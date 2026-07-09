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El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos

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El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos
Resultados
Fórmula 1

El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos

¿Qué piloto le gana a su compañero de equipo en el cara a cara en clasificación en la F1 2026? Mira cómo van los marcadores.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Siendo en la F1 2026 aún mayores las diferencias entre equipos, el mejor baremo para ver la actuación de los pilotos es compararlo directamente con su compañero, que cuenta con el mismo coche. Y sí, en la clasificación actual desgraciadamente no se va a fondo durante toda la vuelta, pero es donde más pueden apretar los pilotos, por lo que la comparación es muy válida.

No pretendemos decir nada con estos datos, son simplemente los números que deja cada sesión de clasificación, y también las sprint shootout o clasificaciones sprint. Eso sí, aclaramos, si un piloto directamente no puede salir a pista en una sesión, como les pasó a Sainz y Stroll en Australia o a Pérez en la qualy sprint de China, no se contabiliza en el marcador, porque el piloto en sí no ha tenido la oportunidad de enfrentarse a su compañero.

Si por el contrario alguien se pierde la Q2 por haber tenido un accidente en Q1 o la Q3 por un accidente en la Q2, sí se le da por perdido ese duelo si su compañero se clasifica mejor.

Y después de Barcelona, donde Fernando Alonso vio frenada su racha de imbatibilidad desde hace mucho tiempo ante Lance Stroll, y tras Silverstone (última clasificación disputada), así quedan las cuentas:

El duelo entre compañeros de equipo de la F1 2026 en clasificación y clasificación sprint

United Kingdom McLaren

 

Clasificación

4-5

United Kingdom Norris

Australia Piastri

Australia

Australia

(+0.095s en Q3)

China

China

(+0.058s en Q3)

Japan

Japón

(+0.277s en Q3)

United States

Miami

 

(+0.317s en Q3)

Canada

Canadá

 3º

(+0.052s en Q3) 

Monaco

Mónaco

 

(+0.141s en Q3)

Spain

Barcelona

 4º

(+0.089 en Q3)

Austria 

Austria

 6º

(+0.009s en Q3)

United Kingdom

Gran Bretaña

 6º

(+0.155s en Q3) 

 

Qualy Sprint

4-0

 

United Kingdom Norris

Australia Piastri

China

China

(+0.083s en SQ3)

United States

Miami

 1º 

(+0.239s enn SQ3)

Canada

Canadá

 3º 

(+0.019s in SQ3)

United Kingdom

Gran Bretaña

  6º

(+0.032s en SQ3)

Germany Mercedes

 

Clasificación

4-5

 

United Kingdom Russell

 

 

Italy Antonelli

 

Australia

Australia

(+0.293s en Q3)

China

China

(+0.222s en Q3)

Japan

Japón

(+0.298s in Q3)

United States

Miami

(+0.399s en Q3)

 1º 

Canada

Canadá

(+0.068s en Q3)

Monaco

Mónaco

6º 

(+0.394 en Q3)

Spain

Barcelona

1º 

3º 

(+0.319s en Q3)

Austria 

Austria

1º 

4º 

(+0.301s en Q3)

United Kingdom

Gran Bretaña

4º 

(+0.370s en Q3)

 

Qualy Sprint

2-2

United Kingdom Russell

 

Italy Antonelli

 

China

China

(+0.289s en SQ3)

United States

Miami

  

(+0.402s en SQ3)

 2º

Canada

Canadá

  1º

(+0.068s en SQ3)

United Kingdom

Gran Bretaña

5º 

(+0.346s en SQ3) 

Austria Red Bull

 

Clasificación

6-3

Netherlands Verstappen

 

France Hadjar

 

Australia

Australia

Sin tiempo en Q1 por accidente 

China

China

 

 8º

(+0.119s en Q3)

Japan

Japón

11º

(+0.158s en Q2)

United States

Miami

 2º

 DSQ - infracción técnica

(+0.825 en Q3)

Canada

Canadá

(+0.028s en Q3)

Monaco

Mónaco

 2º

5º 

(+0.340 en Q3)

Spain

Barcelona

 5º

 6º 

(+0.056s en Q3)

Austria 

Austria

5º 

8º 

(+0.157s en Q3)

United Kingdom

Gran Bretaña

 7º 

(+0.147s en Q3)

 

Qualy Sprint

4-0

 

Netherlands Verstappen

 

France Hadjar

 

China

China

10º

(+0.469s en SQ3)

