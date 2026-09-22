¿Cuánto pesa un coche de F1? El peso mínimo de un F1 en 2026 y su evolución

Hubo una época en la que un coche de Fórmula 1 podía pesar apenas 450 kilos. Más de seis décadas después, hablar de un monoplaza de alrededor de 800 kg se ha convertido en algo completamente normal.

La Fórmula 1 ha ganado potencia, seguridad, tecnología y complejidad. Y, prácticamente de la mano de cada una de esas mejoras, también ha ido ganando kilos.

El salto es especialmente llamativo en tiempos recientes: entre 2010 y 2025, el peso mínimo reglamentario pasó de 620 a 800 kg, nada menos que 180 kilos más en solo 15 años.

Pero 2026 ha supuesto un cambio de dirección. La nueva generación de monoplazas nació bajo la idea de crear coches más pequeños y ligeros, aunque hay un matiz importante: los 768 kg anunciados originalmente por la FIA ya no son exactamente la cifra que aparece en el reglamento actual.

¿Cuánto pesa un Fórmula 1 en 2026?

El Reglamento Técnico de la FIA para 2026 establece el peso mínimo de una forma diferente a años anteriores.

Durante entrenamientos libres y carrera, el coche debe pesar como mínimo 724 kg más la masa nominal de los neumáticos. En clasificación y clasificación sprint, el límite aumenta hasta 726 kg más la masa nominal de los neumáticos.

Ese peso incluye al piloto, pero no el combustible.

Por tanto, ya no es totalmente correcto decir que "un F1 de 2026 pesa 768 kg" como una cifra fija. Ese era el objetivo presentado originalmente por la FIA en junio de 2024: 722 kg correspondientes al coche y piloto más una estimación de 46 kg para los neumáticos, sumando 768 kg.

Desde entonces, la redacción definitiva de las normas ha evolucionado y el peso de los neumáticos se contabiliza mediante su denominada Nominal Tyre Mass.

Lo verdaderamente importante es que la Fórmula 1 ha intentado romper por primera vez en muchos años con su tendencia al alza.

En 2025 los monoplazas llegaron a un mínimo reglamentario de 800 kg, récord absoluto hasta entonces.

¿Qué se incluye en el peso mínimo de un F1?

Aquí aparece una de las dudas más habituales.

El peso que establece la FIA no significa simplemente colocar el coche vacío sobre una báscula. La masa reglamentaria incluye el monoplaza, sus neumáticos y al piloto con el equipamiento correspondiente, pero sin combustible.

Eso también explica por qué el peso real de un Fórmula 1 puede cambiar considerablemente a lo largo de un gran premio.

Un coche recién salido hacia la parrilla lleva una cantidad importante de combustible. Después de completar una carrera de unos 300 kilómetros, esa masa se ha reducido enormemente.

Por eso las verificaciones técnicas son tan importantes: un Fórmula 1 no puede quedar por debajo del mínimo reglamentario cuando la FIA realiza sus comprobaciones.

Y ser demasiado ligero no siempre es necesariamente una mala noticia durante el proceso de diseño.

Si un equipo consigue fabricar el coche por debajo del límite, puede utilizar lastre para alcanzar el mínimo. Ese peso puede colocarse en posiciones permitidas estratégicamente para ajustar el reparto de masas y el comportamiento del monoplaza.

En cambio, tener un coche naturalmente por encima del límite supone un problema mucho mayor. Cada kilo adicional es masa que hay que acelerar, frenar y cambiar de dirección durante toda una vuelta.

No hay premio por pesar más.

¿Cuánto pesa un piloto de Fórmula 1?

Durante décadas, el físico de los pilotos estuvo condicionado por el peso del coche.

Un piloto más pequeño y ligero podía proporcionar una ventaja porque dejaba mayor margen al equipo para distribuir peso en otros lugares del monoplaza. Eso provocó que algunos pilotos tuvieran que mantener pesos corporales extremadamente bajos.

La FIA acabó interviniendo.

En 2019 se introdujo un peso mínimo específico de 80 kg para el piloto, su asiento y el equipamiento correspondiente, compensando mediante lastre la diferencia cuando el piloto no llegaba a esa cifra.

Desde 2025, ese mínimo es de 82 kg.

Así, un piloto que pese menos no proporciona automáticamente una ventaja a su equipo. La diferencia debe añadirse mediante lastre específico asociado al piloto.

La medida también ha permitido reducir la presión sobre los pilotos más altos para adelgazar hasta límites poco razonables.

¿Por qué pesan a los pilotos después de cada carrera?

La imagen es ya habitual: un piloto se baja del coche, pasa por el parque cerrado y se sube prácticamente de inmediato a una báscula.

No es una simple curiosidad.

Por una parte, el peso del piloto forma parte de las comprobaciones reglamentarias del coche. La FIA necesita conocer con precisión esa masa para determinar que el conjunto cumple las reglas.

Pero también existe un motivo físico.

