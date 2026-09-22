Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana a un terreno conocido, ya que Azerbaiyán celebra el décimo aniversario de su llegada al calendario. El circuito urbano de Bakú se estrenó siendo sede del Gran Premio de Europa en 2016, antes de pasar a ser el Gran Premio de Azerbaiyán a partir de 2017, y ha estado presente todas las temporadas excepto en la 2020, afectada por la COVID-19.

Ha sido escenario de muchos momentos memorables, desde la espectacular victoria de Daniel Ricciardo tras salir décimo en 2017, pasando por su choque con su compañero de equipo Max Verstappen en 2018, hasta la carrera de 2021, repleta de incidentes.

Esperemos que la F1 vuelva a vivir momentos similares este fin de semana, ya que Bakú acoge la 15ª prueba de la temporada 2026.

Aquí tienes cinco cosas a las que prestar atención.

¿Seguirá el futuro de Alonso siendo trending topic mientras continúa el sufrimiento de Aston Martin?

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Uno de los asuntos más recurrentes en el reciente GP de España de F1 fue el del futuro de Fernando Alonso. El presidente de la FIA reveló que había hablado con el piloto tras verle triste y le había prometido ayudarle, lo que generó algunas sospechas entre varios de sus rivales.

"No pronto", contestó el propio Alonso el jueves en la rueda de prensa cuando le preguntaron cuándo revelaría sus planes. "Because I think it’s nice, no?", continuó. La pregunta para Bakú es si seguirá siendo nice y un trending topic el futuro del piloto de Aston Martin, mientras se cree que en realidad ya está decidido y solo trata de ejercer algo de presión. Esperen, por lo tanto, más protestas por lo malos que son los coches 2026 (tras citar a su chef y a su jefe de prensa, ¿será el turno de, no sé, el Comunity Manager del equipo?).

Pero, ¿y su coche? Aston Martin lleva a Bakú la última de sus actualizaciones con la que esperan por fin acercarse al límite de peso del monoplaza, y lo que veamos allí probablemente sea lo que vayamos a tener hasta final de año. Sin embargo, Honda, que tampoco tendrá más actualizaciones, ve cierto margen de mejora en su paquete actual, y de ellos depende que luchar por los puntos algún domingo (¿o sábado este fin de semana?) sea posible.

Quizás el sábado tengamos alguna respuesta, si Lance Stroll es eliminado en Q1 por 102ª vez en su carrera (todo un récord), aunque habrá una respuesta más clara el domingo cuando Alonso, que ha admitido que no es feliz cuando se sube al coche, saque el máximo del AMR26.

- José Carlos de Celis

El día de la carrera es el sábado

Bandera de Azerbaiyán Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Azerbaiyán celebra su propio 'Día del Recuerdo' el domingo, que tiene lugar cada año el 27 de septiembre para honrar a quienes fallecieron en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj.

El conflicto comenzó ese mismo día en 2020 y duró 44 días, lo que culminó con la "victoria" de Azerbaiyán sobre Armenia en la disputada región de Nagorno-Karabaj.

Dado que este país euroasiático lo conmemora el domingo, los organizadores de la carrera solicitaron que el fin de semana se adelantara un día, y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Esto significa que la jornada de prensa tendrá lugar el miércoles, antes de la primera y la segunda sesión de entrenamientos libres del jueves, que comenzarán a las 10:30 y a las 14:00 hora de España, respectivamente.

El viernes tendrán lugar la última sesión de entrenamientos y la clasificación, de nuevo con inicio a las 10:30h y a las 14:00h, antes de la carrera del sábado, que dará comienzo a las 13:00h. No debería suponer una gran diferencia en el desarrollo de la carrera, ¡pero asegúrate de poner recordatorios para no llegar al domingo pensando en verla!

- Ed Hardy

El uso de la energía vuelve a ser una prioridad

Lance Stroll, Aston Martin Racing; Franco Colapinto, Alpine Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

En un universo paralelo en el que el reglamento de unidades de potencia de la F1 para 2026 no fuera un lío tan enrevesado, los comentarios previos al GP de Azerbaiyán se centrarían, con toda razón, en cómo los coches de nueva generación, más cortos, más ligeros y más ágiles, se verían mucho más vivaces y dinámicos en el circuito urbano de Bakú que sus pesados predecesores de efecto suelo. Tener menos carga aerodinámica, junto con neumáticos más estrechos, también añadiría emoción a la recta emblemática del circuito y a la peligrosa zona de frenada que acecha al final de la misma.

En cambio y, lamentablemente, el espinoso tema de la gestión de la energía será el punto clave de los comentarios de los pilotos.

