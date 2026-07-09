El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos

Siendo en la F1 2026 aún mayores las diferencias entre equipos, el mejor baremo para ver la actuación de los pilotos es compararlo directamente con su compañero, que cuenta con el mismo coche. Y sí, en la clasificación actual desgraciadamente no se va a fondo durante toda la vuelta, pero es donde más pueden apretar los pilotos, por lo que la comparación es muy válida.

No pretendemos decir nada con estos datos, son simplemente los números que deja cada sesión de clasificación, y también las sprint shootout o clasificaciones sprint. Eso sí, aclaramos, si un piloto directamente no puede salir a pista en una sesión, como les pasó a Sainz y Stroll en Australia o a Pérez en la qualy sprint de China, no se contabiliza en el marcador, porque el piloto en sí no ha tenido la oportunidad de enfrentarse a su compañero.

Si por el contrario alguien se pierde la Q2 por haber tenido un accidente en Q1 o la Q3 por un accidente en la Q2, sí se le da por perdido ese duelo si su compañero se clasifica mejor.

Y después de Barcelona, donde Fernando Alonso vio frenada su racha de imbatibilidad desde hace mucho tiempo ante Lance Stroll, y tras Silverstone (última clasificación disputada), así quedan las cuentas:

El duelo entre compañeros de equipo de la F1 2026 en clasificación y clasificación sprint

McLaren

Clasificación 4-5 Norris Piastri Australia 6º (+0.095s en Q3) 5º China 6º (+0.058s en Q3) 5º Japón 5º (+0.277s en Q3) 3º Miami 4º 7º (+0.317s en Q3) Canadá 3º 4º (+0.052s en Q3) Mónaco 8º (+0.141s en Q3) 7º Barcelona 4º 7º (+0.089 en Q3) Austria 6º 7º (+0.009s en Q3) Gran Bretaña 6º 8º (+0.155s en Q3)

Qualy Sprint 4-0 Norris Piastri China 3º 5º (+0.083s en SQ3) Miami 1º 3º (+0.239s enn SQ3) Canadá 3º 4º (+0.019s in SQ3) Gran Bretaña 6º 7º (+0.032s en SQ3)

Mercedes

Clasificación 4-5 Russell Antonelli Australia 1º 2º (+0.293s en Q3) China 2º (+0.222s en Q3) 1º Japón 2º (+0.298s in Q3) 1º Miami 5º (+0.399s en Q3) 1º Canadá 1º 2º (+0.068s en Q3) Mónaco 6º (+0.394 en Q3) 1º Barcelona 1º 3º (+0.319s en Q3) Austria 1º 4º (+0.301s en Q3) Gran Bretaña 4º (+0.370s en Q3) 1º

Qualy Sprint 2-2 Russell Antonelli China 1º 2º (+0.289s en SQ3) Miami 6º (+0.402s en SQ3) 2º Canadá 1º 2º (+0.068s en SQ3) Gran Bretaña 5º (+0.346s en SQ3) 2º

Red Bull

Clasificación 6-3 Verstappen Hadjar Australia Sin tiempo en Q1 por accidente 3º China 8º 9º (+0.119s en Q3) Japón 11º (+0.158s en Q2) 8º Miami 2º DSQ - infracción técnica (+0.825 en Q3) Canadá 6º 7º (+0.028s en Q3) Mónaco 2º 5º (+0.340 en Q3) Barcelona 5º 6º (+0.056s en Q3) Austria 5º 8º (+0.157s en Q3) Gran Bretaña 7º (+0.147s en Q3) 5º

Qualy Sprint 4-0 Verstappen Hadjar China 8º 10º (+0.469s en SQ3) Miami 5º 9º (+0.961s en SQ3) Canadá 7º 8º (+0.101s en SQ3) Gran Bretaña 3º 8º (+0.138s en SQ3)

Ferrari

Clasificación 5-4 Leclerc Hamilton Australia 4º 7º (+0.151s en Q3) China 4º (+0.013s en Q3) 3º Japón 4º 6º (+0.162s en Q3) Miami 3º 6º (+0.176s en Q3) Canadá 8º (+0.108s en Q3) 5º Mónaco 4º (+0.072s en Q3) 3º Barcelona 10º (Sin tiempo en Q3) 2º Austria 2º 3º (+0.059s en Q3) Gran Bretaña 2º 3º (+0.172s en Q3)

Qualy Sprint 1-3 Leclerc Hamilton China 4º (+0.013s en Q3) 3º Miami 4º 7º (+0.379s en SQ3) Canadá 6º (+0.084s en SQ3) 5º Gran Bretaña 4º (+0.327s en SQ3) 1º

Williams

Clasificación 1-7 Albon Sainz Australia 15º Sin participar China 18º (+0.544s en SQ1) 17º Japón 17º (+0.161s en Q1) 16º Miami 16º (+0.378s en Q2) 14º Canadá 18º (+0.575s en Q1) 15º Mónaco 11º 12º (+0.028s en Q2) Barcelona 18º (+0.543s en Q1) 16º Austria 18º (+0.257s en Q1) 17º Gran Bretaña 16º (+0.120s en Q2) 15º

