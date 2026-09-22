Pavesio, jefe de Yamaha: "Lo de Quartararo en Aragón era un reinicio que debía producirse"

Yamaha vive un difícil primer año con sus nuevas unidades de potencia en MotoGP. Aunque la categoría reina del motociclismo afronta en este 2026 su último año con las actuales motos de 1000cc, antes de pasar a los prototipos de 850cc para 2027, la casa de Iwata tomó la decisión de realizar un importante cambio en la estructura de su motor ya para este curso, pasando de su tradicional unidad de cuatro cilindros en línea a una V4, siendo la única fábrica de la parrilla que quedaba por dar el salto.

Se esperaba que el cambio no fuera fácil para los japoneses, y así ha sido. Yamaha es, con claridad, el farolillo rojo del Mundial, con 84 puntos, casi la mitad que tiene Honda tras 15 grandes premios (146) y lejísimos de los dos fabricantes que encabezan la clasificación general, Aprilia (442) y Ducati (432).

Las dificultades han sido múltiples para todos los pilotos, ya vayan a quedarse en la marca (Toprak Razgatlioglu, en Pramac), o vayan a retirarse de MotoGP (Alex Rins y Jack Miller). Pero especialmente lo han sido para quien ha sido punta de lanza en los últimos años, Fabio Quartararo, el piloto que dio a Yamaha su última gran alegría, con el título mundial de 2021.

El 'Diablo' tiene cerrado desde hace meses, mucho antes de que se confirmara, su marcha a Honda. Pero, aun así, las últimas semanas no han invitado a pensar en una despedida amistosa. En el Gran Premio de Aragón, el francés sorprendió con unas declaraciones en las que dejó claro que no quería ayudar a Yamaha a hacer pruebas para el futuro, por más que vaya a irse a finales de 2026, por "razones personales". Éstas eran, ni más ni menos, que la marca nipona no dio permiso al galo a participar en el test de neumáticos Pirelli de 2027 con la M1 este pasado lunes, en el Red Bull Ring, lo cual le molestó.

El conflicto desembocó en un cruce de declaraciones, en el que los máximos responsables de Yamaha acabaron criticando la actitud de Quartararo, diciendo que debería seguir el ejemplo de Miller. El propio Quartararo acabó disculpándose en Misano, la sangre no llegó al río, y ahora parece que tanto la marca como el piloto están más comprometidos a acabar bien una relación de larga duración, y que tan positiva fue en el pasado.

En el pasado GP de San Marino, la edición italiana de Motorsport.com tuvo la oportunidad de entrevistar a Paolo Pavesio, que desde el año pasado fue elegido como el relevo del mítico Lin Jarvis como responsable de Yamaha en MotoGP. El dirigente transalpino abordó cómo está siendo el primer año con el motor V4 y la situación con Quartararo a raíz de lo ocurrido en MotorLand.

Pregunta: Hace un año tuvo lugar un debut importante: el del motor V4. 12 meses después de su lanzamiento, ¿puede hacer un primer balance de este proyecto?

Respuesta: "Cuando tomamos la decisión de poner en marcha el proyecto, imaginábamos que habría un rango de rendimiento. Mentiría si dijera que estamos en la parte alta de ese rango; no, probablemente estamos en la parte baja, sobre todo porque hemos tenido problemas con la fiabilidad, y cuando no hay fiabilidad no se puede rendir. Para conseguirlo, de hecho, se necesita un motor estable. Una vez solucionada la cuestión de la fiabilidad —porque, a fin de cuentas, estamos gestionando bien la temporada—, ahora veréis llegar las mejoras del motor".

Matteo Nugnes, de Motorsport.com Italia, y Paolo Pavesio, de Yamaha Racing Foto de: Giacomo Rauli

"Las incorporaremos de todos modos, porque todo lo que introduzcamos este año nos impulsará de cara a 2027. Sin embargo, nos ha costado más de lo previsto. Sin duda, la moto ha resuelto algunos problemas que teníamos con la configuración anterior [motor de cuatro cilindros en línea] y que, durante 18 años, funcionó de maravilla; luego, sin embargo, se ha visto que le costaba seguir haciendo lo que había hecho en el pasado. Todos los fabricantes han ido en una dirección muy concreta con la arquitectura del motor y, por lo tanto, también los neumáticos se han diseñado para motos que seguían una determinada línea".

