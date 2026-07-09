El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos
¿Qué piloto le gana a su compañero de equipo en el cara a cara en clasificación en la F1 2026? Mira cómo van los marcadores.
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
Siendo en la F1 2026 aún mayores las diferencias entre equipos, el mejor baremo para ver la actuación de los pilotos es compararlo directamente con su compañero, que cuenta con el mismo coche. Y sí, en la clasificación actual desgraciadamente no se va a fondo durante toda la vuelta, pero es donde más pueden apretar los pilotos, por lo que la comparación es muy válida.
No pretendemos decir nada con estos datos, son simplemente los números que deja cada sesión de clasificación, y también las sprint shootout o clasificaciones sprint. Eso sí, aclaramos, si un piloto directamente no puede salir a pista en una sesión, como les pasó a Sainz y Stroll en Australia o a Pérez en la qualy sprint de China, no se contabiliza en el marcador, porque el piloto en sí no ha tenido la oportunidad de enfrentarse a su compañero.
Si por el contrario alguien se pierde la Q2 por haber tenido un accidente en Q1 o la Q3 por un accidente en la Q2, sí se le da por perdido ese duelo si su compañero se clasifica mejor.
Y después de Barcelona, donde Fernando Alonso vio frenada su racha de imbatibilidad desde hace mucho tiempo ante Lance Stroll, y tras Silverstone (última clasificación disputada), así quedan las cuentas:
El duelo entre compañeros de equipo de la F1 2026 en clasificación y clasificación sprint
McLaren
|
|
Clasificación
4-5
|
|
Norris
|
Piastri
|
Australia
|
6º
(+0.095s en Q3)
|
5º
|
China
|
6º
(+0.058s en Q3)
|
5º
|
Japón
|
5º
(+0.277s en Q3)
|3º
|
Miami
|
4º
| 7º
(+0.317s en Q3)
|
Canadá
|
3º
|
4º
(+0.052s en Q3)
|
Mónaco
|
8º
(+0.141s en Q3)
|
7º
|
Barcelona
|
4º
|
7º
(+0.089 en Q3)
|
Austria
|
6º
|
7º
(+0.009s en Q3)
|
Gran Bretaña
|
6º
|
8º
(+0.155s en Q3)
|
|
Qualy Sprint
4-0
|
|
Norris
|
Piastri
|
China
|3º
|
5º
(+0.083s en SQ3)
|
Miami
|1º
|
3º
(+0.239s enn SQ3)
|
Canadá
|3º
|
4º
(+0.019s in SQ3)
|
Gran Bretaña
|6º
|
7º
(+0.032s en SQ3)
Mercedes
|
|
Clasificación
4-5
|
|
Russell
|
Antonelli
|
Australia
|
1º
|
2º
(+0.293s en Q3)
|
China
|
2º
(+0.222s en Q3)
|
1º
|
Japón
|
2º
(+0.298s in Q3)
|1º
|
Miami
|
5º
(+0.399s en Q3)
|1º
|
Canadá
|
1º
|
2º
(+0.068s en Q3)
|
Mónaco
|
6º
(+0.394 en Q3)
|
1º
|
Barcelona
|
1º
|
3º
(+0.319s en Q3)
|
Austria
|
1º
|
4º
(+0.301s en Q3)
|
Gran Bretaña
|
4º
(+0.370s en Q3)
|
1º
|
|
Qualy Sprint
2-2
|
|
Russell
|
Antonelli
|
China
|1º
|
2º
(+0.289s en SQ3)
|
Miami
| 6º
(+0.402s en SQ3)
|
2º
|
Canadá
|1º
|
2º
(+0.068s en SQ3)
|
Gran Bretaña
|
5º
(+0.346s en SQ3)
|
2º
Red Bull
|
|
Clasificación
6-3
|
|
Verstappen
|
Hadjar
|
Australia
|
Sin tiempo en Q1 por accidente
|
3º
|
China
|
8º
|
9º
