El jefe de Red Bull pidió que analizáramos si Racing Bulls les ayuda… y lo hicimos

El debate en torno a los equipos con el mismo propietario en la Fórmula 1 se reavivó recientemente por el interés que Mercedes y Toto Wolff parecían tener en adquirir una parte de Alpine. Aunque no se llegó a un acuerdo, fue precisamente eso lo que llevó al director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, a escribir una carta al presidente de la FIA, donde exponía sus preocupaciones sobre este tipo de estructuras.

Entre sus preocupaciones están los periodos más cortos de "gardening" para el personal que se mueve entre equipos con la misma propiedad, posibles transferencias de propiedad intelectual o, de hecho, cierta asistencia en la pista.

Brown citó la vuelta rápida de Daniel Ricciardo en Singapur 2024: el piloto australiano, que pilotaba para el equipo hermano de Red Bull, entró en boxes poco antes del final sin motivo aparente y le quitó la vuelta rápida a Lando Norris, que en ese momento perseguía a Max Verstappen en el mundial. A principios de este año, en el GP de Miami, Racing Bulls ordenó a Liam Lawson que dejara pasar a Verstappen, lo que también suscitó debate.

El tema de que Red Bull sea propietaria de dos equipos parece surgir y desaparecer de vez en cuando, y se lo volvieron a plantear a Laurent Mekies tras Barcelona, aunque sin motivo aparente, ya que la carrera en sí no ofrecía ningún motivo para la especulación.

"Mira, apoyamos a 11 equipos que compiten de forma independiente en la pista", dijo. "Existe un reglamento extremadamente preciso y detallado sobre la transferencia de personal y el periodo mínimo de espera obligatorio entre un equipo y otro. Nosotros no solo respetamos, obviamente, el reglamento de la FIA, sino que además nos imponemos un plazo más largo para asegurarnos de no vernos envueltos en este tipo de discusiones".

A continuación, invitó a los medios de comunicación a "echar un vistazo" a cómo se han enfrentado en pista este año Red Bull y Racing Bulls, para disipar las sospechas.

"Desde principios de año tendréis muchísimas muestras", sonrió, "porque, por desgracia, nuestro coche no era muy competitivo al inicio de la temporada".

Bueno, pues en Motorsport.com hemos tomado su palabra y echado un vistazo.

Australia: "No malgastéis demasiados neumáticos con Max"

Arvid Lindblad comenzó su carrera en la F1 con una primera vuelta impresionante en Australia, subiendo brevemente hasta la tercera posición a pesar de salir noveno en la parrilla. La remontada incluyó una impresionante maniobra por el exterior en el tramo de las curvas 11 y 12 para adelantar a Isack Hadjar. A continuación, Lindblad cerró la puerta al acercarse a la curva 13, cuando el francés intentaba volver a adelantarle. Hadjar no solo no consiguió pasar, sino que ambos perdieron una posición cada uno, ya que Lewis Hamilton logró adelantar a ambos aprovechando su batalla.

Hadjar adelantó entonces a Lindblad en la recta principal, pero este le volvió a arrebatar la posición en la recta trasera, mientras ambos se enzarzaban en uno de los primeros ejemplos de lo que más tarde se denominaría "carrera yo-yo".

El francés de Red Bull acabó adelantándole de todos modos, pero Lindblad no dio muestras de estar dispuesto a cooperar.

El novato fue más tarde alcanzado por Max Verstappen, que se estaba recuperando tras su desastrosa salida, y el holandés pasó varias vueltas detrás del anglo-sueco antes del periodo de VSC provocado por el abandono de Hadjar.

Ambos pilotos entraron en boxes, y los Racing Bulls "dejaron escapar" (atención al sarcasmo) la oportunidad de retrasar a Lindblad con una parada lenta. Arvid siguió saliendo de boxes por delante del holandés, pero entonces el equipo le indicó que su carrera era "con Bearman", que se encontraba detrás de Max.

