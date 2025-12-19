Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales
La FIA ha revelado la lista de inscritos para la temporada 2026 de F1 con el nombre de los pilotos, los nuevos dorsales, los nombres de los equipos y más detalles.
La foto oficial de final de temporada de los pilotos de F1 2025
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La FIA ha publicado este viernes publicó la lista completa de participantes para la F1 2026. Como era de esperar, la lista incluye los 11 equipos y 22 pilotos ya confirmados anteriormente, tras la llegada de Cadillac. Mira con qué dorsales y nombres competirán todos los pilotos en la F1 2026, así como la denominación de los equipos, constructores y motoristas.
Lista de inscritos para la F1 2026: pilotos, dorsales, compañías, equipos y motores
|Dorsal piloto
|Piloto
|Nombre de la compañía
|Nombre del equipo
|Motorista
|1
|Lando Norris
|McLaren Racing Limited
|McLaren Mastercard Formula 1 Team
|Mercedes
|81
|Oscar Piastri
|McLaren Racing Limited
|McLaren Mastercard Formula 1 Team
|Mercedes
|63
|George Russell
|Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
|Mercedes
|12
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
|Mercedes
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing Limited
|Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Ford
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing Limited
|Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Ford
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari Spa
|Scuderia Ferrari HP
|Ferrari
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari Spa
|Scuderia Ferrari HP
|Ferrari
|23
|Alexander Albon
|Williams Grand Prix Engineering Limited
|Atlassian Williams F1 Team
|Mercedes
|55
|Carlos Sainz
|Williams Grand Prix Engineering Limited
|Atlassian Williams F1 Team
|Mercedes
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls S.p.A
|Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
|Red Bull Ford
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls S.p.A
|Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
|Red Bull Ford
|18
|Lance Stroll
|AMR GP Limited
|Aston Martin Aramco Formula One Team
|Honda
|14
|Fernando Alonso
|AMR GP Limited
|Aston Martin Aramco Formula One Team
|Honda
|31
|Esteban Ocon
|Haas Formula LLC
|TGR Haas F1 Team
|Ferrari
|87
|Oliver Bearman
|Haas Formula LLC
|TGR Haas F1 Team
|Ferrari
|27
|Nico Hulkenberg
|Sauber Motorsport AG
|Audi Revolut F1 Team
|Audi
|5
|Gabriel Bortoleto
|Sauber Motorsport AG
|Audi Revolut F1 Team
|Audi
|10
|Pierre Gasly
|Alpine Racing Limited
|BWT Alpine F1 Team
|Mercedes
|43
|Franco Colapinto
|Alpine Racing Limited
|BWT Alpine F1 Team
|Mercedes
|11
|Sergio Pérez
|TWG Cadillac Formula 1 Team LLC
|Cadillac Formula 1 Team
|Ferrari
|77
|Valtteri Bottas
|TWG Cadillac Formula 1 Team LLC
|Cadillac Formula 1 Team
|Ferrari
Las grandes novedades están tanto en equipos, como motoristas, como en tres dorsales de pilotos.
Por un lado, tras muchos años de Sauber, ahora Audi ha ocupado su lugar, presentado como Audi Revolut F1 Team, pero manteniendo a Sauber como compañía. El nuevo equipo Cadillac también aparece en la lista como Cadillac Formula 1 Team, al igual que sus pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas, que vuelven a la F1.
Por su parte, Haas ahora incorpora mención a Toyota, Ferrari a HP, Williams a Atlassian y McLaren a Mastercard en su nombre. El resto de escuderías mantienen sus denominaciones anteriores, algunas con el nombre de patrocinadores como ocurre en el BWT Alpine F1 Team de Franco Colapinto y Pierre Gasly o en el Aston Martin Aramco Formula One Team de Fernando Alonso y Lance Stroll.
En cuanto a pilotos, prácticamente la única novedad es el único debutante Arvid Lindblad, el joven británico de 18 años, del que se ha confirmado que usará el dorsal #41 en su estreno en la categoría reina con el Racing Bulls.
Pero Lindblad no es el único piloto que empezará 2026 con un número de dorsal diferente. El campeón del mundo Lando Norris se despide temporalmente de su famoso número #4, cambiándolo por el #1 reservado al piloto que ganó el título anterior. Perdiendo ese mismo dorsal, Max Verstappen ha decidido no regresar a su famoso #33, y pidió a la FIA permiso para competir con el #3 que pertenecía a Daniel Ricciardo.
Hay otro cambio, Fernando Alonso ya no aparece con su segundo apellido (Díaz) como antes, y Sergio Pérez no lleva tampoco el Mendoza, solo nombres y primer apellido.
En cuanto a motoristas, Red Bull deja atrás a Honda (que se une a Aston Martin) y estrena su propio motor con la ayuda de Ford, y su unidad de potencia para 2026 se presenta bajo el nombre de Red Bull Ford. Racing Bulls también llevará ese motor.
Por otra parte, Cadillac se estrena con Ferrari, y Audi, después de estar unido Sauber a Ferrari, fabrica su propio motor, que para 2026 se ha inscrito como Audi a secas.
Lista de nombres oficiales de los equipos y motoristas de la F1 2026
Oracle Red Bull Racing (Red Bull) - Motor: Red Bull Ford
Scuderia Ferrari HP (Ferrari) - Motor: Ferrari
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team (Mercedes) - Motor: Mercedes
BWT Alpine F1 Team (Alpine) - Motor: Mercedes
McLaren Mastercard F1 Team (McLaren) - Motor: Mercedes
Audi Revolut F1 Team (Audi) - Motor: Audi
Aston Martin Aramco Formula One Team (Aston Martin) - Motor: Honda
TGR Haas F1 Team (Haas) - Motor: Ferrari
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team - Motor: Red Bull
Atlassian Williams Racing (Williams) - Motor: Mercedes
Comparte o guarda este artículo
20 años del fichaje de Fernando Alonso por McLaren F1
Los pilotos campeones de F1 con más victorias y con menos
Fotos: el primer test de Alonso con McLaren F1, en Jerez
El pacto secreto de Norris que ahora Zak Brown debe cumplir
"Norris no tienen el nivel de Vettel, Hamilton o Verstappen"
Brown se burla de Alpine y Vandoorne en la gala de McLaren con Norris y Piastri
Últimas noticias
Verstappen, impresionado con Alonso: "Le prefiero al 99% de los demás"
La KTM de Pedro Acosta y Binder de 2026 ya tiene fecha de presentación
Marc Márquez confirma que volverá a subirse a una moto en unos días
Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios