la referencia: a falta de siete fines grandes premios, comanda la clasificación con una ventaja de 35,5 puntos sobre Izan Guevara.

Al mismo tiempo, el español no oculta que su objetivo a largo plazo sigue siendo la categoría reina. "Por supuesto, sé que estoy preparado para MotoGP y quiero demostrar allí que también puedo ser un piloto de primera", afirma González.

Sin embargo, por ahora no quiere dejarse llevar por la búsqueda del siguiente paso en su carrera. "Simplemente intento disfrutar del momento. Quizá a veces pase que uno busca algo con demasiada insistencia y luego no lo consigue. Entonces hay que intentar, simplemente, disfrutar del momento, del presente, y tarde o temprano llegará, si das lo máximo de ti mismo".

Manu González, Liqui Moly Dynavolt Intact GP Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

IntactGP no ve motivos para un cambio

La decisión también coincide con la valoración del equipo. El director, Jürgen Lingg, ya había confirmado que González seguirá con ellos en 2027, para satisfacción de ambas partes: "Así nos lo comunicó Manu y en el equipo pensamos lo mismo. Estamos contentos con él, él está contento con nosotros", subraya el dirigente alemán, que apuesta por la continuidad. "No hay motivo para asumir un nuevo riesgo, para probar algo nuevo, solo por cambiar de aires".

González ya sabe perfectamente qué condiciones encuentra en IntactGP. "Creo que ya ha superado esa etapa en la que necesitaba algo nuevo. Sabe exactamente lo que tiene con nosotros, y estamos orgullosos de que eso le satisfaga".

El desarrollo a largo plazo también juega un papel importante en este sentido. Se espera que González luche por los primeros puestos en Moto2 en el próximo curso, mientras que la perspectiva de llegar a MotoGP sigue abierta para más adelante.

Almansa dará el salto, también fiel al IntactGP

Al otro lado del box, David Almansa iniciará una nueva etapa en 2027. El español de 20 años dará el salto a Moto2 tras solo una temporada con IntactGP en Moto3. El manchego se incorporó al proyectoa principios de temporada y supo convencer de inmediato. Con seis poles y dos victorias, ocupa actualmente el segundo puesto en el Mundial, solo por detrás del imbatible Máximo Quiles. Su ascenso a Moto2 supone, por tanto, la continuación lógica de su evolución hasta la fecha.

Para Almansa, este ascenso supone, al mismo tiempo, continuar con su equipo. "Desde que llegué, no solo he encontrado un equipo, sino una auténtica familia", afirma. "Poder dar este siguiente paso con ellos es un sueño hecho realidad".

Sin embargo, su atención se centra ahora en la temporada actual con las motos pequeñas. "Antes de que llegue ese momento, queremos terminar este año de la mejor manera posible. Seguiremos trabajando duro, aprendiendo cada día y dándolo todo hasta la última carrera".

David Almansa, Intact GP Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Con González y Almansa, IntactGP apostará por una combinación de experiencia y potencial joven. Lingg ve una buena base: "Creemos que Manu y David van a encajar muy bien juntos", explica. Sin embargo, González seguirá siendo, por el momento, el pilar deportivo del proyecto. En este sentido, Lingg destaca su evolución desde su incorporación.

"Desde el primer momento nos ha impresionado con su fuerza y su espíritu de lucha. El año pasado luchó con nosotros por el título hasta la última carrera de la temporada y este año ha ido aún más allá. Estamos deseando ver hasta dónde podemos llegar y nos enorgullece seguir este camino junto a él". Almansa también está llamado a desempeñar un papel importante a largo plazo. "Este año ha demostrado todo el potencial que tiene", comentó su jefe para cerrar.

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