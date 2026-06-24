Cinco cosas a descubrir en el GP de Austria de F1

La Formula 1 disfrutó de una de sus mayores sorpresas de la temporada 2026 en el GP de Barcelona-Catalunya, cuando Lewis Hamilton por fin saboreó la victoria con Ferrari.

El siete veces campeón del mundo vio la bandera a cuadros en su 31ª carrera con la Scuderia para dar a Ferrari su primera victoria en carrera desde finales de 2024, poniendo fin al inicio perfecto de Mercedes en 2026.

Eso deja a Hamilton segundo en el campeonato y a 41 puntos de su sucesor en las Flechas Plateadas, Andrea Kimi Antonelli, que abandonó en las últimas vueltas en Barcelona para dejar el mundial de pilotos muy abierto.

Lo siguiente es Austria este fin de semana, con el tramo europeo del calendario ya firmemente en marcha, así que ¿cómo se desarrollará la siguiente evolución de esta campaña 2026?

Aquí hay cinco cosas a las que prestar atención.

Crecen las preocupaciones por la fiabilidad en Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Puede que suene extraño decirlo, pero siempre ha habido una mancha en el dominio de Mercedes en la campaña 2026 de F1. Para empezar fueron las salidas en carrera, ya que el líder del campeonato Antonelli perdió 18 posiciones en la primera vuelta a lo largo de las tres primeras rondas, mientras que su compañero George Russell cayó cinco posiciones.

Posteriormente se hicieron ajustes en el procedimiento de salidas de carrera, junto con otras áreas del reglamento nuevo para 2026, y eso ayudó al conjunto germano superar sus malas arrancadas.

Pero cuando se fue un problema, llegó otro: la fiabilidad. Eso se refiere específicamente a la batería de la unidad de potencia, ya que ha provocado los abandonos de Russell y Antonelli en Canadá y Barcelona respectivamente, a lo largo de las tres últimas citas.

Eso le ha costado al equipo aproximadamente 43 puntos y, con Ferrari, especialmente Hamilton, acercándose, Mercedes sabe que necesita superar rápidamente esa creciente preocupación por la fiabilidad. Pero es poco probable que la “cura adecuada”, según Mercedes, esté lista para Austria, ya que el equipo no ha dado un margen para lograrlo. Así que es algo a tener en cuenta.

- Ed Hardy

¿Ha vuelto Hamilton realmente a su mejor forma?

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

En los tres últimos domingos, Hamilton logró sus tres mejores resultados en sus 31 grandes premios con Ferrari: segundo en Canadá y Mónaco, y luego una victoria por méritos propios en Barcelona (aunque en parte ayudada por el abandono de Alonso).

¿Es esto una mera racha positiva, o está emergiendo Hamilton como un aspirante de verdad a la victoria —o incluso al título—?

El siete veces campeón del mundo ha admitido haberse preguntado si había perdido su chispa en medio de sus problemas durante 2025, pero la nueva maquinaria de la F1 le va mejor. También dejó de usar el simulador de Ferrari y se muestra convencido de que eso contribuyó enormemente a su mejora de forma.

Otro cambio decisivo en Ferrari fue la sustitución del ingeniero de carrera Riccardo Adami por Carlo Santi, con quien Hamilton ha encontrado a su “Bono italiano”, en referencia a Peter Bonnington de Mercedes, que contribuyó al éxito arrollador de la estrella de Mercedes en la década de 2010.

“Los cambios que pedí y por los que presioné durante todo el año pasado se han hecho y ahora tengo el equipo adecuado a mi alrededor, ahora tengo el coche adecuado a mi alrededor, y ahora puedo empezar a hacer lo que mejor sé hacer”, dijo Hamilton tras triunfar en el trazado catalán.

Solo necesita demostrarlo en el Red Bull Ring que históricamente ha estado entre sus escenarios menos favorables: ganó solo dos de 14 carreras en Estiria, una tasa de éxito del 14%, por debajo del 27% en otros circuitos. Mientras tanto, el único momento de gloria de Ferrari desde que la pista regresó al calendario de F1 llegó en 2022 con Charles Leclerc.