"Se notaba: el año pasado nuestra moto era muy rápida en clasificación, pero en carrera le costaba muchísimo, desgastábamos más los neumáticos, nos faltaba tracción y nos costaba sacar toda la potencia. Hoy, la moto acelera bien, así que, en nuestra opinión, ha nacido con buen pie, pero hay frustración —aunque es culpa nuestra, porque somos nosotros quienes tenemos que sacar más rendimiento a nuestro motor—. Pero ese agarre que hemos encontrado nos permite salir bien de las curvas y, en algunos circuitos, no vemos a nuestras motos desbancadas con adelantamientos al 'estilo Mugello' [por rebufo y aceleración]. Creo que quedó bastante claro en Aragón: salíamos muy bien de la última curva hacia la recta de atrás, aunque nos faltara velocidad".

"Hemos encontrado agarre en la aceleración, pero luego están la quinta y la sexta marcha, y los números los vemos en el banco de pruebas [falta velocidad punta]. Hay frustración, pero era algo que había que hacer. En 2027, sobre todo con la parte del reglamento que definió la anchura de la aerodinámica, habríamos tenido que trabajar de todos modos en un motor en V, porque había que reducir la anchura. Y, obviamente, nuestros rivales tenían y tienen ya mucha experiencia con un motor en V. Nosotros estamos aprendiendo cada día, e introducir el V4 hace un año fue una decisión que tuvimos que tomar, también de cara a 2027. ¿Es más complicado de lo previsto? Sí, sobre todo por esa razón. Y así es, tenemos que aceptarlo. Cuando decides cambiar y tienes motivos para hacerlo, también aceptas los riesgos que conlleva y las responsabilidades que ello implica".

P: Ha utilizado la palabra 'frustración' y, en algunos momentos, es algo que ha afectado mucho a Fabio Quartararo. ¿Le parece correcto decir que es normal que, en ciertos casos, se sintiera frustrado, pero que probablemente se equivocó en la forma de expresarlo?

R: "Sí. He dicho en varias ocasiones que la frustración es comprensible desde el punto de vista humano, pero es un sentimiento inútil. Y cuanto más le das rienda suelta, peor se vuelve. Fabio y yo hablamos largo y tendido antes de Misano; la frustración es comprensible, creo que él lo ha entendido y así me lo ha dicho".

"Creo en lo que nos dijimos y, en parte, él lo ha hecho público; sin embargo, queda entre nosotros. Fabio forma parte de nuestra historia y ahora nos quedan aún unas carreras por disputar, y haremos todo lo posible, por Yamaha y por él, para desarrollar la moto lo mejor posible. Me gustaría que aprovecháramos estos últimos meses juntos no solo para hacer un repaso nostálgico de lo que hemos hecho, sino también para trabajar juntos con tranquilidad y recordar todas las cosas bonitas".

"Las dificultades le servirán a él para su futuro, y a nosotros porque somos profesionales. En mi opinión, lo que ocurrió en Aragón también supuso un momento de reinicio que tenía que producirse. Estoy contento con las aclaraciones que hemos tenido".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

P: Como es comprensible, hay mucho secretismo en torno a las motos del año que viene. ¿En qué punto se encuentran con la Yamaha, y están satisfechos con el trabajo que están llevando a cabo en la futura M1?

R: "En los test del Red Bull Ring seguramente empezaremos a ver algo más [el entrenamiento ya se disputó, con las cuatro Yamaha ocupando las últimas posiciones, por delante de Lorenzo Savadori, probador de Aprilia]. Hasta ahora, todas las marcas han utilizado motos que eran una especie de híbridos, con motores de 1000cc con potencia reducida, con motores prototipo, etc. Nosotros también estamos realizando estos días las primeras pruebas serias con la base de la moto de 2027".

"Nuestro equipo de pruebas está aquí, en Europa, para hacer algunas pruebas antes de Spielberg. Estamos en Barcelona, luego tenemos otro ensayo aquí en Italia; haremos una especie de Shakedown antes del test. Tenemos curiosidad. Seguimos trabajando en algo que sabemos que hay que arreglar, pero la moto del año que viene está tomando forma incorporando gran parte de lo que hemos aprendido con la moto de este año".

"La M1 2026, según dicen los pilotos, parece haber perdido esa característica que siempre la ha distinguido: la facilidad para cerrar las curvas. Parece que en la moto de 2027 se ha vuelto a encontrar ese camino en cuanto a las curvas. Además, para todos está la incógnita de los neumáticos. Eso lo descubriremos todos juntos. Veremos quién es capaz de adaptarse mejor a ellos, quién les sacará más partido. El 2027 será interesante, sin duda".