United States

Miami

 5º 

 9º

(+0.961s en SQ3)

Canada

Canadá

(+0.101s en SQ3)

United Kingdom

Gran Bretaña

 3º 

8º 

(+0.138s en SQ3)

Italy Ferrari

 

Clasificación

5-4
     

Monaco Leclerc

United Kingdom Hamilton

Australia

Australia

(+0.151s en Q3)

China

China

(+0.013s en Q3)

Japan

Japón

(+0.162s en Q3)

United States

Miami

  3º

(+0.176s en Q3)

Canada

Canadá

(+0.108s en Q3)

Monaco

Mónaco

(+0.072s en Q3)

 3º

Spain

Barcelona

10º

(Sin tiempo en Q3)

 2º

Austria 

Austria

(+0.059s en Q3) 

United Kingdom

Gran Bretaña

(+0.172s en Q3) 

 

Qualy Sprint

1-3

 

Monaco Leclerc

United Kingdom Hamilton

China

China

(+0.013s en Q3)

United States

Miami

 4º

  

(+0.379s en SQ3)

Canada

Canadá

(+0.084s en SQ3)

United Kingdom

Gran Bretaña

(+0.327s en SQ3)

 1º 

United Kingdom Williams

 

Clasificación

1-7

Thailand Albon

Spain Sainz

Australia

Australia

15º

Sin participar

China

China

18º

(+0.544s en SQ1)

17º

Japan

Japón

17º

(+0.161s en Q1)

16º

United States

Miami

16º

(+0.378s en Q2)

 14º

Canada

Canadá

18º

(+0.575s en Q1)

15º

Monaco

Mónaco

 11º

12º

(+0.028s en Q2)

Spain

Barcelona

18º

(+0.543s en Q1)

 16º

Austria 

Austria

18º

(+0.257s en Q1)

 17º

United Kingdom

Gran Bretaña

16º

(+0.120s en Q2)

15º 

 

Qualy Sprint

1-2

 

Thailand Albon

Spain Sainz

China

China

18º

(+0.544s en SQ1)

 17º

United States

Miami

 14º

 15º

(+0.008s en SQ2)

Canada

Canadá

No participó por accidente en la FP1

 10º

United Kingdom

Gran Bretaña

16º

(+0.453s en Q2)

 15º

Italy Racing Bulls

 

Clasificación

6-3

New Zealand Lawson

United Kingdom Lindblad

Australia

Australia

8º 

(+1.253s en Q3)

China

China

 14º

 15º

(+0.019s en Q2)

Japan

Japón

14º

(+0.386s en Q2)

10º

United States

Miami

 12º

17º

(+0.538s en Q1)

Canada

Canadá

12º

(+0.349s en Q2)

Monaco

Mónaco

 10º

15º

(+0.777s en Q2)

Spain

Barcelona

11º

(0.255s en Q2) 

Austria 

Austria

 10º

(+0.052 en Q3)

United Kingdom

Gran Bretaña

10º

(+0.411s en Q3)

 9º

 

Qualy Sprint

2-1

 

New Zealand Lawson

 

United Kingdom Lindblad

 

China

China

 13º

15º

(+0.334s en SQ2)

United States

Miami

  17º

(+0.171s en SQ1)

16º 

Canada

Canadá

 Sin participar

United Kingdom

Gran Bretaña

10º

(0.440s en Q3) 

United Kingdom Aston Martin

 

Clasificación

7-2

Spain Alonso

Canada Stroll

Australia

Australia

17º

Sin participar

China

China

19º

21º

(+0.792s en Q1)

Japan

Japón

 21º

22º

(+0.274s en Q1)

United States

Miami

  18º

19º

(+0.066s en Q1)

Canada

Canadá

 19º

21º

(+0.999s en Q1)

Monaco

Mónaco

  21º

22º

(+0.712s en Q1) 

Spain

Barcelona

 22º

(+0.057s en Q1)

 21º 

Austria 

Austria

 21º 

22º

(+0.421s en Q1)

United Kingdom

Gran Bretaña

  22º

(+0.025s en Q1)

21º  

 

Qualy Sprint

3-0

 

Spain Alonso

Canada Stroll

China

China

 19º

 

20º

(+0.570s en SQ1)

 

United States

Miami

  No clasificado

Sin tiempo de vuelta

Canada

Canadá

 16º

18º

(+0.594s en SQ1)

United Kingdom

Gran Bretaña

 21º 

22º

(+0.078s en SQ1)

United States Haas

 