(+0.119s en Q3)
|
Japón
|
11º
(+0.158s en Q2)
|
8º
|
Miami
|
2º
|
DSQ - infracción técnica
(+0.825 en Q3)
|
Canadá
|
6º
|
7º
(+0.028s en Q3)
|
Mónaco
|
2º
|
5º
(+0.340 en Q3)
|
Barcelona
|
5º
|
6º
(+0.056s en Q3)
|
Austria
|
5º
|
8º
(+0.157s en Q3)
|
Gran Bretaña
|
7º
(+0.147s en Q3)
|
5º
|
|
Qualy Sprint
4-0
|
|
Verstappen
|
Hadjar
|
China
|8º
|
10º
(+0.469s en SQ3)
|
Miami
|5º
|
9º
(+0.961s en SQ3)
|
Canadá
|7º
|
8º
(+0.101s en SQ3)
|
Gran Bretaña
|3º
|
8º
(+0.138s en SQ3)
Ferrari
|
|
Qualy Sprint
1-3
|
|
Leclerc
|
Hamilton
|
China
|
4º
(+0.013s en Q3)
|3º
|
Miami
|
4º
| 7º
(+0.379s en SQ3)
|
Canadá
|
6º
(+0.084s en SQ3)
|5º
|
Gran Bretaña
|
4º
(+0.327s en SQ3)
|1º
Williams
|
|
Qualy Sprint
1-2
|
|
Albon
|
Sainz
|
China
|
18º
(+0.544s en SQ1)
|17º
|
Miami
|
14º
|15º
(+0.008s en SQ2)
|
Canadá
|
No participó por accidente en la FP1
|10º
|
Gran Bretaña
|
16º
(+0.453s en Q2)
|15º
Racing Bulls
|
|
Qualy Sprint
2-1
|
|
Lawson
|
Lindblad
|
China
|13º
|
15º
(+0.334s en SQ2)
|
Miami
| 17º
(+0.171s en SQ1)
|
16º
|
Canadá
|Sin participar
|
9º
|
Gran Bretaña
|9º
|
10º
(0.440s en Q3)
Aston Martin
|
|
Clasificación
7-2
|
|
Alonso
|
Stroll
|
Australia
|
17º
|
Sin participar
|
China
|
19º
|
21º
(+0.792s en Q1)
|
Japón
|21º
|
22º
(+0.274s en Q1)
|
Miami
|18º
|
19º
(+0.066s en Q1)
|
Canadá
|19º
|
21º
(+0.999s en Q1)
|
Mónaco
|21º
|
22º
(+0.712s en Q1)
|
Barcelona
|22º
(+0.057s en Q1)
|
21º
|
Austria
|21º
|
22º
(+0.421s en Q1)
|
Gran Bretaña
| 22º
(+0.025s en Q1)
|
21º
|
|
Qualy Sprint
3-0
|
|
Alonso
|
Stroll
|
China
|19º
|
20º
(+0.570s en SQ1)
|
Miami
|No clasificado
|
Sin tiempo de vuelta
|
Canadá
|16º
|
18º
(+0.594s en SQ1)
|
Gran Bretaña
|21º
|
22º
(+0.078s en SQ1)
Haas
|
|
Clasificación
2-7
|
Ocon
|
Bearman
|
Australia
|
13º
(+0.180s en Q2)
|
12º
|
China
|
13º
(+0.341s en Q2)
|
10º
|
Japón
|12º
|
18º
(+0.175s en Q1)
|
Miami
|15º
(+0.205 en Q2)
|
13º
|
Canadá
|17º
(+0.396 en Q1)
|
16º
|
Mónaco
|17º
|
19º
(+0.092s en Q1)
|
Barcelona
|
17º
(+0.502s en Q1)
|
15º
|
Austria
|
15º
(+0.294s en Q2)
|
13º
|
Gran Bretaña
|17º
(+0.110s en Q1)
|
14º
|
|
Qualy Sprint
1-3
|
Ocon
|
Bearman
|
China
|
12º
(+0.138s en SQ2)
|9º
|
Miami
|
18º
(+0.631s en SQ1)
|13º
|
Canadá
|
14º
|
15º
(+0.269s en SQ2)
|
Gran Bretaña
|
18º
(+0.631s en SQ1)
|
17º
Alpine
|
|
Qualy Sprint
2-2
|
|
Gasly
|
Colapinto
|
China
|7º
|
16º
(+0.922s en SQ2)
|
Miami
| 10º
(+0.154s en SQ3)
|
8º
|
Canadá
|
19º
(+1.158s en SQ1)
|
13º
|
Gran Bretaña
|
11º
|
14º
(+0.501s en SQ2)
Audi
|
|
Qualy Sprint
2-2
|
|
Bortoleto
|
Hülkenberg
|
China
|
14º
(+0.139s en SQ2)
|11º
|
Miami
|
11º
| 12º
(+0.025s en SQ2)
|
Canadá
|
12º
(+0.032s en SQ2)
|11º
|
Gran Bretaña
|
12º
| 13º
(+0.028s en SQ2)
Cadillac
|
|
Qualy Sprint
3-1
|
|
|
|
China
|Sin participar
|21º
|
Miami
|19º
|
20º
(+0.571s in SQ1)
|
Canadá
|17º
|
20º
(+0.864s en SQ1)
|
Gran Bretaña
|19º
|
20º
(+0.244s en SQ1)
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