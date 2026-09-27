Horner revela que solo volvería a la F1 como accionista, con una excepción: Ferrari

Desde que el grupo austriaco de bebidas energéticas rescindió anticipadamente el contrato de Christian Horner en julio de 2025, no han dejado de circular rumores de que, gracias a su ya considerable patrimonio personal, le gustaría volver a la F1 como inversor en algún equipo. Sin embargo, él mismo evitó las preguntas al respecto.

Pero ahora eso ha cambiado, ya que el 22 de octubre de 2026 se publicará el libro "Drive", sus memorias personales y, como tienen que venderlo, el británico está intentando promocionarlo. Probablemente por eso concedió una entrevista a The Times.

En ella, Horner revela lo que en el paddock de la Fórmula 1 ya se sabía: que solo se plantea volver a una escudería si participa como accionista. Tal y como ya ocurre hoy en día con Toto Wolff y Mercedes o, en menor medida, con Adrian Newey y Aston Martin.

Horner: "Puedo permitirme ser exigente"

"Yo era un empleado. Me pasé 21 años sentado en el muro de boxes. Ya no necesito eso", aclara Horner, quien ahora tiene 52 años. "Me encuentro en la posición muy privilegiada de poder permitirme ser exigente. Si ya no trabajase más en la vida, podría pasarme el resto de mis días pensando en si lloverá o no, y en si el césped estará verde. Pero, ¿me haría eso feliz? No", reconoció.

Los rumores más concretos de los últimos meses vinculaban a Horner y a posibles socios con una incorporación a Alpine. Hasta ahora, estas no se han materializado. Entre tanto, también se habló en alguna ocasión de una oferta de Aston Martin.

Probablemente podría permitirse una inversión de ese tipo. Es cierto que, durante sus primeros años en Red Bull, Horner solo ganaba una fracción de los sueldos que percibiría más adelante. Pero al final de su etapa como director del equipo ganaba más de 10 M€ al año, y se dice que la indemnización por la rescisión de su contrato con Red Bull llegó a unos 90 M€ debido al largo plazo restante del mismo.

En la FIA estarían encantados con su regreso: Fórmula 1 Ben Sulayem lo tiene claro: "La F1 echa de menos a Horner y creo que volverá pronto"

Horner deja claro que sin duda volvería a la Fórmula 1 si se le presentara la oportunidad adecuada: "Tengo la sensación de que aún me queda un baile más por hacer", afirma. Y añade: "El hecho de que, tras 14 meses fuera del deporte, sigan hablando de mí demuestra que hay demanda. Quizá no era tan impopular después de todo".

Probablemente también haya cuentas personales que Horner quiera saldar. Derrotar a Red Bull, que lo dejó caer como si fuera una patata caliente cuando la situación se volvió incómoda por el "caso Horner". Y, en el mejor de los casos, ganar más que su "enemigo favorito", Toto Wolff: "A Toto hay que darle una buena paliza", dice sonriendo.

Horner solo haría una excepción con un equipo…

La condición de volver únicamente como inversor es algo que Horner se saltaría con solo un único equipo: "Ferrari", afirma, "es la mayor marca de la Fórmula 1. Ese es el sueño. Y Ferrari es el gigante dormido de la Fórmula 1".

Según los medios de comunicación, ya ha habido contacto entre Horner y Ferrari en varias ocasiones en el pasado. Hace más de 15 años, Adrian Newey estuvo en Maranello para mantener conversaciones y, se dice, que Horner también viajó hasta Italia para negociar un fichaje que habría sido doble. Sin embargo, no llegaron a buen puerto.

Y luego, en mayo de 2025, volvieron a aparecer algunas noticias sobre un acercamiento por parte de Ferrari, que Horner restó importancia en aquel momento: "Mi italiano es peor que el inglés de Flavio [Briatore]. ¿Cómo iba a funcionar eso?".

Sin embargo, con Frederic Vasseur cada vez más criticado y en duda, la dirección de Ferrari está más en el aire que nunca y, si finalmente se abriese un hueco, es muy probable que el nombre de Horner vuelva a salir a la palestra.

Flavio Briatore habla con Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images