McLaren revela un nuevo logo y una renovada identidad

Renovarse o morir, parece el lema que esta vez ha seguido McLaren, que ha presentado este martes en la previa del GP de Azerbaiyán una identidad de marca actualizada. El objetivo, como explican, es unir el pasado, el presente y el futuro y establecer un vínculo entre McLaren Automotive y McLaren Racing.

McLaren ha explicado en su comunicado que esta identidad renovada " se inspira en la visión y la ambición incansable de su fundador, Bruce McLaren, y refleja el universo que McLaren está construyendo para sus clientes, colegas, aficionados y la comunidad global".

El fabricante británico presume de haber recorrido sus primeros 60 años desde su creación con la convicción de que siempre se puede mejorar, tanto en competición como en sus coches de calle. "La identidad evolucionada mantiene ese mismo espíritu, creando una expresión más clara y unificada de McLaren a medida que continúa expandiendo su comunidad, sus experiencias y su nivel de personalización".

La 'identidad renovada' anunciada este martes —simbolizada por un logo rediseñado— está creada, explica McLaren, "para permitir una expresión más amplia del sentido de pertenencia a la marca McLaren y de la pasión por ella, una expresión que va más allá de los productos excepcionales y los éxitos en los circuitos para incluir una personalización más avanzada, experiencias más enriquecedoras y un sentimiento de pertenencia a una comunidad aún más fuerte".

Explicación del nuevo logo de McLaren

McLaren explicó que el nuevo logo está "inspirado en el letrero que coronaba la gasolinera familiar de Remuera, en Auckland".

Propiedad de los padres del fundador Bruce, Les y Ruth McLaren, fue en ese lugar donde el fundador fabricó el coche que le permitió lograr su primera victoria en una carrera. "Al reinterpretar esa identidad para la actualidad, McLaren vuelve a conectar con sus orígenes al tiempo que dota a la marca de un lenguaje visual contundente de cara al futuro".

"El 'Speedmark', uno de los símbolos más reconocibles de McLaren, sigue siendo el corazón de la marca. Su presencia constante refleja el valor de la continuidad y su importancia perdurable para los aficionados de todo el mundo. El color 'papaya' sigue siendo también un elemento característico, ahora complementado con una paleta de colores ampliada inspirada en los momentos clave de la historia de McLaren".

"La identidad también conserva el 'Speedy Kiwi', rindiendo así homenaje a las raíces neozelandesas de Bruce McLaren y al lugar que desde hace tiempo ocupa en la historia de McLaren".