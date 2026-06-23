Sorpresa de Audi: ¡el primer motor desarrollado con ADUO ya ha debutado!
Tras el comunicado de la FIA sobre los resultados del primer ADUO en la F1 2026, Audi llevó a la pista una unidad de potencia actualizada en Barcelona.
Hay una historia detrás del ADUO de la que Motorsport.com ha tenido conocimiento: Audi se ha adelantado a los acontecimientos, sorprendiendo incluso a los propios expertos del sector.
La FIA comunicó a los equipos los resultados de las evaluaciones realizadas al término del "período 1" (es decir, desde el Gran Premio de Australia hasta la prueba de Montreal) durante el fin de semana de Montecarlo.
Sin embargo, las dudas planteadas por Red Bull —considerado el fabricante con el motor de combustión interna (ICE) más potente— han convencido a la Federación Internacional de repetir el proceso de evaluación para detectar posibles fallos.
No obstante, la clasificación facilitada por la FIA no ha quedado suspendida, sino que sigue siendo válida a todos los efectos a la espera de posibles nuevas comunicaciones.
Nadie imaginaba que, entre los fabricantes de unidades de potencia que se pueden beneficiar de las bonificaciones ADUO, ya hubiera quien estuviera listo para llevar a la pista una versión actualizada de su motor durante el fin de semana de Barcelona.
Por este motivo, ha pasado casi desapercibido el habitual comunicado de la FIA difundido el viernes, en el que se indican los monoplazas equipados con nuevos componentes de la unidad de potencia. Junto a Max Verstappen —obligado a sustituir el motor tras la avería sufrida en la parrilla de salida de Mónaco—, curiosamente son también los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto los que salieron a la pista con un nuevo motor de combustión interna (ICE) y un nuevo turbocompresor.
Casi dos semanas después, Motorsport.com ha podido saber que las unidades que Audi llevó a la pista de Montmeló incluían algunas modificaciones, no sustanciales, destinadas sobre todo a mejorar la manejabilidad.
Por lo tanto se trata del primer caso en la historia de una unidad de potencia actualizada aprovechando las oportunidades que ofrece el ADUO.
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images
La rapidez con la que Audi reaccionó al comunicado de la FIA recibido en Montecarlo sorprendió a los expertos del sector, lo que confirma que, entre Ingolstadt y Hinwil, el trabajo ya había comenzado hacía tiempo. De hecho, los motores ya estaban listos a la espera de la luz verde de la FIA y llegaron directamente al paddock de Barcelona.
La intervención observada en Montmeló no es más que el primer paso de un programa de desarrollo destinado a continuar a lo largo de la temporada. De hecho, la marca de los cuatro aros aún dispone de más actualizaciones para su nueva unidad de potencia.
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