En carreras especialmente exigentes, y sobre todo con mucho calor y humedad, los pilotos pueden perder varios kilos principalmente a través de líquidos. Controlar esa pérdida permite evaluar su nivel de deshidratación y comenzar cuanto antes su recuperación.

Por eso se pesan con el equipamiento que exige el procedimiento reglamentario.

¿Cuánto pesan las piezas de un Fórmula 1?

No todos los kilos de un Fórmula 1 están repartidos por igual.

Algunos componentes tienen masas mínimas establecidas reglamentariamente, mientras que otros dependen considerablemente del diseño de cada equipo. Además, estas cifras han cambiado junto con las distintas generaciones de coches, por lo que muchas deben entenderse como aproximaciones.

Pieza Peso aproximado o reglamentario Unidad de potencia Más de 150 kg dependiendo de la normativa/generación Caja de cambios Alrededor de 40 kg Halo Aproximadamente 7 kg Alerón delantero Alrededor de 10 kg Volante Aproximadamente 1,3 kg Chasis/monocasco Sin una cifra única aplicable Piloto + elementos asociados Mínimo reglamentario de 82 kg

Precisamente ahí aparece una de las claves del aumento de peso de los últimos años.

Un Fórmula 1 moderno incorpora una célula de supervivencia extremadamente resistente, estructuras contra impactos, Halo, complejas unidades de potencia híbridas, baterías, motores eléctricos, sistemas de recuperación de energía y numerosos componentes que simplemente no existían en los monoplazas de hace varias décadas.

1980: Jean-Pierre Jabouille, Renault Foto de: David Phipps

De 450 a 800 kilos: cómo engordaron los Fórmula 1

Durante los primeros años del Mundial ni siquiera existía un límite de peso comparable al actual.

Entre 1950 y 1960 no se estableció un peso mínimo general para los Fórmula 1. Eso cambió radicalmente en 1961, coincidiendo con un nuevo reglamento técnico.

La FIA fijó entonces un mínimo de 450 kg.

Vista desde 2026, la cifra parece casi absurda: un F1 actual pesa más de 300 kilos adicionales.

Pero el coche también es incomparable.

Los años 60 y 70: aparece el peso mínimo

En 1961 no solo llegaron los 450 kg. También se impusieron motores atmosféricos de entre 1,3 y 1,5 litros y nuevas exigencias de seguridad.

En 1966, con la llegada del reglamento que permitía motores atmosféricos de 3 litros, el mínimo aumentó hasta 500 kg.

Después llegaron sucesivos incrementos: alrededor de 530 kg desde finales de los años 60, 550 kg en 1972 y 575 kg a partir de 1973.

Ya entonces la historia del peso de los Fórmula 1 reflejaba perfectamente la evolución técnica de la categoría.

Los años 80: cuando un F1 volvió a adelgazar

La década de 1980 es especialmente curiosa porque demuestra que el peso de los Fórmula 1 no siempre aumentó.

En 1981 el mínimo alcanzó los 585 kg, pero comenzó después una importante reducción.

Una de las razones fue la revolución de los materiales. Los antiguos monocascos de aluminio comenzaron a dejar paso a sofisticadas estructuras de fibra de carbono mucho más ligeras y resistentes.

El McLaren MP4/1 fue uno de los grandes símbolos de aquel cambio.

El peso bajó a 580 kg en 1982, posteriormente a 540 kg, y determinados coches/reglamentos de finales de la era turbo llegaron al entorno de los 500 kg.

En 1987 convivían, además, condiciones distintas para los motores turbo y atmosféricos, dentro del proceso que acabaría desembocando en la prohibición de los turbo para 1989.

Eran máquinas espectacularmente ligeras para los estándares actuales.

Los años 90: la seguridad empieza a cambiarlo todo

La filosofía comenzó a transformarse especialmente durante los años 90.

Después de los accidentes mortales de Roland Ratzenberger y Ayrton Senna en Imola 1994, la Fórmula 1 inició una enorme ofensiva destinada a mejorar la seguridad.

El propio reglamento sufrió modificaciones durante aquella temporada, incluyendo desde el GP de Canadá un mínimo de 515 kg para el conjunto de coche y piloto.

Para 1995 llegaron estructuras reforzadas y nuevas exigencias de seguridad y pruebas de impacto. Además, coche y piloto pasaron a integrarse de una manera diferente en el cálculo reglamentario, llevando la cifra hasta 595 kg.

En 1996 alcanzó los 600 kg.

Aquel fue el punto de partida de una tendencia que, salvo pequeñas excepciones, ya no volvería a detenerse durante décadas.

La década de 2010: empieza la gran escalada

Si hay un periodo que explica por qué los F1 modernos son tan pesados, es este.

En 2010 el mínimo alcanzó los 620 kg, coincidiendo con un cambio fundamental: se prohibieron los repostajes durante las carreras.

Eso obligaba a los coches a poder almacenar todo el combustible necesario para completar un gran premio.

