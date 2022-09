Cargar el reproductor de audio

A lo largo de la historia de la Fórmula 1 se han creado historias inverosímiles de fichajes que podrían parecer imposibles pero que en realidad estuvieron a punto de suceder y que hubieran cambiado el desenlace de muchas carreras deportivas. En otras ocasiones, los acuerdos entre los pilotos y equipos han creado legados que perdurarán por décadas, como el de Michael Schumacher con Ferrari o el de Lewis Hamilton con Mercedes, aunque siempre es curioso repasar aquellos 'y si' del Gran Circo.

Lewis Hamilton a Red Bull

El piloto inglés es el más laureado de la historia, y con sus siete títulos mundiales está igualado con Michael Schumacher, pero vida podría en la Fórmula 1 podría haber cambiado a principios de la década de los 2010, ya que estuvo muy cerca de firmar por Red Bull. Después de proclamarse campeón del mundo en 2008 con McLaren, el británico no tuvo coches dominantes, por lo que repetir hazaña se veía muy lejano, y ese fue el motivo por el que finalmente se fue a Mercedes en 2013.

Pero antes de dar el salto a los de las flechas de plata, se interesó por la escudería de Milton Keynes, como el propio director del equipo, Christian Horner, reconoció al Daily Mail: "Lewis [Hamilton] y yo hemos tenido conversaciones durante estos años. Entre 2010 y 2013 estuvo interesando en pilotar para Red Bull, pero ya teníamos a Sebastian Vettel, y no tenía sentido tener dos gallos en el mismo corral".

Fernando Alonso a Mercedes

Cuando Nico Rosberg anunció su retirada de manera repentina después de ganar el título mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2016, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, tuvo un problema. El austriaco debía buscar un reemplazo para acompañar a Lewis Hamilton, y uno de los nombre evidentes que aparecieron en su lista fue el de Fernando Alonso, quien estaba pasando unos malos años en McLaren-Honda.

Sin embargo, la experiencia del asturiano en 2007 cuando en Woking equipaban los motores alemanes fue uno de los motivos por los que los de las flechas de plata se decantaron por otro piloto. Además, el español estuvo envuelto en el caso de espionaje entre McLaren y Ferrari, y su relación con Hamilton no era la mejor después de su año como compañeros, por lo que Wolff se decantó por Valtteri Bottas.

Nico Rosberg a McLaren

El duelo entre Rosberg y Hamilton podría haber tenido lugar antes del inicio de la era híbrida en la Fórmula 1, concretamente en 2008, cuando Fernando Alonso abandonó el equipo de Woking. El puesto vacante en McLaren lo acabó ocupando Heikki Kovalainen, quien dejó buenas sensaciones en su temporada de estreno en Renault.

No obstante, Ron Dennis consideró la posibilidad de contratar al alemán, quien fue uno de los mejores amigos del que sería heptacampeón del mundo.

"Era un candidato interesante para McLaren, pero yo tenía contrato con Williams y Frank [dueño del conjunto] dejó claro que no me vendería", reveló Rosberg a Die Welt, aunque no le fue nada mal en Mercedes, ya que en su etapa entre 2010 y 2016 consiguió su objetivo de ganar el título, a pesar de que acabó su relación con Hamilton tras la lucha fratricida.

Fernando Alonso a Red Bull

De nuevo, el asturiano está en un fichaje fallido. Al español se le ha criticado siempre por tomar decisiones equivocadas, y es que después de su primera aventura en McLaren estuvo a punto de unirse a Red Bull, como reconoció Horner a Motor Sport Magazine: "Estábamos muy cerca de un contrato. Helmut [Marko] y yo hablamos con su manager a finales de 2008 sobre el 2009 y 2010, y le ofrecimos un contrato de dos años".

Alonso optó por quedarse en Renault para ir a Ferrari, con quienes estuvo cerca de cosechar los títulos mundiales de 2010 y 2012, pero se fueron a manos de Sebastian Vettel y la escudería de las bebidas energéticas, al igual que los de 2011 y 2013.