La larga recta de Bakú agotará la la batería mucho antes de llegar a la curva 1, lo que desencadenará la fase de reducción gradual, en la que el software disminuye progresivamente la entrega de energía eléctrica.

Una zona de modo de recta (SM) mitigará algunos efectos, pero la necesidad de recuperar energía para atacar o defenderse entre las curvas 2 y 3 afectará a la forma en que los pilotos enfoquen la gran frenada en la curva 1.

Se trata de un circuito que los ingenieros describirían como "determinista", ya que las zonas donde mejorar el tiempo por vuelta gracias a la energía eléctrica son evidentes.

Probablemente también acentuará las pequeñas diferencias en el estilo de conducción que pueden hacer que los compañeros de equipo alcancen velocidades distintas en las rectas. La última curva es bastante exigente, y cualquier décima que se pierda por un derrape tendrá que recuperarse acelerando de nuevo, lo que restará energía de la "reserva" eléctrica disponible para la recta.

- Stuart Codling

La última carrera antes de las mejoras de Mercedes

Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

La batalla por el desarrollo ha sido clave en este 2026, con una jerarquía que ha fluctuado constantemente en función de quién haya instalado las actualizaciones y cuándo. Ha sido un tema de conversación importante en la parte delantera de la parrilla, ya que el líder del campeonato, Mercedes, optó por una estrategia diferente en comparación con sus dos rivales más cercanos, Ferrari y McLaren.

Mientras que estos dos últimos apostaron por un enfoque agresivo centrado en el inicio de la temporada, Mercedes prefirió introducir pequeños ajustes específicos para cada carrera y su único paquete de actualizaciones importante llegó en Montreal en mayo.

Este enfoque menos agresivo ha permitido a Ferrari y McLaren recortar distancias, ya que los alemanes ganaron los seis primeros grandes premios saliendo desde la pole position antes de imponerse en solo cuatro de los últimos ocho.

Sin embargo, Mercedes podría restablecer ese dominio una vez que incorpore su próxima gran actualización en Malasia, del 2 al 4 de octubre. Eso significa que Bakú es la última carrera de Mercedes con su paquete actual, que no le ha ido nada mal, ya que el líder indiscutible del campeonato, Kimi Antonelli, ha ganado las dos últimas carreras.

Tal y como va, no habría que apostar en contra de que el italiano logre su tercera victoria consecutiva mientras sigue avanzando a pasos agigantados hacia su primer título. En este momento, Antonelli cuenta con una ventaja de 81 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, segundo en la clasificación, quien prácticamente renunció recientemente a sus opciones al título tras la última carrera, celebrada en Madrid.

- Ed Hardy

¿Qué ha sido de Piastri?

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El año pasado, se suponía que Bakú iba a brindar a Oscar Piastri una gran oportunidad para ganar su primer título. El australiano aspiraba a ganar en Azerbaiyán y llegaba con una ventaja de 31 puntos sobre Lando Norris en lo más alto de la clasificación. Entonces, Max Verstappen se encontraba 94 puntos más atrás.

En cambio, las opciones de Piastri se deshicieron poco a poco. Un accidente en la Q3, en medio de una llovizna y fuertes vientos, lo relegó al noveno puesto en la parrilla. La situación no hizo más que empeorar: Piastri se adelantó en la salida, activó el sistema anti-calado, cayó hasta el final del pelotón y, a continuación, sufrió un accidente en la curva 6. La presión no le había afectado hasta ese instante, normalmente se mostraba imperturbable, pero ese fue el momento que marcó el cambio de dinámicas en la lucha por el campeonato del mundo.

Piastri regresa a Azerbaiyán sin haber logrado ninguna victoria desde entonces; la última fue en Zandvoort en 2025. En general, esta temporada ha sido de sufrimiento; los bajos niveles de carga aerodinámica y las tácticas de despliegue de energía no le han sentado especialmente bien, de hecho, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, cree que Piastri está perdiendo tiempo por tener que pensar demasiado al volante.

Pero ya ha demostrado antes que puede rendir de forma brillante en Bakú, como lo demuestra su victoria de 2024, y sería un colofón perfecto para estos difíciles 12 meses si pudiera poner fin a esa racha de malos resultados y lograr un resultado espectacular.

Por supuesto, las coincidencias no suceden así como así, pero la idea de un cambio de rumbo en el circuito donde todo se vino abajo el año pasado podría suponer para el australiano ese pequeño incentivo extra para vencer el fantasma de 2025.

- Jake Boxall-Legge