McLaren estrecha lazos con Toyota mientras se le vincula a la F1

El equipo con sede en Woking ha puesto fin a su extenso acuerdo con Toyota a través del cual podía utilizar su "viejo" túnel de viento para empezar a trabajar en sus nuevas instalaciones.

Pero en lugar de significar un final para dicha asociación, parece que la colaboración entre McLaren y Toyota está evolucionando y estrechándose con el paso del tiempo.

Una prueba de ello fue evidente antes del Gran Premio de Japón del pasado fin de semana, cuando McLaren anunció que el piloto oficial de Toyota, Ryo Hirakawa, había sido contratado para formar parte de su lista de pilotos reserva para la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Como parte del acuerdo, el piloto japonés también se unirá al programa de simulación de McLaren y realizará algunos test privados con el coche de 2021.

El fichaje de Hirakawa fue inesperado, ya que nunca antes había estado en el punto de mira de ningún equipo de Fórmula 1, pero es evidente que se llevó a cabo en medio de un impulso de Toyota para reforzar sus vínculos con el Gran Circo.

La presencia del presidente de Toyota, Akio Toyoda, con McLaren en el GP de Japón del pasado fin de semana, en cabeza de una delegación del fabricante japonés, aumentó los rumores de un posible creciente interés por la máxima categoría del automovilismo.

Incluso creó algunos murmullos sobre que McLaren podría tener a Toyota en el radar como posible futuro socio de motores en caso de que los nipones decidan regresar a la F1 en algún momento.

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara el trasfondo del fichaje de Hirakawa, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, reveló que formaba parte de un acuerdo más amplio con Toyota.

"Al haber iniciado un programa de desarrollo de pilotos, hay mucha gente llamando a la puerta".

"Perseguimos a muchos talentos, pero también tenemos interés de otros pilotos por unirse al programa, lo cual es bueno. Demuestra que tenemos credibilidad desde este punto de vista".

"Así que, sin duda, nos entusiasma que Ryo y Toyota hayan querido unirse al equipo en lo que respecta al programa de desarrollo de pilotos".

"Entonces aprovechamos para decir bueno, vamos a añadirle a nuestro grupo de pilotos reserva", añadió Andrea Stella.

Aunque existe la posibilidad de estrechar lazos en los próximos años, parece demasiado pronto como para sugerir que Toyota quiere volver a la Fórmula 1 en un futuro.

Durante su aparición en el GP de Japón, Kazuki Nakajima, el asesor de Toyota Gazoo Racing, dijo que el acuerdo con Hirakawa no era un primer paso hacia su regreso a la categoría, pero dejó la puerta abierta a que las cosas cambien en los próximos años.

"Por ahora, está claro que no", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre el interés de Toyota por la F1. "El acuerdo se centra puramente en un piloto, en apoyar su sueño".

"En este momento, no tiene nada que ver con eso. Sé, por supuesto, que se puede pensar en ello, y hay muchos rumores al respecto. Pero puedo decir claramente que no, que no tiene nada que ver. Para el futuro, nunca se sabe", concluyó el de Toyota.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!