En 2011 la cifra llegó a los 640 kg, en una época marcada también por la progresiva implantación de sistemas de recuperación de energía.

Y entonces llegó 2014.

La nueva era híbrida sustituyó los V8 atmosféricos por sofisticadas unidades de potencia V6 turbo híbridas, con recuperación de energía, baterías y motores eléctricos.

El peso se disparó desde 642 kg en 2013 hasta 691 kg en 2014.

Casi 50 kilos de un año para otro.

En 2015 ya eran 702 kg.

McLaren MP4-25 2010 Foto de: JEP

Coches más anchos, Halo y más seguridad

Otro gran salto apareció con el reglamento de 2017.

La Fórmula 1 estrenó coches considerablemente más anchos y agresivos, acompañados de neumáticos Pirelli también más grandes. El mínimo alcanzó los 728 kg.

Un año después apareció uno de los dispositivos de seguridad más importantes de la historia reciente de la categoría: el Halo.

Su llegada elevó el peso mínimo hasta los 734 kg en 2018.

En 2019 se alcanzaron 743 kg; en 2020, 746; y en 2021, 752.

En apenas una década, los coches habían ganado más de 130 kilos.

2022: el Fórmula 1 se acerca a los 800 kilos

El reglamento estrenado en 2022 llevó la escalada hasta otro nivel.

Regresó el efecto suelo como elemento fundamental para generar carga aerodinámica y llegaron estructuras revisadas, numerosas piezas estandarizadas y, sobre todo, las nuevas llantas de 18 pulgadas que sustituyeron a las tradicionales de 13.

El objetivo inicial era situar el mínimo en 795 kg, pero prácticamente toda la parrilla tuvo problemas para acercarse a esa cifra.

La situación llegó a ser tan extrema que algunos equipos eliminaron pintura de determinadas partes de sus coches simplemente para ahorrar unos gramos.

Finalmente se añadieron tres kilos al límite.

Resultado: 798 kg.

Esa cifra permaneció durante 2023 y 2024.

Y para 2025 llegó el récord: 800 kg, consecuencia también del incremento de 80 a 82 kg del mínimo correspondiente al piloto y los elementos asociados.

Halo y volante en el Haas VF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

2026: la F1 intenta adelgazar por fin

Después de años escuchando las quejas de los pilotos por las dimensiones y la masa de los coches, la Fórmula 1 decidió cambiar de dirección.

Los monoplazas de 2026 son más pequeños.

La distancia entre ejes máxima se redujo de 3.600 a 3.400 milímetros, mientras que la anchura pasó de 2.000 a 1.900 mm. Los neumáticos mantienen las llantas de 18 pulgadas, pero son más estrechos: 25 mm menos delante y 30 mm menos detrás.

La FIA anunció inicialmente un objetivo de 768 kg, 30 menos que los coches de 2022-2024.

Sin embargo, el reglamento definitivo ya expresa el límite mediante la suma de una masa base y el peso nominal de los neumáticos: 724 kg + neumáticos en carrera y entrenamientos y 726 kg + neumáticos en clasificación y clasificación sprint.

Es un pequeño detalle reglamentario, pero importante para responder correctamente a la pregunta de cuánto pesa realmente un Fórmula 1 en 2026.

Evolución del peso mínimo de los coches de Fórmula 1

La siguiente tabla permite apreciar de un vistazo cuánto ha cambiado la categoría.

Temporada Peso mínimo aproximado/reglamentario 1961-1965 450 kg 1966-1968 500 kg 1969-1971 530 kg 1972 550 kg 1973-1980 575 kg 1981 585 kg 1982 580 kg 1983-1986 540 kg 1987 500 kg* 1988 500/540 kg según motorización* 1989-1990 500 kg 1991-1993 505 kg 1994 Reglamento modificado durante la temporada** 1995 595 kg 1996-2002 600 kg 2003-2009 605 kg 2010 620 kg 2011-2012 640 kg 2013 642 kg 2014 691 kg 2015-2016 702 kg 2017 728 kg 2018 734 kg 2019 743 kg 2020 746 kg 2021 752 kg 2022-2024 798 kg 2025 800 kg 2026 724 kg + neumáticos; 726 kg + neumáticos en clasificación

* A finales de los años 80 hubo diferencias reglamentarias relacionadas con los motores turbo y atmosféricos.

** En 1994 se introdujeron cambios durante el campeonato y desde Canadá se estableció un mínimo de 515 kg para coche + piloto.

La comparación, por tanto, requiere cierto contexto porque no todas las cifras de la historia se calcularon exactamente de la misma manera.

Pero la tendencia sigue siendo espectacular. Del primer mínimo de 450 kg de 1961 a los 800 kg alcanzados en 2025, la Fórmula 1 llegó a sumar 350 kilos.

Y aunque los coches de 2026 siguen estando muy lejos de aquellas máquinas ultraligeras del pasado, por primera vez en mucho tiempo la pregunta ya no es cuánto más van a engordar los Fórmula 1. Es cuánto pueden volver a adelgazar.