Los 'dulces' 26 de Max Verstappen en la Fórmula 1

Cumplir 26 años puede ser algo traumático para muchos pilotos que, o bien no han logrado alcanzar su objetivo de llegar a la Fórmula 1, o que tras varias temporadas no han podido demostrar la habilidad necesaria para mantenerse en la élite. Ese no es el caso de Max Verstappen, sino todo lo contrario, puesto que el neerlandés está a punto de sumar su tercera corona mundial para igualar a toda una leyenda como es Ayrton Senna, con el punto de mira en el tercer escalón de más victorias en la máxima categoría del automovilismo.

Con esa edad, no hay nadie que pueda decir que ha cosechado tantos éxitos, tan solo el propio Sebastian Vettel con su época de dominio en Red Bull, aunque el alemán no ha alcanzado la cota de superioridad con respecto a sus rivales como el holandés. Y es por eso que puede celebrar sus 'dulces 26', puesto que no se espera que tampoco nadie pueda plantarle cara en el futuro próximo.

En su escuderías es el líder indiscutible, puesto que en Milton Keynes ya piensan en quién será el relevo de Sergio Pérez cuando termine su actual contrato a finales de 2024, o incluso si querrán alargar el acuerdo con el mexicano. Eso demuestra que la vida del vigente campeón del mundo dentro del seno del conjunto de los de las bebidas energéticas es muy tranquila, porque su estatus ni se pone en entredicho y todo gira en torno a él.

Cuando una escudería se basa en lo que un piloto dice, se puede ver claramente que es el número uno, y si eso coincide con que tiene el monoplaza más rápido, da lugar a ese dominio que ya va por las tres temporadas. Con esos tres años, más todos los anteriores, Max Verstappen suma un total de 48 victorias, lo que le hace ser el quinto en la clasificación histórica, a tan solo tres de Alain Prost y cinco de Sebastian Vettel.

Sin embargo, lo que muestra su ventaja con respecto al resto es que el francés no consiguió su primer título hasta los casi 31 años, incluso que su primera vez en lo más alto del podio fue con, curiosamente, 26 primaveras ya cumplidas. La juventud del neerlandés ha batido todos los récords, pero es que tan solo 29 pilotos pudieron decir que ganaron una carrera antes de la edad que tiene ahora mismo el de Red Bull, y múltiples campeones como Mika Hakkinen, Nelson Piquet o Juan Manuel Fangio ni siquiera están entre ellos.

Es cierto que en la época actual hay muchas más carreras, y que el rango de años hasta entrar en la Fórmula 1 ha bajado radicalmente, pero fenómenos como el del neerlandés han provocado que la FIA tuviera que hacer cambios en el reglamento, como el de imponer que un piloto tuviera al menos 18 años para ingresar en el Gran Circo, puesto que él se presentó en el Gran Premio de Australia de 2015.

Más allá de eso, con tan solo 26 años es el piloto con más triunfos, podios y puntos en un único curso, y cuenta con la experiencia de nueve temporadas al más alto nivel, lo que se traducen en 179 grandes premios. Decir que con esa edad es un piloto experimentado es algo que antaño sería impensable, y nunca nadie diría que podría tener tres mundiales en el bolsillo, pero Max Verstappen llegó para romper con las reglas.

Tampoco hay que dejar pasar que, aunque ahora domina sin oposición, tuvo que plantar cara a lo que es todo un siete veces campeón del mundo como Lewis Hamilton. Esa feroz pelea en 2021 le valió para ser lo que es a día de hoy, alguien que no cede ni un milímetro sobre la pista debido a que cada punto puede contar a final de la temporada, pero eso ya ni le hace falta porque la combinación de los de las bebidas energéticas con el holandés es insuperable en la actualidad.

Precisamente su relación con los monoplazas de Red Bull provoca que su ya de por sí enorme calidad se vea beneficiada, y solo hay que ver lo que han sufrido todos sus compañeros mientras que él sumaba trofeo tras trofeo. Esos 26 años que cumple los hace de una muy buena manera, y aunque ya ha dicho en repetidas ocasiones que quizá no continúe al término de su contrato, más allá de 2028 cuando tenga ya 31 primaveras, genera que todos tiemblen al pensar sus hipotéticos números.

Si todo sigue igual y nadie le perturba, Max Verstappen puede dominar como nunca nadie antes lo ha hecho, con ocho campeonatos consecutivos si los austriacos no fallan en el cambio de normativa técnica de 2026 y más de un centenar de triunfos. Aunque si no da su brazo a torcer y sigue con sed de éxitos con otro nuevo acuerdo, soplará las velas de la dulce tarta el último día de septiembre de cada curso con más y más rivales queriendo batirle.

