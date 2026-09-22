Aston Martin F1 se acercará al límite de peso con un gran objetivo en Bakú
En Bakú, los Aston Martin deberían incorporar las últimas mejoras de 2026 con el claro objetivo de reducir el peso y mejorar el tiempo por vuelta.
La Fórmula 1 llega a Bakú para celebrar el Gran Premio de Azerbaiyán y se espera que el Aston Martin AMR26 dé el último paso para situarse a la altura de los equipos de la zona media. El equipo de Silverstone anunció hace unas semanas que las actualizaciones introducidas entre julio y agosto habían sido las últimas de la temporada, pero en territorio azerbaiyano llegará la última y verdadera mejora antes de que todo el presupuesto de desarrollo se centre en el monoplaza de 2027.
Enrico Cardile, director técnico de Aston Martin, ha explicado que en Azerbaiyán llegará un AMR26 más ligero, cercano al límite de peso, que será el último empujón que deberá ayudar a Fernando Alonso y Lance Stroll hasta la última prueba de la temporada actual.
"Aún tenemos que completar nuestro programa de reducción de peso. Debería estar terminado para la carrera de Bakú. A partir de Bakú, correremos básicamente con la versión definitiva del coche durante el resto de la temporada".
"La cantidad de peso que ha reducido el equipo depende de qué carrera elijas como referencia, pero se trata de una cantidad significativa, suficiente para mejorar notablemente el tiempo por vuelta".
"A veces se debe a la modificación de componentes muy concretos. Otras veces implica replantearse por completo la forma en que algo se ha diseñado desde el principio, incluso en el lado del chasis. En nuestro caso es una combinación de pequeños detalles y grandes intervenciones estructurales", añadió.
Enrico Cardile, Aston Martin Racing
Foto de: Aston Martin Racing
Cardile también explicó que, en caso de que llegasen más novedades para el AMR26, sería únicamente para probar en pista, ya este año, posibles avances para el coche de 2027, con el objetivo de disponer de datos con los que trabajar en el invierno y llegar más preparados el año que viene.
"En Bakú deberíamos estar muy, muy cerca del límite de peso, que es exactamente donde queremos estar".
"Después de Hungría, introdujimos algunos pequeños cambios: modificaciones en el alerón delantero y en el suelo en Zandvoort. Estos serán los últimos avances aerodinámicos previstos para este coche".
"La única excepción sería si, durante el desarrollo del coche de 2027, descubriéramos algo que mereciera la pena probar en pista este año para ayudarnos a mejorar la correlación. Pero, por el momento, no hay nada más previsto" aseguró.
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