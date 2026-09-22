Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Manu González explica por qué se mantendrá en su equipo de Moto2 tras no subir a MotoGP

Moto2
Moto2
Manu González explica por qué se mantendrá en su equipo de Moto2 tras no subir a MotoGP

El maratón de 8 carreras en 11 semanas supone un doble reto para Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
El maratón de 8 carreras en 11 semanas supone un doble reto para Cadillac

Pirelli alerta del gran desafío que espera a la F1 en Bakú: los bloqueos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Pirelli alerta del gran desafío que espera a la F1 en Bakú: los bloqueos

¿Cuánto pesa un coche de F1? El peso mínimo de un F1 en 2026 y su evolución

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Cuánto pesa un coche de F1? El peso mínimo de un F1 en 2026 y su evolución

Aston Martin desvela cómo utiliza la IA para acercar el túnel de viento a la realidad

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Aston Martin desvela cómo utiliza la IA para acercar el túnel de viento a la realidad

Pavesio, jefe de Yamaha: "Lo de Quartararo en Aragón era un reinicio que debía producirse"

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Red Bull Ring
Pavesio, jefe de Yamaha: "Lo de Quartararo en Aragón era un reinicio que debía producirse"

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú

Aston Martin F1 se acercará al límite de peso con un gran objetivo en Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Aston Martin F1 se acercará al límite de peso con un gran objetivo en Bakú
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Los consejos de Sainz a la joven promesa de Williams: "No tengas miedo a cometer errores"

Carlos Sainz aconsejó al joven piloto de la academia de Williams Will Green que no tenga miedo a cometer errores y arriesgue mientras prepara su salto de los karts a los monoplazas.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz ha animado al joven piloto de la academia de Fórmula 1 de Williams, Will Green, a priorizar la búsqueda de los límites por encima de la consistencia mientras el piloto de 13 años se prepara para dar el salto de los karts a los monoplazas.

Green fue anunciado como piloto de la Williams Racing Academy en diciembre de 2024 y recientemente se proclamó campeón junior del Campeonato de Europa de Karting 2026, dando un paso más en su todavía incipiente trayectoria deportiva.

Durante una entrevista realizada precisamente por el joven campeón de karting, el piloto español explicó su filosofía sobre la formación de los pilotos en las categorías inferiores y habló también de aspectos como el feedback técnico o la preparación física necesaria para progresar en el automovilismo.

Para Sainz, en una etapa tan temprana de la carrera de un piloto, cometer errores forma parte del aprendizaje y tratar de evitarlos a toda costa puede incluso limitar su progresión.

 

"No tengas miedo de cometer errores. Es mejor apretar demasiado y cometer errores que intentar ser demasiado conservador", explicó Sainz en un vídeo publicado en el canal de YouTube de Williams. "Estás en una edad en la que es importante aprender todo lo posible. Así que no tengas miedo".

"No tengas miedo de cometer errores, de arriesgar demasiado o de intentar adelantamientos o maniobras en la última vuelta que quizá sean demasiado arriesgadas. Diría que esa edad es el momento de hacerlo porque es cuando más vas a aprender".

El madrileño, de hecho, considera que acercarse constantemente al límite es una de las claves para desarrollar el talento durante los primeros años de formación.

"Intenta estar siempre lo más cerca posible del límite. Evidentemente, no hagas ninguna estupidez. Si puedes evitar errores estúpidos, evítalos. Pero sal ahí fuera y asume riesgos, porque cuando salen bien sientes mucha confianza y ahí es donde tu talento se multiplica. No sólo tienes talento, sino que además tienes confianza".

Sainz también recordó cómo fue su propia transición del karting a los monoplazas, un cambio que, pese a todas las diferencias existentes entre ambas disciplinas, resultó bastante natural para él.

"Sentí que pasar del karting a los coches fue bastante natural para mí. No me pareció extraño", explicó.

"Llegará un día en el que te subirás a un coche. Te enseñarán a conducir con las marchas y con todo lo demás. Las dos primeras vueltas serán extrañas, pero después aparecerá tu instinto natural de ir a fondo con cualquier cosa que te den y encontrarás la manera de hacerlo".

Un consejo basado en su propia experiencia con el que Sainz anima a Green a aprovechar precisamente sus primeros años en monoplazas para explorar sus límites, asumir riesgos y aprender de los errores antes de que los resultados y la consistencia adquieran un peso cada vez mayor en su carrera deportiva.

Mira:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bakú, otra prueba clave para McLaren; llega un gran paquete de mejoras
Siguiente artículo Aston Martin F1 se acercará al límite de peso con un gran objetivo en Bakú

Mejores comentarios
Más de
Redacción Motorsport.com

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú

El potencial de Acosta "da miedo", afirma su jefe técnico tras su primera victoria en MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Austria
El potencial de Acosta "da miedo", afirma su jefe técnico tras su primera victoria en MotoGP

El Alonso que no se ve ante las cámaras: Bortoleto cuenta cómo es en privado

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
El Alonso que no se ve ante las cámaras: Bortoleto cuenta cómo es en privado
Más de
Carlos Sainz

Sainz sentencia al Williams de 2026: "Incluso mis F1 de 2015 y 2016 eran mejores"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Sainz sentencia al Williams de 2026: "Incluso mis F1 de 2015 y 2016 eran mejores"

Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?

Fórmula 1
Fórmula 1
Duelos en carrera en la F1 2026: ¿qué piloto le gana a su compañero?

El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos

Fórmula 1
Fórmula 1
El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos
Más de
Williams

La última 'reliquia' del Williams de Senna sale a la luz 32 años después

Fórmula 1
Fórmula 1
La última 'reliquia' del Williams de Senna sale a la luz 32 años después

Vowles revela un avance secreto de Williams que solo conocen 19 empleados

Fórmula 1
Fórmula 1
Vowles revela un avance secreto de Williams que solo conocen 19 empleados

Williams acepta sacrificar el desarrollo de su F1 de 2026 y ya mira a 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Williams acepta sacrificar el desarrollo de su F1 de 2026 y ya mira a 2027

Últimas noticias

Manu González explica por qué se mantendrá en su equipo de Moto2 tras no subir a MotoGP

Moto2
MOT2 Moto2
Manu González explica por qué se mantendrá en su equipo de Moto2 tras no subir a MotoGP

El maratón de 8 carreras en 11 semanas supone un doble reto para Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
El maratón de 8 carreras en 11 semanas supone un doble reto para Cadillac

Pirelli alerta del gran desafío que espera a la F1 en Bakú: los bloqueos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Pirelli alerta del gran desafío que espera a la F1 en Bakú: los bloqueos

¿Cuánto pesa un coche de F1? El peso mínimo de un F1 en 2026 y su evolución

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Cuánto pesa un coche de F1? El peso mínimo de un F1 en 2026 y su evolución