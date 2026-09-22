Los consejos de Sainz a la joven promesa de Williams: "No tengas miedo a cometer errores"

Carlos Sainz ha animado al joven piloto de la academia de Fórmula 1 de Williams, Will Green, a priorizar la búsqueda de los límites por encima de la consistencia mientras el piloto de 13 años se prepara para dar el salto de los karts a los monoplazas.

Green fue anunciado como piloto de la Williams Racing Academy en diciembre de 2024 y recientemente se proclamó campeón junior del Campeonato de Europa de Karting 2026, dando un paso más en su todavía incipiente trayectoria deportiva.

Durante una entrevista realizada precisamente por el joven campeón de karting, el piloto español explicó su filosofía sobre la formación de los pilotos en las categorías inferiores y habló también de aspectos como el feedback técnico o la preparación física necesaria para progresar en el automovilismo.

Para Sainz, en una etapa tan temprana de la carrera de un piloto, cometer errores forma parte del aprendizaje y tratar de evitarlos a toda costa puede incluso limitar su progresión.

"No tengas miedo de cometer errores. Es mejor apretar demasiado y cometer errores que intentar ser demasiado conservador", explicó Sainz en un vídeo publicado en el canal de YouTube de Williams. "Estás en una edad en la que es importante aprender todo lo posible. Así que no tengas miedo".

"No tengas miedo de cometer errores, de arriesgar demasiado o de intentar adelantamientos o maniobras en la última vuelta que quizá sean demasiado arriesgadas. Diría que esa edad es el momento de hacerlo porque es cuando más vas a aprender".

El madrileño, de hecho, considera que acercarse constantemente al límite es una de las claves para desarrollar el talento durante los primeros años de formación.

"Intenta estar siempre lo más cerca posible del límite. Evidentemente, no hagas ninguna estupidez. Si puedes evitar errores estúpidos, evítalos. Pero sal ahí fuera y asume riesgos, porque cuando salen bien sientes mucha confianza y ahí es donde tu talento se multiplica. No sólo tienes talento, sino que además tienes confianza".

Sainz también recordó cómo fue su propia transición del karting a los monoplazas, un cambio que, pese a todas las diferencias existentes entre ambas disciplinas, resultó bastante natural para él.

"Sentí que pasar del karting a los coches fue bastante natural para mí. No me pareció extraño", explicó.

"Llegará un día en el que te subirás a un coche. Te enseñarán a conducir con las marchas y con todo lo demás. Las dos primeras vueltas serán extrañas, pero después aparecerá tu instinto natural de ir a fondo con cualquier cosa que te den y encontrarás la manera de hacerlo".

Un consejo basado en su propia experiencia con el que Sainz anima a Green a aprovechar precisamente sus primeros años en monoplazas para explorar sus límites, asumir riesgos y aprender de los errores antes de que los resultados y la consistencia adquieran un peso cada vez mayor en su carrera deportiva.