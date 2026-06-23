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Fórmula 1 GP de Austria

McLaren probará el viernes de Austria un alerón trasero experimental

El director técnico de ingeniería de McLaren afirma que los MCL40 contarán con nuevas partes traseras en Austria y una solución innovadora que se verá el viernes.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Detalle técnico del McLaren MCL40

McLaren supo sacar partido en Barcelona con un tercer puesto de Lando Norris, tras dos fines de semana difíciles como lo fueron Mónaco y Canadá.

El equipo de Woking ha trabajado con los datos recopilados en Montmeló para mejorar el conocimiento del MCL40 y ha programado una serie de actualizaciones que se verán en los entrenamientos libres de Spielberg

"Austria es, históricamente, un circuito que nos favorece", explica Neil Houldey, director técnico de ingeniería de McLaren.

"Y, aunque no damos nada por sentado en una categoría tan reñida, somos optimistas y creemos que las características de nuestro coche y de los pilotos se adaptarán al trazado, lo que nos permitirá luchar por las primeras posiciones", añadió. 

Pese a ocupar el tercer puesto en el mundial de constructores, a 49 puntos de Ferrari y a 121 unidades de Mercedes, McLaren llega al GP de Austria con ambiciones.

"Siempre intentamos introducir mejoras que aumenten el rendimiento. Para esta prueba, nos hemos centrado en pequeñas actualizaciones de detalle relacionadas con la parte trasera, por lo que se verá un alerón trasero experimental que se utilizará durante las sesiones del viernes en el Red Bull Ring". 

"Aunque el paquete global es más ligero que algunas de nuestras últimas actualizaciones, todas estas novedades forman parte de nuestro proceso de desarrollo de la temporada y seguimos buscando cualquier oportunidad para mejorar los tiempos por vuelta", añadió. 

Neil  Houdley, a pesar de la ola de calor que está azotando a toda Europa, no descarta que llueva durante el fin de semana en Austria, por lo que McLaren se prepara para todo.

"También nos estamos preparando para la posibilidad de que llueva, lo que supondría una de las primeras veces que el coche se utilizaría en estas condiciones esta temporada".

"Supone una curva de aprendizaje pronunciada, sobre todo en lo que respecta a la gestión de la energía y la entrega de potencia en mojado, pero es una oportunidad que aprovecharemos para optimizar todos los aspectos del coche y maximizar nuestro rendimiento, sean cuales sean las condiciones", concluyó. 

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