"No gastes demasiado los neumáticos con Max", le indicó por radio el ingeniero de Lindblad, Pierre Hamelin, antes de la reanudación, pero eso tampoco resulta sospechoso, ya que Verstappen tenía neumáticos medios nuevos frente a los duros de Arvid, que tenía que dosificarlos hasta la meta. Aún así, bloqueó el primer intento de adelantamiento de Max tras la reanudación, pero luego se vio incapaz de defenderse en la recta trasera, antes de ver desaparecer al Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

China: la defensa de Lawson frente a Verstappen

El toque de Isack Hadjar con Andrea Kimi Antonelli en la primera vuelta de la carrera al sprint le dejó con el coche ligeramente dañado y rodando en novena posición, justo por delante de Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls no solo logró mantenerse cerca, sino que además adelantó a su excompañero en la quinta vuelta, obligando al piloto francés a defenderse en la horquilla y adelantándole a la salida. Lawson terminó séptimo, mientras que Hadjar se quedó aún más rezagado.

En la carrera principal, le tocó a Lindblad enfrentarse a un coche de su misma escudería. Fue otra mala salida de Max Verstappen, quien volvió a perder posiciones. Sin embargo, recuperó algunas con bastante rapidez, antes de quedarse atascado detrás de Arvid. Estuvo a punto de adelantar cuando Lindblad falló en su punto de frenada al entrar en la horquilla, lo que le provocó un desgaste irregular en los neumáticos. Pese a ello, siguió defendiéndose y volvió a forzar a Verstappen a la línea exterior al acercarse a la curva 1. Max, al intentar retrasar la frenada, se adelantó, pero como entró con demasiada velocidad en la rápida curva a la derecha, perdió el control del coche y se salió de la pista, lo que permitió al piloto de Racing Bulls recuperar la posición. Verstappen se mantuvo detrás de Lindblad hasta su parada en boxes al final de la octava vuelta, lo que le situó detrás de otro coche de Racing Bulls, en este caso el de Liam Lawson.

Max tardó unas vueltas en adelantarlo, pero, tras ceder la posición, Liam le complicó un poco la vida a Verstappen al rodar a su lado en la curva 7, con ambos coches separados por apenas unos milímetros.

Más adelante en la carrera, Hadjar adelantó a Lindblad, pero, al igual que en Australia, el piloto de Racing Bulls le puso las cosas difíciles al francés, llegando casi a empujarle hacia la hierba en la zona de frenada de la horquilla. A continuación, Hadjar intentó perseguir a Lawson durante casi 20 vueltas, pero Liam era más rápido.

Japón: "Vamos a denunciarlo"

Si alguna vez Laurent Mekies se ve obligado a recabar pruebas para demostrar lo poco cooperativos que son en pista los pilotos del segundo equipo de Red Bull, el GP de Japón 2026 seguramente sería el evento más destacado en la defensa de su abogado.

Cuatro coches propiedad de Red Bull rodaron muy cerca unos de otros durante unas doce vueltas en Suzuka, con Arvid Lindblad liderando brevemente el pelotón. Y mientras Verstappen, como era de esperar, lograba adelantar al coche de Racing Bulls con bastante rapidez, Isack Hadjar tuvo que esforzarse una vez más para adelantar al piloto que le sustituyó. El primer intento se produjo en la vuelta 11, cuando ambos luchaban por la décima posición. Esta vez, Lindblad no le dejó a Hadjar ni siquiera el ancho de un coche en la zona de frenada antes de la chicane, y luego cambió de trazada unas cuantas veces más, intentando repeler al coche gemelo durante toda la vuelta siguiente.

"¿Qué coño está haciendo?", se quejó Hadjar por la radio. "Se mueve como un..."

Dos vueltas más tarde, en el mismo punto, Lindblad se defendió de forma aún más agresiva, a punto de empujar a Hadjar a la hierba.

"Venga ya, tío, no puedes hacer eso, joder", gritó Isack por la radio, a lo que su ingeniero respondió con un rotundo "vamos a denunciarlo" —sin aclarar si la denuncia se enviaría a los comisarios de la FIA o a la sede de Red Bull—. Momentos después, desde dirección de carrera se le mostró a Lindblad una bandera de advertencia blanca y negra.

Hadjar finalmente sólo pudo adelantar gracias a una decisión estratégica.

