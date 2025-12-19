Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales

La FIA ha publicado este viernes publicó la lista completa de participantes para la F1 2026. Como era de esperar, la lista incluye los 11 equipos y 22 pilotos ya confirmados anteriormente, tras la llegada de Cadillac. Mira con qué dorsales y nombres competirán todos los pilotos en la F1 2026, así como la denominación de los equipos, constructores y motoristas.

Lista de inscritos para la F1 2026: pilotos, dorsales, compañías, equipos y motores

Las grandes novedades están tanto en equipos, como motoristas, como en tres dorsales de pilotos.

Por un lado, tras muchos años de Sauber, ahora Audi ha ocupado su lugar, presentado como Audi Revolut F1 Team, pero manteniendo a Sauber como compañía. El nuevo equipo Cadillac también aparece en la lista como Cadillac Formula 1 Team, al igual que sus pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas, que vuelven a la F1.

Por su parte, Haas ahora incorpora mención a Toyota, Ferrari a HP, Williams a Atlassian y McLaren a Mastercard en su nombre. El resto de escuderías mantienen sus denominaciones anteriores, algunas con el nombre de patrocinadores como ocurre en el BWT Alpine F1 Team de Franco Colapinto y Pierre Gasly o en el Aston Martin Aramco Formula One Team de Fernando Alonso y Lance Stroll.

En cuanto a pilotos, prácticamente la única novedad es el único debutante Arvid Lindblad, el joven británico de 18 años, del que se ha confirmado que usará el dorsal #41 en su estreno en la categoría reina con el Racing Bulls.

Pero Lindblad no es el único piloto que empezará 2026 con un número de dorsal diferente. El campeón del mundo Lando Norris se despide temporalmente de su famoso número #4, cambiándolo por el #1 reservado al piloto que ganó el título anterior. Perdiendo ese mismo dorsal, Max Verstappen ha decidido no regresar a su famoso #33, y pidió a la FIA permiso para competir con el #3 que pertenecía a Daniel Ricciardo.

Hay otro cambio, Fernando Alonso ya no aparece con su segundo apellido (Díaz) como antes, y Sergio Pérez no lleva tampoco el Mendoza, solo nombres y primer apellido.

En cuanto a motoristas, Red Bull deja atrás a Honda (que se une a Aston Martin) y estrena su propio motor con la ayuda de Ford, y su unidad de potencia para 2026 se presenta bajo el nombre de Red Bull Ford. Racing Bulls también llevará ese motor.

Por otra parte, Cadillac se estrena con Ferrari, y Audi, después de estar unido Sauber a Ferrari, fabrica su propio motor, que para 2026 se ha inscrito como Audi a secas.

Lista de nombres oficiales de los equipos y motoristas de la F1 2026

Oracle Red Bull Racing (Red Bull) - Motor: Red Bull Ford

Scuderia Ferrari HP (Ferrari) - Motor: Ferrari

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team (Mercedes) - Motor: Mercedes

BWT Alpine F1 Team (Alpine) - Motor: Mercedes

McLaren Mastercard F1 Team (McLaren) - Motor: Mercedes

Audi Revolut F1 Team (Audi) - Motor: Audi

Aston Martin Aramco Formula One Team (Aston Martin) - Motor: Honda

TGR Haas F1 Team (Haas) - Motor: Ferrari

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team - Motor: Red Bull

Atlassian Williams Racing (Williams) - Motor: Mercedes