Qualy Sprint 1-2 Albon Sainz China 18º (+0.544s en SQ1) 17º Miami 14º 15º (+0.008s en SQ2) Canadá No participó por accidente en la FP1 10º Gran Bretaña 16º (+0.453s en Q2) 15º

Racing Bulls

Clasificación 6-3 Lawson Lindblad Australia 8º 9º (+1.253s en Q3) China 14º 15º (+0.019s en Q2) Japón 14º (+0.386s en Q2) 10º Miami 12º 17º (+0.538s en Q1) Canadá 12º (+0.349s en Q2) 9º Mónaco 10º 15º (+0.777s en Q2) Barcelona 8º 11º (0.255s en Q2) Austria 9º 10º (+0.052 en Q3) Gran Bretaña 10º (+0.411s en Q3) 9º

Qualy Sprint 2-1 Lawson Lindblad China 13º 15º (+0.334s en SQ2) Miami 17º (+0.171s en SQ1) 16º Canadá Sin participar 9º Gran Bretaña 9º 10º (0.440s en Q3)

Aston Martin

Clasificación 7-2 Alonso Stroll Australia 17º Sin participar China 19º 21º (+0.792s en Q1) Japón 21º 22º (+0.274s en Q1) Miami 18º 19º (+0.066s en Q1) Canadá 19º 21º (+0.999s en Q1) Mónaco 21º 22º (+0.712s en Q1) Barcelona 22º (+0.057s en Q1) 21º Austria 21º 22º (+0.421s en Q1) Gran Bretaña 22º (+0.025s en Q1) 21º

Qualy Sprint 3-0 Alonso Stroll China 19º 20º (+0.570s en SQ1) Miami No clasificado Sin tiempo de vuelta Canadá 16º 18º (+0.594s en SQ1) Gran Bretaña 21º 22º (+0.078s en SQ1)

Haas

Clasificación 2-7

Ocon Bearman Australia 13º (+0.180s en Q2) 12º China 13º (+0.341s en Q2) 10º Japón 12º 18º (+0.175s en Q1) Miami 15º (+0.205 en Q2) 13º Canadá 17º (+0.396 en Q1) 16º Mónaco 17º 19º (+0.092s en Q1) Barcelona 17º (+0.502s en Q1) 15º Austria 15º (+0.294s en Q2) 13º Gran Bretaña 17º (+0.110s en Q1) 14º

Qualy Sprint 1-3

Ocon Bearman China 12º (+0.138s en SQ2) 9º Miami 18º (+0.631s en SQ1) 13º Canadá 14º 15º (+0.269s en SQ2) Gran Bretaña 18º (+0.631s en SQ1) 17º

Alpine

Clasificación 6-3 Gasly Colapinto Australia 14º 16º (+0.769s en Q2) China 7º 12º (+0.354s en Q2) Japón 7º 15º (+0.753s en Q2) Miami 9º (0.048s en Q3) 8º Canadá 14º (+0.330s en Q2) 10º Mónaco 9º 14º (+0.233s en Q2) Barcelona 14º (+0.070s en Q2) 13º Austria 11º 16º (+0.948s en Q2) Gran Bretaña 12º 19º (+0.976s en Q1)

Qualy Sprint 2-2 Gasly Colapinto China 7º 16º (+0.922s en SQ2) Miami 10º (+0.154s en SQ3) 8º Canadá 19º (+1.158s en SQ1) 13º Gran Bretaña 11º 14º (+0.501s en SQ2)

Audi

Clasificación 4-5 Bortoleto Hülkenberg Australia 10º 11º (+0.082s en Q2) China 16º (+0.611s en Q2 - accidente) 11º Japón 9º 13º (+0.397s en Q2) Miami 22º (+4.092s en Q1 - problema de frenos) 11º Canadá 13º (+0.185s en Q2) 11º Mónaco 16º (Sin tiempo en Q2) 13º Barcelona 12º (+0.233s en Q2) 9º Austria 12º 14º (+0.318s en Q2) Gran Bretaña 11º 13º (+0.615s en Q2)

Qualy Sprint 2-2 Bortoleto Hülkenberg China 14º (+0.139s en SQ2) 11º Miami 11º 12º (+0.025s en SQ2) Canadá 12º (+0.032s en SQ2) 11º Gran Bretaña 12º 13º (+0.028s en SQ2)

Cadillac

Clasificación 6-3 Sergio Pérez Valtteri Bottas Australia 18º 19º (+0.639s en Q1) China 22º (+1.470s en Q1) 20º Japón 19º 20º (+0.124s en Q1) Miami 21º (+0.338 en Q1 20º Canadá 20º 22º (+0.843 en Q1) Mónaco 18º 20º (+0.536s en Q1) Barcelona 19º 20º (+0.212s en Q1) Austria 19º 20º (+0.085s en Q1) Gran Bretaña 20º (+0.224s en Q1) 18º

Qualy Sprint 3-1 Sergio Pérez Valtteri Bottas China Sin participar 21º Miami 19º 20º (+0.571s in SQ1) Canadá 17º 20º (+0.864s en SQ1) Gran Bretaña 19º 20º (+0.244s en SQ1)