Clasificación

2-7

 

France Ocon

United Kingdom Bearman

Australia

Australia

13º

(+0.180s en Q2)

12º

China

China

13º

(+0.341s en Q2)

10º

Japan

Japón

 12º

18º

(+0.175s en Q1)

United States

Miami

 15º

(+0.205 en Q2)

13º

Canada

Canadá

 17º

(+0.396 en Q1)

16º

Monaco

Mónaco

 17º

 19º

(+0.092s en Q1)

Spain

Barcelona

 17º

(+0.502s en Q1)

15º 

Austria 

Austria

15º

(+0.294s en Q2)

13º 

United Kingdom

Gran Bretaña

 17º

(+0.110s en Q1)

 14º

 

Qualy Sprint

1-3

 

France Ocon

United Kingdom Bearman

China

China

12º

(+0.138s en SQ2)

United States

Miami

18º

(+0.631s en SQ1)

 13º 

Canada

Canadá

14º

15º

(+0.269s en SQ2)

United Kingdom

Gran Bretaña

 18º

(+0.631s en SQ1)

17º

France Alpine

 

Clasificación

6-3

France Gasly

Argentina Colapinto

 Australia

Australia

14º

16º

(+0.769s en Q2)

 China

China 

12º

(+0.354s en Q2)

Japan

Japón

 7º

15º

(+0.753s en Q2)

United States

Miami

 

(0.048s en Q3)

Canada

Canadá

14º

(+0.330s en Q2)

10º

Monaco

Mónaco

 14º

(+0.233s en Q2)

Spain

Barcelona

14º 

(+0.070s en Q2)

 13º

Austria 

Austria

11º

16º

(+0.948s en Q2)

United Kingdom

Gran Bretaña

12º

 19º

(+0.976s en Q1)

 

Qualy Sprint

2-2

 

 

France Gasly

 

 

Argentina Colapinto

 

China

China

16º

(+0.922s en SQ2)

United States

Miami

  10º

(+0.154s en SQ3)

Canada

Canadá

19º

(+1.158s en SQ1)

13º

United Kingdom

Gran Bretaña

11º

14º

(+0.501s en SQ2)

Germany Audi

 

Clasificación

4-5

Brazil Bortoleto

Germany Hülkenberg

Australia

Australia

10º

11º

(+0.082s en Q2)

China

China

16º

(+0.611s en Q2 - accidente)

11º

Japan

Japón

13º

(+0.397s en Q2)

United States

Miami

22º

(+4.092s en Q1 - problema de frenos) 

11º 

Canada

Canadá

13º

(+0.185s en Q2)

11º

Monaco

Mónaco

16º

(Sin tiempo en Q2)

13º 

Spain

Barcelona

12º

(+0.233s en Q2)

9º 

Austria 

Austria

12º

14º

(+0.318s en Q2) 

United Kingdom

Gran Bretaña

11º

13º

(+0.615s en Q2)

 

Qualy Sprint

2-2

 

Brazil Bortoleto

Germany Hülkenberg

China

China

14º

(+0.139s en SQ2)

 11º

United States

Miami

11º

  12º

(+0.025s en SQ2)

Canada

Canadá

12º

(+0.032s en SQ2)

 11º

United Kingdom

Gran Bretaña

12º

  13º

(+0.028s en SQ2)

United States Cadillac

 

Clasificación

6-3

 

 

Mexico Sergio Pérez

 

Finland  Valtteri Bottas

Australia

Australia

18º

19º

(+0.639s en Q1)

China

China

22º

(+1.470s en Q1)

20º

Japan

Japón

 19º

20º

(+0.124s en Q1)

United States

Miami

21º

(+0.338 en Q1

20º

Canada

Canadá

20º

22º

(+0.843 en Q1)

Monaco

Mónaco

 18º

 20º

(+0.536s en Q1)

Spain

Barcelona

 19º

20º

(+0.212s en Q1)

Austria 

Austria

 19º

20º

(+0.085s en Q1)

United Kingdom

Gran Bretaña

20º

(+0.224s en Q1)

 18º 

 

Qualy Sprint

3-1

 

 

Mexico Sergio Pérez

 

 

Finland  Valtteri Bottas

 

China

China

 Sin participar 21º

United States

Miami

 19º

20º

(+0.571s in SQ1) 

Canada

Canadá

 17º

20º

(+0.864s en SQ1)

United Kingdom

Gran Bretaña

 19º 

20º

(+0.244s en SQ1)
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