"Entra en boxes en sentido contrario a Lindblad", le dijeron al final de la vuelta 18, por lo que cuando Arvid se adentró en el pitlane, Hadjar aprovechó el aire limpio para crear una ventaja suficiente como para salir por delante del Racing Bulls tras su parada una vuelta más tarde.

"¿Qué le ha pasado a ese idiota?", le preguntó sarcásticamente a su ingeniero al salir del pitlane por delante de Lindblad.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls, Carlos Sainz, Williams Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Miami: Lawson deja pasar a Verstappen

El momento que suscitó cierto debate sobre cómo interactúan entre sí los dos equipos de Red Bull tuvo lugar en Miami.

Max Verstappen volvió a perder posiciones en la primera vuelta —esta vez debido a un trompo a la salida de la curva 1— y se encontró justo detrás de Liam Lawson. Como el holandés nunca espera a que se presente una "mejor oportunidad", intentó colarse por el interior a la entrada de la curva 11. El neozelandés, que obviamente intentaba no dejarle mucho espacio a Verstappen, abrió la puerta justo antes de la curva para no comprometer demasiado su trazada, pero entonces vio cómo Max levantaba el pie del freno. Verstappen nunca llegó a adelantarle en el vértice, pero llevaba demasiada velocidad y ambos se quedaron sin espacio en la pista. Liam se salió a la escapatoria y volvió a incorporarse a la pista aún por delante, dando por hecho que, como Max también se había salido de la pista, no corría ningún peligro. Sin embargo, momentos después, llegó la orden del equipo.

"Liam, tenemos que devolverle la posición a Max", le dijo su ingeniero. "Hazlo lo antes posible". A lo que Lawson protestó: "Él se me ha metido por el costado. No lo entiendo".

Pero una vuelta después, en la misma curva 11, se apartó para dejar pasar a Verstappen.

Si se trató de un error del equipo, que no analizó adecuadamente lo ocurrido e intentó evitar una sanción, o de un intento de facilitarle las cosas a Verstappen, quizá dé lugar a debate. El propio Lawson, sin embargo, se mostró rotundo en que no había motivos para darle mayor importancia.

"Cometimos un error", declaró cuando más tarde le preguntaron por lo sucedido en Miami. "No deberíamos haberlo hecho, sobre todo porque la maniobra fue, en realidad, culpa de Max. Creo que, tal y como lo evaluó el equipo, simplemente no lo analizamos como es debido. Pero dispones de tan poco tiempo para tomar una decisión que creo que exactamente por eso puedes equivocarte. Si volviéramos a pasar por eso, creo que sinceramente no habríamos hecho lo mismo", añadió.

Sin más luchas entre Red Bull y Racing Bulls

A medida que Red Bull iba mejorando su monoplaza, en Mónaco, Canadá y Barcelona no se produjeron enfrentamientos entre ellos, salvo un adelantamiento rutinario de Hadjar a Lindblad en España; pero, en ese caso, Arvid no fue más que uno de los muchos pilotos que no tuvieron el ritmo necesario para resistir el ataque de Red Bull tras una mala salida.

Los amantes de las buenas teorías de la conspiración siempre encontrarán la manera de señalar a la estructura de Red Bull y Racing Bulls mientras sus pilotos se enfrentan en la pista. Pero es difícil rebatir a Mekies cuando afirma que el inicio de esta temporada, por sí solo, ha aportado muy pocos argumentos para tales afirmaciones, aunque algunos sigan señalando Miami o, de hecho, la vuelta rápida de Ricciardo en Singapur 2024.

El tema más importante es, por supuesto, los movimientos de personal (al fin y al cabo, el propio Mekies cambió de puesto entre Racing Bulls y Red Bull sin un periodo de espera) y las posibles transferencias de propiedad intelectual.

Sin embargo, en lo que respecta a la parte más visible —las batallas en la pista—, sería "una tontería" que Red Bull intentara jugar al juego de los equipos. Los pilotos de Racing Bulls no parecen, desde luego, estar dispuestos a hacerse a un lado en cuanto ven uno de los coches del "hermano mayor" por el retrovisor.

Podría decirse, sin embargo, que la única prueba real se produciría en una carrera hacia el final de la temporada, con el campeonato en juego. Pero una cosa es segura: en un escenario así, los rivales seguro que estarían muy atentos.