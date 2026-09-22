El potencial de Acosta "da miedo", afirma su jefe técnico tras su primera victoria en MotoGP

Paul Trevathan, jefe técnico de Pedro Acosta en el equipo oficial de KTM, afirma que su piloto aún puede mejorar tras su primera victoria en MotoGP en el pasado Gran Premio de Austria, pero no se atreve a pensar en todo el potencial que aún tiene por explotar.

Fue una victoria emotiva para Trevathan y Acosta, quien describió al ingeniero neozelandés como una figura paterna tras el triunfo en Spielberg. Llevan trabajando juntos desde que el 'Tiburón de Mazarrón' dio el salto al equipo oficial de los de Mattighofen en 2025, tras superar una dura crisis a principios del pasado curso, con los intentos de Acosta de abandonar el equipo y con los problemas financieros que desestabilizaron a KTM.

Haber superado algunos de esos problemas del pasado se nota en la intensidad de los sentimientos de Trevathan cuando fue entrevistado tras las celebraciones en el podio del Red Bull Ring. Así que, cuando se le preguntó por el margen de mejora de Acosta tras su tan esperada primera victoria, Trevathan respondió que esa cuestión le daba miedo.

"Es una pregunta que da miedo", respondió el veterano de KTM, que ha trabajado con pilotos de la talla de Miguel Oliveira, Mika Kallio y Pol Espargaró. "Porque, de momento, no sabría decirte, ¿sabes?"

"La forma en que este chico está aprendiendo, en que se está adaptando… Quiero decir, se tomó un mes de descanso en verano y volvió a otro nivel. Es capaz de asimilar algo en su subconsciente que aporta algo nuevo a la competición".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

"He visto a grandes pilotos hacer eso, pero normalmente se toman un invierno, ¿sabes a qué me refiero? Pero hacer un reinicio como el que hizo él en verano, y luego volver a correr y presionarnos como lo hizo para que mejoráramos... Es increíble. Así que, sí, no puedo responder a tu pregunta, pero te digo que sigue por ese camino".

Otro aspecto que contribuyó a la intensa emoción tras el éxito alcanzado fue que el español se había caído tanto en la Sprint del sábado, cuando lideraba, como en el Warm Up de la mañana del domingo. Cuando se le preguntó cómo se había recuperado Acosta tras lo ocurrido, cargando con el peso de las expectativas en la pista de casa de KTM y sabiendo que las oportunidades de vencer a Ducati y Aprilia son escasas, el mecánico nacido en Dunedin siguió elogiándolo.

"Sí, bueno, es una buena pregunta y es muy, muy difícil", añadió Trevathan. "Hemos sido rápidos todo el fin de semana. Esto quedó claro desde el momento en que salió a la pista. Pero se hacen preguntas tras lo que pasó en la Sprint: '¿Estás demasiado seguro de ti mismo? ¿Fueron los nervios? ¿Fue el hecho de que estuviéramos en casa?”. Todas estas cosas te pasan por la cabeza y tienes que hablar de ello".

"Pero creo que hemos podido entender realmente lo que pasó en la Sprint. Pedro estaba muy enfadado consigo mismo. A estas velocidades, un pequeño detalle marca una gran diferencia. No ha sido difícil trabajar con él esta semana".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

"El sábado estuvo enfadado durante una hora más o menos, pero consigo mismo. Lo primero que nos dijo fue: 'La culpa es mía'. Pero, ya sabes, estos grandes campeones tienen una forma maravillosa de dejar las cosas atrás. Así que ha sido un fin de semana emotivo, un fin de semana duro".

"Además, ¡la caída en el warm-up tampoco ayudó! Pero, de alguna manera, también pudo dejarlo atrás. Pero sí, lo que le pedí que hiciera en la carrera larga, lo hizo. Así que estoy muy entusiasmado con su forma de pilotar", continuó.

El hecho de que Acosta haya logrado una victoria dominical antes de poner fin a su larga relación con KTM y dar el salto a Ducati para 2027 tiene un significado especial para Trevathan. Y es que se espera que su etapa como jefe técnico también llegue a su fin tras 2026. Al parecer, asumirá un nuevo cargo dentro de KTM el año que viene.

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