Mikka Hakkinen a Williams

El finlandés tuvo la oportunidad de cambiar al entonces dominador equipo británico en 1993. La escudería consiguió los dos títulos un curso antes con Nigel Mansell, y volvería a hacerlo después con Alain Prost, pero Mika Hakkinen eligió a McLaren.

En Beyond the Grid explicó el por qué: "Mucha gente cree que fue por dinero. Sentí que en Williams, el piloto solo es el piloto". La elección fue buena si se toma con perspectiva, y es que el finés cosechó los mundiales de 1998 y 1999.

Damon Hill a McLaren

A pesar de hacerse con el título en 1996, Damon Hill salió de Williams. Al año siguiente, el británico pilotó para Arrows sin muchos éxitos, y en 1998 tuvo la oportunidad de dar el salto a McLaren, ya que los de Woking se interesaron por los servicios de uno de los grandes rivales de Michael Schumacher.

Sin embargo, las negociaciones no fueron como esperaban, y en declaraciones a AMuS, dijo: Ron [Dennis] no me hizo una oferta atractiva, fue un insulto". Tras eso, Hill es probable que se lamente, porque Mikka Hakkinen consiguió los campeonatos de aquellas dos temporadas, mientras que el inglés no era demasiado competitivo.

Jacques Villeneuve a McLaren

Adrian Newey, quien todavía estaba en McLaren, quería que Jacques Villeneuve pilotara para una de sus nuevas creaciones. El campeón del mundo de 1997 con Williams fue contactado personalmente por el genio de la aerodinámica: "Me dijo que no firmara con BAR".

Curiosamente, en ese momento, el canadiense ya estaba en negociaciones con el equipo para la siguiente temporada, y es que su representante era el jefe de la escudería, Craig Pollock. "Si Craig no hubiera estado allí, había negociado más con McLaren, entonces Adrian [Newey] probablemente me habría convencido".

Tras ver eso, McLaren habría sido una mejor opción, ya que con BAR, el hijo del mítico Gilles nunca volvió a estar cerca de pelear por un mundial.

Michael Schumacher a McLaren

Nos quedamos con McLaren, y es que tras sus dos títulos mundiales en 1994 y 1995 con Benetton, Michael Schumacher estuvo muy cerca de fichar por McLaren, como reveló el jefe de deportes de motor de Mercedes, Norbert Haug.

"Siempre estuvimos de acuerdo en que queríamos volver a trabajar juntos. En 1998 ya casi estaba, hubo negociaciones avanzadas con McLaren-Mercedes, que finalmente se quedaron en nada".

El 'Káiser' se quedó en Ferrari, donde cosechó sus otros cinco campeonatos de forma consecutiva, una racha que nadie en la historia ha podido superar. Después de una primera retirada, alemán regresó a la Fórmula 1 con los de las flechas de plata, por lo que la profecía de Haug sobre colaborar de nuevo, fue cierta.

Max Verstappen a Mercedes

Esta es una historia muy conocida y actual. En 2015, Max Verstappen debutó en con Toro Rosso en la Fórmula 1, el equipo hermano de Red Bull, cuando aún tenía 17 años, y todo fue gracias a la decisión de Helmut Marko de llevarlo al Gran Circo muy pronto. A pesar de las críticas, el paso de las carreras le dio la razón, y fue campeón del mundo en 2021.

Sin embargo, en 2014, cuando corrió en su primer año de Fórmula 3, el primero también en el que competía en monoplazas, ganó muchas carreras y acabó tercero, por detrás de Esteban Ocon y Tom Blomqvist. Por eso Mercedes y Red Bull se interesaron en el neerlandés, aunque fueron los de las bebidas energéticas quienes se llevaron al joven genio.

El director de los alemanes, Toto Wolff, estuvo barajando su fichaje, pero al no tener un hueco disponible en la Fórmula 1 para él, Verstappen decidió dar el salto al Gran Circo con Marko.