- Ben Vinel

¿Puede tocar aún más fondo Aston Martin con Honda?

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Poco positivo se puede realmente decir del inicio de temporada de Aston Martin, a la cola del pelotón e incluso superado por la recién llegada Cadillac. Y ni siquiera la llegada del ADUO parece que vaya a aliviar a corto plazo al equipo verde y a su motorista, Honda.

De hecho, quizás poniéndose la venda antes de la herida, los japoneses han afrontado el previo del GP de Austria señalando la naturaleza de altitud del circuito que este fin de semana visita la F1 para advertir de que el turbo puede sufrir y sugerir que ya en la FP1 del viernes podrían saber si van a sufrir tanto como se espera... o más aún.

A la espera de mejorar el motor, ya catalogado como el peor de la parrilla 2026, el equipo tampoco tiene prisa en introducir una gran mejora, para la que parece que habrá que esperar a Hungría, dentro de tres carreras, a finales de julio.

Por tanto, nadie espere milagros de Fernando Alonso y Lance Stroll en Estiria, pero... ¿les peude ir incluso peor de lo esperado?

- Jose Carlos de Celis

McLaren pierde terreno

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El GP de Austria de 2025 fue de dominio de McLaren, ya que el campeón del mundo de ese año terminó con un doblete en el Red Bull Ring y al menos 17s por delante del resto de la parrilla. Eso se sumó a un inicio dominante de campaña para la escudería de Woking, que logró su octava victoria en 11 grandes premios… pero cómo han cambiado las cosas 12 meses después.

Aunque McLaren ha disfrutado de un inicio respetable en su defensa del título, ocupando la tercera posición en el campeonato, las últimas rondas han sido muy decepcionantes. En la cuarta en Miami, la marca británica parecía estar a la par de Ferrari como el rival más cercano de Mercedes, pero desde entonces las mejoras han permitido a la Scuderia distanciarse, dejando a McLaren en tierra de nadie.

Barcelona fue una prueba de ello, ya que Lando Norris terminó tercero —gracias al abandono de Antonelli— y a 23.7s de Hamilton. Por tanto, McLaren se está devanando los sesos sobre cómo puede volver a estar entre los de delante con un déficit ahora de 49 puntos respecto a Ferrari, segunda clasificada.

"Todo el mundo en la fábrica está haciendo lo mejor que puede", dijo Norris. "Algunas cosas llevan tiempo, pero ahora mismo necesitamos acelerar de verdad el progreso porque queremos seguir en la lucha".

Es poco probable que McLaren revierta de repente ese déficit de Barcelona en Austria, pero cómo intente acercarse a Mercedes y Ferrari será una evolución interesante. Particularmente porque Red Bull, cuarto clasificado, planea llevar mejoras a su gran premio de casa.

- Ed Hardy

Primeras señales de mejoras ADUO

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Aunque las cifras no están oficialmente confirmadas, ya que Red Bull sigue discutiendo sobre la definición de qué constituye 'el motor más potente' según las conclusiones de la FIA, Ferrari ya ha recibido sus dos tokens ADUO y es libre de utilizarlos.

Está previsto que uno se canjee en el GP de Austria de este fin de semana, ya que el equipo ha reelaborado su bloque de cilindros de aleación de acero para, en teoría, funcionar a temperaturas aún más altas. Eso debería mejorar la eficiencia y conferir un pequeño aumento de potencia, ya que el bloque absorbe menos energía térmica de la combustión de la mezcla aire-combustible, poniendo así esa energía en más trabajo mecánico. Probablemente valga alrededor de entre 5 y 10 CV, una suma aun así útil para ayudar al equipo a acercarse a Mercedes.

Ferrari debería ser fuerte en las curvas del Red Bull Ring, y el aumento de potencia esperado debería permitirle minimizar la pérdida de tiempo frente a Mercedes en las rectas.

¿Puede Hamilton empezar a construir algo de impulso hacia un asalto al campeonato, y puede Leclerc volver a meterse en la pelea después de un par de rondas flojas? Ferrari ciertamente lo espera.

- Jake Boxall-Legge