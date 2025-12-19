Todos

Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

La FIA ha revelado la lista de inscritos para la temporada 2026 de F1 con el nombre de los pilotos, los nuevos dorsales, los nombres de los equipos y más detalles.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
La foto oficial de final de temporada de los pilotos de F1 2025

La foto oficial de final de temporada de los pilotos de F1 2025

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La FIA ha publicado este viernes publicó la lista completa de participantes para la F1 2026. Como era de esperar, la lista incluye los 11 equipos y 22 pilotos ya confirmados anteriormente, tras la llegada de Cadillac. Mira con qué dorsales y nombres competirán todos los pilotos en la F1 2026, así como la denominación de los equipos, constructores y motoristas. 

Lista de inscritos para la F1 2026: pilotos, dorsales, compañías, equipos y motores

         
Dorsal piloto Piloto Nombre de la compañía Nombre del equipo Motorista
1 Lando Norris McLaren Racing Limited McLaren Mastercard Formula 1 Team Mercedes
81 Oscar Piastri
 McLaren Racing Limited McLaren Mastercard Formula 1 Team Mercedes
63 George Russell
 Mercedes-Benz Grand Prix Limited Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Mercedes
12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes-Benz Grand Prix Limited Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Mercedes
3 Max Verstappen
 Red Bull Racing Limited Oracle Red Bull Racing Red Bull Ford
6 Isack Hadjar Red Bull Racing Limited Oracle Red Bull Racing Red Bull Ford
16 Charles Leclerc
 Ferrari Spa Scuderia Ferrari HP Ferrari
44 Lewis Hamilton
 Ferrari Spa Scuderia Ferrari HP Ferrari
23 Alexander Albon
 Williams Grand Prix Engineering Limited Atlassian Williams F1 Team Mercedes
55 Carlos Sainz
 Williams Grand Prix Engineering Limited Atlassian Williams F1 Team Mercedes
30 Liam Lawson Racing Bulls S.p.A Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Red Bull Ford
41 Arvid Lindblad Racing Bulls S.p.A Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team Red Bull Ford
18 Lance Stroll AMR GP Limited Aston Martin Aramco Formula One Team Honda
14 Fernando Alonso AMR GP Limited Aston Martin Aramco Formula One Team Honda
31 Esteban Ocon Haas Formula LLC TGR Haas F1 Team Ferrari
87 Oliver Bearman Haas Formula LLC TGR Haas F1 Team Ferrari
27 Nico Hulkenberg Sauber Motorsport AG Audi Revolut F1 Team Audi
5 Gabriel Bortoleto Sauber Motorsport AG Audi Revolut F1 Team Audi
10 Pierre Gasly
 Alpine Racing Limited BWT Alpine F1 Team Mercedes
43 Franco Colapinto Alpine Racing Limited BWT Alpine F1 Team Mercedes
11 Sergio Pérez
 TWG Cadillac Formula 1 Team LLC Cadillac Formula 1 Team Ferrari
77 Valtteri Bottas
 TWG Cadillac Formula 1 Team LLC Cadillac Formula 1 Team Ferrari

Las grandes novedades están tanto en equipos, como motoristas, como en tres dorsales de pilotos.

Por un lado, tras muchos años de Sauber, ahora Audi ha ocupado su lugar, presentado como Audi Revolut F1 Team, pero manteniendo a Sauber como compañía. El nuevo equipo Cadillac también aparece en la lista como Cadillac Formula 1 Team, al igual que sus pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas, que vuelven a la F1.

Por su parte, Haas ahora incorpora mención a Toyota, Ferrari a HP, Williams a Atlassian y McLaren a Mastercard en su nombre. El resto de escuderías mantienen sus denominaciones anteriores, algunas con el nombre de patrocinadores como ocurre en el BWT Alpine F1 Team de Franco Colapinto y Pierre Gasly o en el Aston Martin Aramco Formula One Team de Fernando Alonso y Lance Stroll.

En cuanto a pilotos, prácticamente la única novedad es el único debutante Arvid Lindblad, el joven británico de 18 años, del que se ha confirmado que usará el dorsal #41 en su estreno en la categoría reina con el Racing Bulls.

Pero Lindblad no es el único piloto que empezará 2026 con un número de dorsal diferente. El campeón del mundo Lando Norris se despide temporalmente de su famoso número #4, cambiándolo por el #1 reservado al piloto que ganó el título anterior. Perdiendo ese mismo dorsal, Max Verstappen ha decidido no regresar a su famoso #33, y pidió a la FIA permiso para competir con el #3 que pertenecía a Daniel Ricciardo.

Hay otro cambio, Fernando Alonso ya no aparece con su segundo apellido (Díaz) como antes, y Sergio Pérez no lleva tampoco el Mendoza, solo nombres y primer apellido.

En cuanto a motoristas, Red Bull deja atrás a Honda (que se une a Aston Martin) y estrena su propio motor con la ayuda de Ford, y su unidad de potencia para 2026 se presenta bajo el nombre de Red Bull Ford. Racing Bulls también llevará ese motor.

Por otra parte, Cadillac se estrena con Ferrari, y Audi, después de estar unido Sauber a Ferrari, fabrica su propio motor, que para 2026 se ha inscrito como Audi a secas.

Todas las fechas de 2026:

Lista de nombres oficiales de los equipos y motoristas de la F1 2026

Oracle Red Bull Racing (Red Bull) - Motor: Red Bull Ford

Scuderia Ferrari HP (Ferrari) - Motor: Ferrari

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team (Mercedes) - Motor: Mercedes

BWT Alpine F1 Team (Alpine) - Motor: Mercedes

McLaren Mastercard F1 Team (McLaren) - Motor: Mercedes

Audi Revolut F1 Team (Audi) - Motor: Audi

Aston Martin Aramco Formula One Team (Aston Martin) - Motor: Honda

TGR Haas F1 Team (Haas) - Motor: Ferrari

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team - Motor: Red Bull

Atlassian Williams Racing (Williams) - Motor: Mercedes

Comparte o guarda este artículo

